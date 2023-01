Los amigos se ponen de pie, cuando alguien querido está en problemas. La camada de jugadores de Sporting Cristal, que compartieron vestuario con Horacio Baldessari, enterados que la popular ‘Pepa’ no la pasa bien, expresaron su preocupación y salen a decir presente. Julio César Antón, figura de nuestro fútbol peruano, es el primero que levanta la mano y recuerda a su compañero de equipo.

Julio César, ¿Cuántos pases gol le diste a la ‘Pepa’ Baldessari?

Un montón, innumerables.

¿La mitad de los premios que ganó por goleador son ‘gracias’ a ti?

Puede decirse que sí, ja, ja.

¿Era un ‘Matador’ en el área?

Se ubicaba de una manera increíble.

¿Estás al tanto que vive una crisis económica?

Me enviaron la nota por el WathsApp y no lo podía creer.

¿Lo conocías de buena posición?

Supe que vivía por San Borja, donde una vez le hicieron una cámara escondida y era una buena casa.

¿Era ahorrativo?

Era derrochador.

¿No era devoto de la ‘Virgen del puño’?

Para nada. Creo que no tenía el espíritu de guardar pan para mayo.

En cada pase gol que le diste, ¿anotaba y te agradecía?

Jamás, ja, ja. Él la mandaba al fondo del arco y se iba a festejar con la tribuna y los hinchas por eso lo amaban, le cantaban y le llevaban letreros de apoyo.

En eso también era un experto

Le gustaba vender su humo, ja, ja.

¿Lo vas a buscar?

No puedo creer que esté tan mal, pero es lo que corresponde como amigos, llegar hasta él.

¿Hace mucho no hablan?

Siempre he estado invitándolo al programa que tenemos con Miguel Seminario ‘La locura y el arte del fútbol’ por el canal Sintonía Te Ve y no se concretaba la entrevista.

Formaron una dupla temida por los rivales

Y revisando tu historia, repaso tu paso por Sport Boys, ¿todavía te debe plata el cuadro rosado?

Era sorprendente como se manejaban. El presidente era el comandante Labarthe. ¿Sabes cuál era su táctica cuando lo apretábamos para cobrar?

Cuéntamela

Nos llevaba a una cebichería del Callao y dejaba que pidamos de todo.

Los quería ver con la barriga llena

Sí y cuando tocaba acercarte, no te daba nada y te decía: ‘No te debo 3 meses, estás ahorrando tu plata’.

Luego llegas a la ‘U’, rindes muy bien, pero descubren el soplo a tu corazón y te sacan por eso

No. Desde que llegue y me hicieron el examen médico, encontraron ese mal, pero no me impedía jugar profesionalmente.

¿Entonces?

Me gustaba imitar el caminar de las personas y me salía bien.

Sigue

El técnico era el profesor argentino José Ramos Delgado, que era rengo al dar los pasos y yo, con los chicos, lo parodiaba.

¿Él se enteró?

Un día que estábamos almorzando, Percy ‘Trucha’ Rojas me pide que lo haga y allí estaba el profesor.

Obviamente, no lo hiciste

No, pero fue el mismo estratega que me autoriza. ‘Dale negrito, hazlo’ fue su comentario. Con su aprobación, me lancé y todos rieron, incluido el técnico.

¿Entonces?

Me llamó a un costado: ‘Eso no se hace’ y a fin de año me sacó y dijeron que era por el mal de mi corazón.

Gracias por estos recuerdos y a buscar a su amigo

Un gran abrazo y saludos para todos.