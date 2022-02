Los entrenadores de fútbol viven en un mundo paralelo. Ellos, a diferencia de los jugadores, nunca descansan, siempre están en la búsqueda de la perfección de sus equipos y así hayan salido victoriosos, siempre encontrarán un error por corregir. Duilio Cisneros conoce lo que es conducir un club en la Liga 1, Liga 2 y Copa Perú, pero antes de hacerlo, convido años como parte del comando técnico de Roberto Mosquera y sabe del ‘sabor’ especial que tiene el DT celeste para tocar la fibra de sus dirigidos.

Duilio, ¿Cuánto se envejece en el banco de suplentes?

De los ya recorridos, compara sus rostros de hace 10 años con el actual.

¿Un ejemplo?

Mira Franco Navarro cómo era antes y cómo es ahora.

¿Por qué?

Esta profesión te acaba y agota. El estrés te ‘mata’.

¿Cuál es lo más injusto que se comete con un DT?

Que sólo se valora al que subió al podio, pero hay otros equipos que jugaron mejor y como terminaron terceros y no fueron campeones, se cuestiona a su técnico.

¿Se duerme antes de un partido?

Duermo 4 horas, después del encuentro llego a casa y concibo el sueño de inmediato y a los 120 minutos más o menos, despierto y me pongo a ver el partido, para analizarlo.

¿Cuál es la presión más fuerte?

Hay de todos lados. La de los dirigentes que te aprietan, la de ser justo con todo el plantel, la de las redes sociales que te insultan sin conocerte.

¿Cuánto se disfruta la alegría por un triunfo?

La celebración del gol que te dio la victoria, pero cuando acaba el partido ya están pensando en el siguiente encuentro.

Si ya trabajaste toda la semana, ¿por qué tienes que estar dando indicaciones en pleno juego?

No puedo estar sentado, soy hiperactivo, pero no le narro el partido a los jugadores. Motivo a mis muchachos, que es distinto.

¿Alguna razón en especial?

El jugador no te escucha en estadio lleno. Cuando era asistente, me preguntaban los futbolistas: ¿Qué me indicó el profesor?

Dicen que después de dirigir en ‘Copa Perú’ ya estás preparado para todo

En el Callao fui técnico del Unió Castillo y jugábamos a la espalda del aeropuerto y encontrábamos pericotes muertos en toda la cancha.

¿Otra de esos tiempos?

Vi a un entrador contrario correr, porque su barra quería pegarle, y había un solo policía para cuidarlo.

¿En Liga 2 es parecido?

Era el asistente de Roberto Arrelucea en Coopsol el 2015 y fuimos a Pacasmayo a enfrentar a Serrato - Chavelines.

¿Qué sucedió?

Cuando estábamos entrando al vestuario, aparecieron 6 tipos, agarrándose la cintura, insinuando que iban a sacar un arma y dijeron en voz alta: ‘Ya saben, solo si pierden, salen vivos’.

¿Cómo quedó el resultado?

Caímos 1:0 y creo que por eso estoy contando la anécdota.

¿Qué es lo más divertido que te gritaron en una cancha?

Primero te comento, que considero que cuando sales a dirigir un partido, está presentando tu ‘obra de arte’.

Comprendo

En el 2017 dirigía a Unión Huaral y nos tocó ir a la selva a enfrentar a Sport Loreto.

¿Cómo vestías?

Pantalón rojo, polo blanco, saco azul y zapatos del mismo color.

Elegante

Íbamos ganando 2:0 y de la tribuna me insultaban desde el primer minuto y yo no respondía. En cada gol volteaba y los mira sin decir nada. Eso los ponía más furiosos.

¿Cómo siguió la historia?

Una chica con su enamorado me hacía gestos agresivos y él se reía burlonamente, hasta que llegó el tercer gol de mi equipo y con las manos, les hice señas que ya se había ‘liquidado’ el partido.

¿Cómo reaccionaron?

Se bajó el novio hasta la reja, tres lo acompañaban y al borde del alambrado me gritó: ‘¿Qué te crees, cantante de Agua Marina?’ y todos nos empezamos a reír y mis jugadores del banco, me decían: ‘De verdad ‘Profe’, está vestido como los de ese grupo’.

¿Es cierto que Roberto Mosquera tiene unas charlas técnicas espectaculares?

Trabajé años con él y de las muchas, hay una que siempre recuerdo

Adelante

Un día en el hotel, reunió a los jugadores y empezó así: ‘Hay un jugador que camina calladito, triste como el ‘Chavo del 8′, no tiene mucha dinámica’

¿De quién hablaba?

Espera, aún no acaba. Siguió: ‘Pero cuando el dan la pelota, abre su lienzo y pinta una obra de arte’. Y continuó: ‘Sale un cuadro mejor de los que creaba Leonardo da Vinci’ y de inmediato preguntaba a los muchachos: ‘¿Se preguntarán quién es?

Eso nos preguntamos todos

Y él mismo se respondió: ‘Se llama Renzo Sheput y juega para nosotros’.

Un genio

Él era así de espectacular

¿Alguna vez le viste repetir un terno

Nunca, ni siquiera la corbata.

Un gran abrazo y gracias por narrarnos tus experiencias

Un saludo a los lectores.