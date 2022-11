Vida de árbitro. Los jueces de fútbol no tienen una tribuna que los ame, cuelguen banderolas con su rostro o les compongan una canción. A ellos, en su gran mayoría, los admiran y respetan sus familiares. Albert Caballero es un reconocido ex réferi del fútbol peruano, ha ‘enfrentado’ a jugadores de carácter difícil como José Luis ‘Puma’ Carranza, Carlos ‘Kukín’ Flores y muchos más. Hoy, ya retirado y mirando el campeonato por televisión, se anima a repasar los tiempos que sentía la devoción de los hinchas por sus ídolos y él era un espectador de lujo.

Albert, ¿Cuidabas el espectáculo?

Uno siempre debe proteger a los habilidosos.

¿Alguno de ellos te pedía que lo observes?

Roberto Palacios me decía antes de empezar el partido: ‘Me tienes que cuidar’ y le respondía: ‘No te preocupes’.

¿Le has pedido la camiseta a algún futbolista?

Nunca, pero tengo una anécdota al revés con Jorge Soto.

Explícala por favor

Se jugaba Cristal frente a Cienciano en el estadio ‘Alberto Gallardo’. Yo llevaba mi silbato atado a mi anillo de compromiso.

Sigue

El ‘Camello’ pasó y se tropezó conmigo y al hacerlo, rozó con mi herramienta de trabajo, y se cortó la ceja.

¿Qué siguió?

Él no se dio cuenta cómo le sucedió el accidente y al final del partido, lo busqué.

¿Para qué?

Le entregué mi camiseta como una manera de disculparme por el incidente que tuvimos.

¿Nunca te trataron de ‘comprar’?

Tengo un negocio familiar de años y una vez un dirigente, que no te diré su nombre, me llamó.

¿Qué buscaba?

Me avisaba que un señor, que tenía los mismos negocios que los míos, me iba a llamar para trabajar. Que deseaba invertir un gran dinero.

¿Qué respondiste?

Que todavía tenía unos años en el arbitraje, pero cuando me retire, podía buscarme.

¿Paró de ‘timbrar’?

Me retiré y hasta ahora estoy esperando que me llame.

¿Un partido que recuerdes?

Jugaba Sport Boys con Universitario y di cinco minutos de descuentos.

¿Era lo justo?

Claro que sí y los cremas iban ganando 1 a 0. Se jugaban 4 minutos y 30 segundos del tiempo adicional y los ‘rosados’ empatan. Siempre digo que pude cortar el duelo y evitarme problemas, pero fui honesto y esa vez, por ser así, recibía el reclamo de los jugadores cremas.

¿Una anécdota singular?

En Huaral jugaban el local con la ‘U’. Los merengues eran dirigidos por Ramón Mifflin y del borde del campo gritaba, presionaba. ‘Caballero, ¿Qué pasa? ¿qué estás cobrando?’ y así en todo momento.

¿Cuál fue tu reacción?

Empecé a correr hacia él y señalaba con mi brazo extendió a la tribuna. La gente pensaba que iba a expulsarlo.

¿Él qué hizo?

Iba corriendo, siempre con mi mano indicando que se vaya.

¿Qué se dijeron frente a frente?

Ahora me decía: ‘No me vayas a botar’ y lo miraba: ‘Cómo está la familia’ y no sabía que decirme.

¿Moraleja?

Hay que saber manejar la situación.

¿Y hay jugadores que utilizan esa misma táctica?

Muchos jugadores vienen hacia ti con las manos atrás y la gente cree que está reclamando correctamente y están diciendo groserías.

Tuviste en la cancha a Carlos Flores

‘Kukín’ te trasmitía el partido en el oído. Iba narrándote cada jugada.

¿Por qué lo hacía?

Porque buscaba que cobres todo a favor de su equipo.

¿Dialogabas mucho con los futbolistas?

Antes de cada partido, se ven, saludan y abrazan, pero empieza el compromiso y se meten patadas.

¿Les decías algo?

Me reía y les preguntaba: ‘¿Y dónde quedó el besito que se dieron al inicio?’ y se reían.

Has dirigido ‘Copa Perú’, ¿el lugar más especial?

En Tumbes, el Comisario del partido, se acercó a advertirme: ‘Profe, que gane el local, para salir vivos de acá’

¿Y cuál fue el resultado?

Ganó el dueño de casa, salimos sin problemas, pero a ese Comisario no lo vi más.

¿Te ofrecieron algún regalo?

La señorita de recepción del hotel, donde estaba hospedado, un par de veces me decía: ‘Dejaron unos presentes para usted’.

¿Los recogías?

Nunca y cuando me iba y la chica me hacía recordar, le respondía que se los agarre.

Esta charla podría ser interminable, muchas gracias por estas confesiones

A ustedes por la entrevista.