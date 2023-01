Correr un maratón no es imposible. Es cierto que a primera impresión los 42 kilómetros y 195 metros de la prueba asustan e intimidan y uno cree que terminar la prueba sólo está al alcance de los grandes como Gladys Tejeda o Christian Pacheco que brillaron en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Cruzar la meta es posible, sólo hay que prepararse bien y así lo explica Ricardo Meza que participará el fin de semana en la carrera de Miami.

¿Qué tan complicado es preparar un maratón?

Demanda esfuerzo y hay que ir a de pocos. Para uno que recién empieza lo ideal es ir subiendo la distancia paulatinamente, mientras que para uno que ya tiene recorrido con un entrenamiento de 16 semanas está bien.

¿De qué tiene que privarse un corredor?

Lo ideal es evitar el alcohol y evitar las comidas ultra procesadas. Si te alimentas bien te recuperas más rápido.

¿El deportista tiene que olvidarse de la comida chatarra?

Es lo ideal, pero si la comes que sea cada cierto tiempo.

¿Por qué empezaste a correr?

Me inicie para estar activo y luego se volvió una pasión. Hace dos años me lo tomo más en serio y hoy pienso en mejorar los tiempos.

La mayoría de corredores salen muy temprano a entrenar, ¿es un sacrificio?

Para nada, si tengo que entrenar a las cinco me acuesto a los nueve y listo. El día que me pierdo un entrenamiento me siento mal.

Ricardo Meza participará el domingo en la maratón de Miami.

Muchos creen que entrenar primero y luego ir a trabajar es complicado…

Luego de correr empiezo el día con otro chip, con mejor humor. Ser corredor me hace mejor persona, mejor profesional, mejor amigo, mejor pareja.

¿Se puede correr luego de una mala noche?

De poder se puede, incluso yo lo hice alguna vez, pero no es recomendable. Si duermes siete u ocho horas disfrutas el entrenamiento.

¿Cuándo hay que contar con un entrenador o un preparador físico?

Si quieres mejorar tus tiempos y ser un amateur competitivo es recomendable tener un entrenador y también un preparador físico.

Correr sólo o acompañado, ¿qué es mejor?

Para mi correr con alguien porque así te pueden decir si estás haciendo algo mal. Cuando corres sólo no te das cuenta de algunas cosas.

¿Cada cuánto tiempo hay que tomarse un descanso?

Eso depende de uno, yo no paro en el año. Cuando no estoy preparando una carrera sigo corriendo, pero más relajado.

¿Cruzar la meta es como meter un gol?

Creo que es más que eso porque uno se prepara 16 semanas y si bien la carrera dura tres horas, cuando cruzas la meta te salen las emociones en un segundo.

¿Tanto así?

Yo he llorado terminando una carrera. Son aproximadamente 1200 km de preparación y te acuerdas de todo lo que dejaste de hacer por cumplir con el objetivo.

¿El fútbol y las carreras son compatibles?

No son compatibles porque en el fútbol hay contacto y es explosivo, mientras que correr es algo repetitivo.

¿Cómo le iría a un futbolista en una maratón?

Si no se prepara, a mitad de carrera termina fundido. El año pasado ‘Cuto’ Guadalupe corrió la media maratón y acabó sufriendo. También hay jugadores retirados que corren como Robben, Kaká o el ‘Guaje’ David Villa que hacen muy buen tiempo.

'Cuto' Guadalupe debutó este año en el running y sufrió para terminar la media maratón.

¿Qué expectativa tienes para la carrera de Miami?

No pude prepararme como me hubiera gustado, pero igual voy a tratar de mejorar mis tiempos y me servirá para preparar la carrera de Boston que es otro de mis objetivos este año.

La de Boston es una de las carreras más reconocidas del mundo…

Se le considera así porque hay que hacer un tiempo mínimo para participar y no es como las otras en las que te inscribes y tienes que esperar a encontrar cupo.

¿Desde cuándo corres?

Desde los 21 años, pare un tiempo, pero volví.

¿Sacaste la cuenta de cuantos kilómetros corriste desde que empezaste?

Deben ser unos 15 mil, entre carreras nacionales e internacionales como la de Miami, Berlín, Chicago y Buenos Aires.

¿Cuál fue la más complicada?

Podría ser la del Cruce que es entre Argentina y Chile y son 100 kilómetros. Tardé casi 12 horas, luego de esa carrera dije si pude con esto puedo con cualquier cosa.

Elegir las zapatillas correctas ¿qué tan importante es?

Escoger una buena zapatilla es clave, te ayuda a no lesionarte. Hay unas que son más marketing que otra cosa, por eso yo elegí Saucony.

¿Cuáles son tus mejores marcas?

En la maratón 2h55m y en media 1h22m con un promedio 4.08 minutos por kilómetro.