Hay que vivir para contarlo, como diría el genial Gabriel García Márquez. Y este hombre pasó por urgencias, necesidades, pero nunca renunció a sus sueños. José Luis Carranza es el ‘Puma’ y es un pedazo grande de Universitario de Deportes. Por eso, ya con años fuera del fútbol profesional, se atreve a instruir a los nuevos valores, ayudar a construir las ilusiones de aquellos que aspiran llegar a la Liga 1 y selección peruana.

‘Puma’, ¿Cuál es tu sueño al formar tu academia?

El fútbol te saca de muchos riesgos que hay en la sociedad.

¿A ti de qué te libró?

De ser ratero o fumón.

Es muy fuerte lo que afirmas...

Es que mi barrio siempre fue picante y a medida que iba destacando, me cuidaban.

¿Quiénes?

Los delincuentes.

Explícate mejor.

Salía a la calle, me paraba en la esquina y los ‘drogos’ me decían que me vaya, que era muy tarde para estar fuera de casa.

¿Los mismos drogadictos?

Que también eran maleantes.

¿Les hacías caso?

A principio no y casi me sacan la m...

¿Y ahora qué sientes por ellos?

Agradecimiento. Sin ser mi familia, me protegieron, entendieron que yo podía ser mejor que ellos.

¿Los has ayudado cuando ya eras una figura?

Sí, pero jamás diría en qué o cómo, porque uno ayuda con el corazón y no para ganar admiración.

¿Todavía recuerdas tu primer premio?

Fue con un equipo de chibolitos de la cuadra. Salimos campeones y nos regalaron un pan con camote y un vaso de chicha.

¿Significó mucho para ti?

Muy delicioso, en casa nos habíamos quedado sin papá y mamá hacía maravillas para darnos un plato de comida, y a veces pasábamos en blanco el desayuno y el almuerzo, hasta la cena.

¿Esa necesidad te dio ‘hambre de gloria’?

Eso se obtiene de muchas maneras. Hay gente que tiene todas las comodidades posibles, pero de repente en el hogar no desean que juegues o no les gusta una profesión que no sea muy rentable.

¿Qué se hace?

Luchar por lo que realmente amas.

¿Casi no llegas a ser profesional?

A mí me querían varios clubes de la liga del barrio, me ofrecían billete, pero tenía claro que mi meta era estar en la ‘U’ y contra todos los obstáculos lo logré.

¿Es verdad que no tenías ni para los chimpunes?

No sabía lo que era eso y Germán Leguía, quien me regalo mi primer par, me advirtió: ‘Cuando seas un grande, triunfador, apoya a los jóvenes’.

En una entrevista, Alessandro Morán reveló que le diste su primer par de zapatos de fútbol.

Lo tenía que hacer, sino cómo iba a quedar con los que me apoyaron. En esta vida todo es prestadito.

Cuando Ángel Cappa dirigió a la ‘U’, los dirigentes no pagaban y te tocó hacer algo diferente.

Los más chicos no tenían ni para los pasajes y ya no entraban en mi carro.

¿Qué decisión tomaste?

Comprar una combi y llevarlos a todos los de mi zona. En ese tiempo vivía en Los Olivos y empezaba en mi barrio, seguía frente al aeropuerto, luego Magdalena y así iba recogiendo a los muchachos.

¿A qué hora te levantabas?

Cerca de las 6 de la mañana ya estaba de pie y empezaba el recorrido.

¿Cómo debe ser un capitán?

El que defienda a sus compañeros, que pelee por los pagos de los que menos ganan y ser el último en reclamar su sueldo.

Ahora se entiende tu proyecto.

La escuela de fútbol ‘Puma’ Carranza dará formación a los chicos en cómo portarse en el campo, también en la vida. Porque capitán de un equipo se puede ser de muchas maneras, pero líder de un grupo humano requiere que seas justo y directo. Jamás pueden llamarte mala persona, entonces te tienen miedo y no respeto.

¿Cuándo inicia la escuela?

Empezamos el sábado 5 de noviembre y los entrenamientos serán los fines de semana en el colegio FAP Manuel Polo Jiménez, en Surco.

Un abrazo y que todo vaya bien.

Espera compadrito, me olvidé de decirte que para inscribirse deben llamar o escribir al WhatsApp 961 611 061.

Ahora sí, que todo te vaya bien.

Un gran abrazo a los lectores del diario más leído del país.

