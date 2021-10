Lío grande. En el que se vio comprometido el árbitro Miguel Santibáñez a comienzos de año cuando fue denunciado por Sport Chavelines por supuestamente favorecer al Alianza Atlético de Sullana en un partido clave para ascender a la Liga 1. El caso remeció al Fútbol Peruano y nos hizo recordar un hecho que ocurrió en nuestra pelotita hace unos años.

Ahora que varios equipos se juegan el descenso vuelven a aparecer las dudas sobre el desempeño de los hombres de negro. Desgraciadamente para los jueces honestos, que son la gran mayoría, hay algunos que desprestigian la profesión y dejan mal a un colectivo cuestionado por equipos que no hacen bien su trabajo durante todo el año.

Esta historia ocurrió hace menos de diez años. Un equipo capitalino que por esas cosas del destino, otra vez pelea por no bajar, se jugaba la permanencia y hasta la presidencia del club llegó un llamado de una persona que se identificó como amigo de los árbitros. “Si quieren una ayuda, aquí estamos llamen y conversamos”.

En un primer momento los directivos no hicieron caso al ofrecimiento, porque creían que podía ser un engaño y confiaban en que los jugadores revertirían la situación. Los malos resultados siguieron y es en ese momento que el presidente le dice al técnico. “Me ofrecieron una ayuda, ¿Qué opinas los llamo?”.

Juez empezó sacar tarjetas a equipo capitalino (Foto: Getty Images)

Fueron por esa ‘ayudita’ en la altura

El DT, que era un exjugador que había pasado por clubes del exterior y la selección, vio tan complicada la posición de su cuadro en la tabla que animó al titular de la institución y le dijo “vamos para adelante con lo de la ayuda. El domingo nos toca jugar en altura y que nos den una mano será importante”.

Se hizo el llamado respectivo al ‘amigo’ y luego de las conversaciones el intermediario pidió cinco mil dólares y un televisor de 60 pulgadas como pago por sus servicios de intermediación. La entrega de lo acordado tenía que ser en un centro comercial del cono norte días antes del partido del fin de semana. Para no complicar a la institución, entre el directivo y el técnico decidieron poner de su bolsillo el dinero para el tramitador y el pago de la tele.

Un trabajador del club, que se suponía era hombre de confianza del ‘Número uno’, fue el encargado de hacer la entrega de lo pactado. “Todo ok, me han dicho que nos darán una mano y que ganaremos sí o sí” dijo el empleado que se jactaba de ser brazo derecho del ‘más más’ del equipo. El día del partido el entrenador estaba más nervioso que de costumbre, sabía que había obrado mal y pensaba que lo habían engañado. “Algo no me cuadra” les dijo a sus asistentes que le pidieron serenidad.

Expulsión y todas las faltas en contra

A la hora de la verdad, se cumplieron los vaticinios del estratega. A los cinco minutos el árbitro del partido en una jugada que a lo mucho ameritaba tarjeta amarilla, expulsó por roja directa a un jugador que luego sería mundialista y después de esa acción, siguió cobrando todo en contra del cuadro que supuestamente tenía todo arreglado. “creo que nos engañaron con la plata, ese billete fue al bolsillo de cualquiera menos al del pito” dijo el técnico al medio tiempo.

El encuentro terminó con derrota del visitante que quedó con un pie en segunda división. El camerino era un cementerio, nadie decía nada y sólo escucha al entrenador decir “nos agarraron de huev…”.

Cuando el plantel llegó al aeropuerto para regresar a Lima alguien de la delegación que sabía del ‘arreglo’ vio a la terna que había dirigido el encuentro y dijo “seguro que para con…el sinvergüenza viaja en nuestro vuelo”. El DT se percató de la presencia del hombre de negro y molesto por que consideraba que lo habían engañado, llamó a unos trabajadores del club y ofreció un dinero al que fuera a pegarle al juez.

Árbitro desconoció arreglo ante reclamo (Foto: AFP)

‘Justiciero’ encaró a pito en el avión

Varios se apuntaron para hacer justicia, pero uno se adelantó y fue con todo contra la terna sin importarle que había gente cerca. “Te crees vivo no. Chapaste tu plata y nos cag…igual”. La autoridad tomó las cosas con calma y dijo no saber de qué le estaban hablando. El justiciero empezó a gritar y cuando se le iba ir con todo al árbitro escuchó un descargo. “Yo no se nada del tema, a mi me llamó un amigo y me dijo que arregló con ustedes, pero dice que no le cumplieron. Primero le dieron menos plata y luego una tele chica cuando el quería una grande. A mi no me metan en ese problema yo cobré lo justo y si perdieron fue por malos” dijo el réferi.

El vengador le contó todo al técnico y al jefe de equipo y coincidieron en que habían caído en una trampa y que tenían al enemigo en casa. Al final, el cuadro capitalino salvó la categoría no sin antes sufrir mucho, sin embargo, lo extraño es que el señalado con haberse quedado con parte del dinero para el ‘trabajito’, todavía sigue en el club y es cercano a la presidencia.