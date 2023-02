El fútbol es maravilloso, pero tiene otros ingredientes que van más allá de saber jugarlo. Un futbolista profesional se enfrenta a situaciones inesperadas y comprometedoras que no se las habían advertido. Alfonso Yáñez, fue un jugador profesional, defendió los colores de Universitario de Deportes, Alianza Lima y su querido Sport Boys. Hoy es un emprendedor que no olvida su paso por nuestro balompié y todo lo que hizo para ir mejorando, su juego, peor también su trato con los medios de comunicación. Jugar es lindo, pero no todo lo que rodea a la pelota es muy bello.

‘Puchungo’, ¿Recuerdas tu primera entrevista?

Debuté a los 17 años, se habían jugado 4 fechas del campeonato y yo había marcado 4 goles.

¿Con quién fue?

Con ‘Pocho’ Rospigliosi. Después de haber ganado a Cristal y haber salido expulsado.

¿Te mostraron tarjeta roja?

Ese día estábamos atacando a los celestes y ellos rechazan y se venían en contra golpe. La pelota la tenía Víctor Hurtado y lo agarro de la camiseta y para zafarse, me metió un manazo en la boca. Nos botaron a ambos.

Ahora recuerdo, se armó un tema nacional y lo llamaron abusivo

Claro, pero pocos saben que yo había entrado de mascota de él cuando jugaba en Boys.

¿Así te fuiste a la entrevista?

Claro, tengo el video donde estoy con la ‘bemba’ hinchada producto del golpe.

¿Fui difícil?

El tío me preguntaba y no me miraba, solo estaba concentrado en su cámara y yo no sabía qué hacer. Por eso entiendo a los chibolos nuevos.

¿A qué te refieres?

Es que los futbolistas venimos de una clase media para abajo y no sabemos, a veces, expresarnos. Yo me corría de los periodistas, para no declarar.

Antes te entrevistaban ni bien terminaba el partido y en la cancha

Y yo esperaba que ‘agarren’ a uno y me ‘chorreaba’ por un costado.

¿Y eso?

Me ponía nervioso y me daba la tartamuda-

¿Y cuándo no podías esquivarlos?

Respondía lo de todos: ‘Un buen partido, salió el trabajo de la semana’.

Después hablabas fluido, como hasta ahora

Con ‘Balán’ Gonzales, nos vacilábamos pero nos corregíamos.

¿Cómo era eso?

Cuando a él lo entrevistaban, me paraba a su costado para escuchar lo que decía y si a mí me tocaba declarar, él hacía lo mismo.

¿Y cuál era el ‘vacilón’?

Si alguno se equivocaba, me burlaba toda la semana. Un día dijo: ‘para con nosotros’ y lo hice mi… varios días. Era una joda, pero nos servía para pulirnos, mejorar, corregirnos y cometer pocos errores.

¿Qué entrevistador te intimidaba?

Jaime Bayly. Respondes y te sigue mirando, como diciendo ¿qué más? y eso ‘paltea’

¿Algo qué te incomode?

Odio cuando te entrevistan y te hacen repetir. La anécdota no sale igual contada dos veces- Lo espontaneo es lo más bacán-

¿Una incomodidad de estos tiempos?

Vi que se acercaron a la esposa de Ángelo Campos, le mostraban videos de su esposo. Ella no es la conocida, sino él.

Vamos a la cancha, ¿jugar con una o dos hinchadas?

Con las dos era maravilloso. La mitad aplaudiéndote y la otra, insultándote.

¿Local o visita?

Era feliz siendo visitante. Porque te mentaban la madre siempre y si hacíamos gol, surgía un silencio sepulcral que lo disfrutaba.

¿Después de una derrota, se sale a relajarse?

Yo no lo hacía y si quería tomarme unos tragos, me iba a mi barrio, con mis amigos de más confianza y con ellos me encerraba, no en un lugar público.

Un gran abrazo

A ustedes por la entrevista. Entiendo a los muchachos que recién empiezan y deben enfrentarse a las preguntas de los medios de comunicación.