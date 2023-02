Se viene el duelo que divide el país en dos. Los Universitario de Deportes frente a Alianza Lima, siempre generarán polémica, debate, discusiones y el fútbol peruano, esta semana, se resume en cremas vs blanquiazules. Miguel seminario, fue un goleador de raza de los años 80, idolatrado por los hinchas merengues, analiza a los rivales y da una interpretación de Hernán Barcos, goleador ‘íntimo’. Tiene autoridad para hacerlo, siempre destacó en este tipo de cotejos y eso le da la jerarquía para leerlo con atención.

‘Loco’, ¿Cómo se supera a Carlos Zambrano?

Hay que moverlo, desconcentrarlo.

¿De qué forma?

Es un jugador fuerte y rápido, por eso hay que anticiparlo.

Te mando de ‘9′ en el Clásico, ¿Qué haces?

Le doy un empujón en cada pelota dividida y hasta se le da un golpecito en sus partes íntimas como hacía yo cuando me tocaba un defensa de esas características.

¿Eso cuánto ayuda?

Los jugadores vehementes como él, eso los desconcentra, los hace perder unos segundos y allí aprovechas.

¿Lo sacas del partido?

Claro y te puede cometer una falta que termina en un tiro libre o penal.

El otro tema de la ‘U’ será anular a Hernán Barcos

Le pondría un jugador rápido, porque es un delantero lento, trotón, pero con los años aprendió a moverse bien y en el área.

Está haciendo historia, ya ganó dos títulos

Eso se respeta, pero sería bueno que revisen su currículum, los clubes donde jugó y verán que en otro equipo nunca destacó como lo viene haciendo acá.

¿Te incomoda tanto extranjero?

Me molesta que lleguen y no dejen nada. En mis tiempos, los clásicos se jugaban como futbolistas peruanos, ahora hay como 12 entre los que salen a la cancha y los suplentes, encima los entrenadores también son de afuera.

Es increíble que lleguen de afuera y no sean titulares

El extranjero debe llegar a ser titular. Llegué de Boys a la ‘U’ y tenía que estar en el ‘once’ del fin de semana.

¿Los técnicos te exigían?

Marcos Calderón te lo decía siempre.

¿Qué cosa?

Si he pedido que sigas acá es porque tienes que hacer goles, porque si no respondes, me van a descontar de mi sueldo por no ganar y me botan del puesto.

¿Y antes de un clásico?

Te ‘llenaba’ la cabeza con esta frase: ‘Si ganamos a Alianza, nos renuevan un año más’.

Siento que no te gusta cómo se está jugando el campeonato

Mira los goles que se hacen. Son porque alguien rechazó mal, cabeceó pésimo, porque se le pasó el balón, desconcentración. Casi todos son errores defensivos.

¿Ya puedes dirigir en Primera?

Tengo licencia Pro, que es lo máximo. Ahora nos obligan a hacer otro curso, que cuesta ochocientos soles, para renovarte su carné y puedas asumir un club.

¡El colmo!

Si uno se titula en una profesión y va al colegio que le corresponde, solo le cuesta cincuenta o sesenta soles. La Federación, como técnico, no me protege. Pero como los entrenadores de afuera es distinto.

¿Por qué?

Ellos vienen, descienden y al siguiente año están entre los candidatos para dirigir un club de Primera.

¿Dime quienes son los culpables?

Hay empresarios que son unas m…. Traen un entrenador y este le tiene que dar de su sueldo, todos los meses, mil dólares. Encima, traen sus jugadores, que también deben dar su cupo.

