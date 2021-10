Su metro con sesenta y ocho centímetros no pasa desapercibido. Por las calles de Magdalena, su imagen resalta en el barrio. Es Mario Broncano, el que pudo ser un grande del boxeo peruano y terminó siendo un famoso delincuente. El tiempo ha pasado, se terminaron los días encerrado en el penal Castro Castro, las cicatrices han quedado como marcas en su piel y él no se empeña en ocultarlas. Como si ellas le recordaran los jirones por donde transitó, aquellos malos pasos que dio y que hoy sirven para pedir una nueva oportunidad. No busca compasión, sino trabajo. Ahora apunta a ser el profesor Mario, que entrena y enseña a los menores los secretos del boxeo y sabe, que si la Pandemia, cuando estuvo en prisión, no lo destruyó, es porque la vida le ofrece una nueva oportunidad.

Mario, ¿Qué es la libertad?

Es lo más hermoso que existe.

¿Sigues consumiendo droga?

Hace 4 años la dejé.

¿Estando en el penal?

Si. Un día desperté y dije nunca más.

¿O fue gracias a la religión que diste ese paso?

Fue por propia decisión. ‘Si piensas que estás perdido, lo estás. Querer es poder’.

Es una frase literaria

Lo leí en el libro: ‘El vendedor más grande del mundo’

¿Cómo te mantenías en la cárcel?

Enseñaba a boxear y peleaba en campeonatos internos.

¿Te ‘mechabas’ con otros reos?

Sí y ganaba mi billete.

¿Apuestan?

Hay gente que mete plata y yo me quedaba con el 8 por ciento.

¿Cuánto llegaste a tener en la mano?

Junté 7 mil soles.

Es buen billete

En ese tiempo estaba en el vicio y todo lo acabé en 3 meses.

Por eso me cuesta creer que no podrías recaer

Ya me he reunido con amigos, hemos tomado un trago y ellos sacaron, lo que ya sabes, y yo ni caso.

¿Y en las noches no te llegaba la ‘angustia’?

Veía la telenovela ‘Princesas’ y luego el noticiero.

¿Cuál de las 3 te gustaba más?

La actriz que hacía de Rapunzel, ja, ja.

¿Comías la comida de la ‘paila’ o pedías menú en los restaurantes?

Ambas cosas.

¿Tenías tu propia celda?

Estaba en del primer piso, donde estaban ‘Los sin zapato’.

¿La pasabas mal?

No, pero siempre he tirado para los más ‘sufriditos’. Cómo debe ser.

Estuviste en pleno motín

Eso fue un acuerdo, porque la gente se moría del COVID y nadie nos hacía caso.

¿Cómo decidieron rebelarse?

Me dijeron para levantarnos en protesta y les respondí: ‘A las 10 de la mañana reviento mi candado’ y lo hice.

Entró la policía lanzando perdigones

Mentira, metieron ‘plomazos’, veía cómo iban cayendo los reos.

¿Te golpearon?

Me metieron ‘goma’ y yo gritaba: ‘No importa, pero ya te incendié todo y ahora me harás caso’. Soy recontra parador.

¿Y qué te respondían ellos?

Me siguieron golpeando y dijeron que no me llevarían al ‘Hueco’, o sea la celda de castigo.

¿Entonces?

Me mandaron a mi pabellón y los despedí riendo, pero cuando se fueron, me derrumbé, no podía más. Una semana no me paré de mi cama.

¿Eras respetado?

Desde ‘Maranguita’ nadie me mira mal.

¿Y si vuelves a resbalar?

Déjame acá tranquilo. Comiendo pan con mantequilla, pero libre.

¿Quién jamás dejó de visitarte?

Mi viejita y cuando me preguntaba: ¿Quieres dinero? Le respondía, recárgame el teléfono, que mis compañeros desean llamar a su familia.

Sabes, te recuerdo abandonando una pelea, porque no podías parar de toser

No abandoné. Yo nunca firmé contrato con ningún empresario

¿Eso tiene algo que ver?

Por su puesto. Mi entrenador era Luis Oliveros, que estaba molesto por la razón que te digo y faltando un solo round para que acabe la pelea, que la tenía ganada, me dio agua helada y por eso no paraba con la tos.

¿Es verdad lo qué cuentas?

El árbitro fue José Salardi, se dio cuenta lo que pasaba y me dijo: ‘Entra, yo me encargo que no te toquen y te cuido’, pero los jueces no lo permitieron.

Fue la esperanza del boxeo peruano, pero la vida disipada pudo más

Con la fama, ¿tuviste muchas mujeres?

Soy bailarín de salsa, boxeador, jugador de fútbol, pero nunca mujeriego.

¿Eres bueno con la música?

Muy bueno.

¿Pelotero?

He jugado en la Liga de Magdalena, de delantero, pero en la cárcel, sin un ojo, me puse de defensa.

¿Adentro hay campeonatos?

Salí campeón del pabellón con mi equipo: ‘Luriganchito’

¿Con cuánto de plata saliste?

El delegado Castillo Ochoa me hizo que pase por todas las celdas y para que me colaboren, porque me iba.

¿Cuánto recaudaste?

Conseguí 170 soles en puras monedas. Lo primero que hice, fue ir a una bodega y tomarme una gaseosa Coca Cola.

¿Luego?

Tome un bus a ‘Puente nuevo’ y de allí un taxi a La Victoria a ver a mi amigo.

¿Te reconoce la gente?

Un chibolo me saludó y el chofer se dio cuenta cuando subí.

¿Con quién vives?

En Pro, con mi viejita.

¿Cómo te vas a mantener?

Dicto clases a chibolos de Magdalena en el gimnasio ‘El Kubil’. Quiero que venga más gente y enseñarle lo que yo sé.

Una vez Maradona aseguró que cuando alguien se equivoca, como él, sirve de ejemplo de lo que no se debe hacer

Es verdad y que los muchachos sepan que la buena vida se busca mediante el talento, ya sea por el deporte o el estudio.

¿Te gustan los boxeadores peruanos de estos tiempos?

Prefiero no opinar.

Adelante y en un par de meses nos damos una vuelta a ver cómo va todo.

Van a ver que estaré por acá trabajando con los muchachos.

