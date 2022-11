El primer invitado de ‘La Ruta de la Fe’ regaló ‘aguadito’ por cantidades industriales. Luis Cordero, exjugador de Universitario de Deportes y César Vallejo se confesó ante su excompañero Luis Guadalupe y en ‘La Fe de Cuto’ dejó a todos sorprendidos al revelar el lugar más exótico en el que tuvo intimidad. ¡Mira el VIDEO!

‘Cuto’ hizo entrar al popular ‘Pompo’ en la zona más ‘caliente’ de la entrevista y reconoció que para seducir e iniciar las acciones con su pareja se olvida de la cerveza y el ron. “Vinoco, hermano, claaaro ”, mencionó el exvolante y se acordó de Andrés Mendoza que también mencionó el vino y una impresionante performance sexual. “ Ese es mentiroso, yo lo escuche, mentiroso ”.

Pero lo que más impresiono al entrevistador del 2022 fue la respuesta cuando le preguntó sobre el lugar más extravagante en el que había hecho el amor. “ Me cag…ahí. No creo que se moleste mi mujer ¿no? Además, Igual es tiempo pasado, claro. En toda la Vía Expresa…y manejando ”, contó con orgullo.

'Pompo' Cordero hace una íntima confesión en La Fe de Cuto (Video: Trome)

Pompo Cordero: “Lo hice manejando desde Barranco hasta Los Olivos”

La repregunta de Luis Guadalupe no se hizo esperar “¿En la Vía Expresa, manejando todavía? Ya no te pases, estás ‘loco’, ja,ja,ja ”, replicó ‘Cuto’ dudanto y pidiendo más detalles sobre esa situación en la que Luis Cordero rompió casi todas las reglas de tránsito.

“ ¿Qué, no me crees? Manejando pues, claaaro. Desde Barranco hasta Los Olivos, toda la Vía Expresa ”, dijo con cierto pudor ante las carcajadas de su entrevistador.

‘Pompo’ Cordero se indigna por cervezas ‘al tiempo’”

Luis Guadalupe se mostró interesado en saber cómo su amigo resolvió ese complicado problema de las cervezas ‘al tiempo’ que venden en Cajamarca dura te su etpa en UTC. “ Fui a una tienda y le dije al señor: Maestro, por favor le voy a pagar, ahorita, tres cajitas de cerveza. Me las puede poner a helar, por favor, porque yo tomó helada. Pero están ‘al tiempo’ me replicó. Por favor, maestro, le dije si no puede, normal, dígame y me respondió: No, no, está bien ”, relató con voz de alivio.

“ Ese fin de semana ganamos y le digo a los muchachos vamos para mi departamento que allí tengo un ‘televisor’ que está heladita y tres más que están sudando como la… ja, ja, ja. Llegamos y siempre hay un chacal que le gusta estar ahí ye digo dile al tío nomás y llega con las cervezas heladitas”, se frotó las manos.

“Vamos por la segunda ronda, porque ya estábamos sabrosos, y llega la otra y estaba sin helar, en el mejor momento, cuando le estaba metiendo mi rumba a los ‘televisores’. Así que fui a la tienda. ‘Maestro, qué le estoy diciendo’. Le hice la bronca. Colgado el ‘Pompo’”, contó con vivo entusiasmo.

‘Pompo’ Cordero renuncia a la cerveza

Fue en ese momento que el mediocampista encontró la solución a su problema. “ Yo le dije a los muchachos saben qué no voy a tomar, hay que encontrarle una solución a esto, yo no puedo estar así en cada reunión y fue en ese momento que mi hermano Víctor Ulloa me dice: Por qué no pruebas con roncito, con su hielito y su limón. ¡estás sabroso!. Yo le respondí ¿Tú crees…? Yo nunca he tomado eso. Al final, me compraba esa ‘Flor de Caña’ de litro setecientos ja, ja, ja ”, contó entre risas.