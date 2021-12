Respetados, criticados, cuestionados, pero necesarios. Los empresarios de balompié siempre están en medio de un jugador y el club. A veces, tienen la última palabra en las negociaciones, porque no solo ven el tema económico, también lo que puede venir más adelante, cuando surja otra posibilidad. José Luís Fernández representa jugadores en el fútbol peruano, trajo a Mayer Candelo a Universitario de Deportes, también a Horacio Calcaterra, hoy figura en Sporting Cristal y al mismo Pablo Lavandeira, que acaba de firmar contrato con Alianza Lima. Entérese como son los días de un agente del deporte más lindo del mundo.

José Luis, cuándo te ofreces para representar a un muchacho, ¿la mayoría te pide un auto?

Una sola vez y se lo di. Eso sí, me lo pagó en cuotas.

¿Cómo convencer a un extranjero para venir al Perú?

Hay que tener tacto y amistad.

¿Debes conocerlo de antes?

No te olvides que trabajé en una marca de zapatillas y le enviaba modelos, compre oro para su familia y luego ellos me pidieron que los represente.

¿A quiénes trajiste?

Mayer Candelo, Horacio Calcaterra, Pablo Lavandeira, Roberto Merino, entre otros.

¿Otra condición básica para que crean en ti?

Los traigo a equipos con respaldo económico. Así cumplen con ellos y se dan cuenta que los coloqué en una buena institución.

¿Alguno no te dio el porcentaje qué habían quedado?

Si me han ‘cerrado’, como se dice. Pero ya no me importa decir quienes fueron.

¿No les abriste juicio?

Antiguamente no los hacía firmar contrato, pero ahora sí y es por asesoría.

¿Cuánto has perdido?

Más de 200 mil dólares.

¿Solo futbolistas?

Una vez logré que un jugador vaya a Europa, conversé con un empresario que tenía contactos allá y el dije que lo coloque. Cuando lo hizo, no me pagó mi porcentaje.

¿Alguno no aceptó viajar pese a que lo tenías colocado en el extranjero?

Ya había cerrado con 2 jugadores, todo listo para que se vayan afuera. Después no me dieron más la cara y se fueron a ese equipo, pero manejados por otro representante.

¿Eso es ser desleal?

El jugador es vivo: Por ejemplo, le dices, te quiere River. Él manda a su papá y este se conecta con el club y habla directamente. Al final, te deja de lado.

¿Y cómo frenar eso?

Ahora les hago firmar exclusividad.

Todo jugador es ‘palomilla’

Eso es cierto, pero me respetan, porque si hay que hablar como barrio, lo hago.

¿Hay técnicos que la hacen de empresarios?

Hay alguno y eso no está bien. Es como si fueras periodista y a la vez representaras jugadores.

¿Es fundamental invertir en un chico con condiciones?

Es un tiro al aire. De 10, solo 2 serán fieles a ti. Llega otro, le pone una laptop y si no está bien comprometido contigo, se va.

¿Qué es lo primero que se hace cuando un muchacho con condiciones vive en barrio picante?

Cuando tienes un buen jugador, debes sacarlo de ese entorno, conseguirle un departamento. Para que desarrolle su juego y se concentre en progresar.

¿Dejas que el jugador se meta sus ‘chelas’?

Hay tiempo para todo y debe saber que vive de su físico. Tiene un día libre a la semana y después llegan sus vacaciones.

¿Te ha pasado que hay jugadores que rinden y lo llevas a otro club y no es el mismo?

En eso mucho influye el técnico y cómo lo integre al grupo.

Gracias por tus revelaciones

Un próspero año para todos.

