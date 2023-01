El fútbol peruano está pendiente de la salud del gran Roberto Chale. ‘El Niño Terrible’, que tantas alegrías nos dio con la camiseta de la selección y brilló en Universitario de Deportes, no lo pasa bien. Cada vez son más los que dan su apoyo al ‘maestro’ y sólo falta que el club de sus amores, al que lo sacó tricampeón como entrenador y lo hizo grande como jugador, diga presente.

El año 85 la selección sub 23 era dirigida por la dupla compuesto por Roberto Chale y Luis Cruzado. Ambos se conocían de sus tiempos de gloria en la “U” y entre ellos había una química especial como la que mostraron dentro de las canchas. Para completar su equipo de trabajo, la dupla sumó a un viejo conocido de ellos como Lucho Rubiños para que se encargue de la preparación de los de arqueros.

Luis Rubiños se jugó un partidazo ante Argentina en la 'Bombonera' (GEC Archivo Histórico)

Gracias al buen ambiente que creaba este trío, que había brillado en la clasificación a México 70, los entrenamientos eran relajados, aunque cuando el ex portero y el ‘colorado’ se ponían serios todos trabajaban. El que ponía la chacota era el ‘Niño Terrible’ que siempre estaba listo para sacar una sonrisa a sus pupilos con una ocurrencia o anécdota.

Una mañana, en la cancha del San Agustín, el ‘Niño Terrible’ y el ‘Colorado’ ordenaron trabajos por separado. Los defensas, mediocampistas y delanteros fueron por un lado con los ex volantes y los arqueros por otro. Terminado el entrenamiento de los primeros, los técnicos se pusieron a observar a los porteros que estaban a cargo de Rubiños.

El más exigido era Humberto ‘La Chancha’ Valdettaro quien tenía que salir a cortar los centros que enviaba el ‘rayo’ César Loyola, papá de Nilson. El portero acertaba en casi todas las acciones, sin embargo, al menor fallo, Rubiños renegaba y volteaba a ver que decían Chale y Çruzado.

El ‘Colorado’ y el ‘Niño Terrible’ vacilan a Rubiños

Cuando estaban por terminar los trabajos, un centro se le pasó a la ‘Chancha’ y Rubiños molesto volteó hacía los técnicos y les dijo. “como quisiera tener 20 años menos para cuadrarme en el arco y enseñarles cómo se descuelga los centros a estos chicos”. La respuesta del ‘Colorado’ no se hizo esperar. “Claro, para que la ensartes como en el 70″.

El volante la dejó picando y ahí apareció el ‘Niño Terrible’ que no quiso ser menos que su compadre y acotó: “ Por eso nos quedamos misios, si hubieras atajado bien ante Alemania y Brasil no tendríamos que estar trabajando hasta ahora” .Rubiños, amigo íntimo de los entrenadores, sabedor que su desempeño en el mundial de México no fue el mejor y conocedor de la chispa de sus amigos técnicos, sólo sonrió y ordenó el fin del trabajo de los arqueros que no se rieron por respeto a la trayectoria del mundialista.

TE PUEDE INTERESAR

Los que conocen la historia del volante de bigotitos saben que un salsero lo hizo sufrir y llorar

Christian Cueva: La estrategia para evitar pagar la millonaria sanción al Santos

Juan Reynoso se reuniría con Gianluca Lapadula y Renato Tapia en Europa [VIDEO]

Julinho sobre Paolo Guerrero: “Lesión en su rodilla ha dejado secuelas” [VIDEO]