En estas fiestas, que todos hablan de regalos y la unión familiar, muchos miran a los futbolistas y sienten que ellos suelen pasar la ‘Noche buena’ ideal y soñada. Abel Lobatón, el hombre que parecía retar al viento en cada pique, cuando vistió las casaquillas de Sport Boys, Universitario y la selección peruana, hoy es un entrenador dedicado a forjar talentos, y mientras los observa entrenando, rememora sus tiempos de futbolista profesional y una Navidad nunca podrá olvidar.

Abel, ¿alguna vez recibiste a ‘Papá Noel’ fuera de casa?

Cuando me convocaron a la selección Sub 20 del profesor Raffo Castillo.

¿Prohibió que se vayan a la casa?

Estábamos concentrados en la Videna y él nos anunció que allí recibiríamos el 25 de diciembre.

Fue un baldazo de agua fría

Sí, pero también nos aclaró que podíamos llevar un familiar para que a las 12 de la noche, esté al lado de nosotros.

¿A quién llevaste?

Mis amigos trajeron a su mamá y yo a nadie le pedí que venga.

¿Por qué?

Si traía a mi mamita, en mi casa la reunión iba a estar incompleta.

Eso es cierto

Yo feliz de tenerla y mis hermanos con mi papa, tristes porque se las ‘quité’.

¿Lloraste?

Estaba joven, feliz, cumpliendo el sueño de defender la camiseta peruana y sabía que en casa estaban orgullosos de mí. Eso me tranquilizaba.

A propósito de menores, menos mal seguirá la ‘Bolsa de minutos’

Pienso que esos chicos deben jugar un promedio de 30 minutos. Hay que darle confianza, para que crezcan.

Y puede salir un futuro seleccionado

Además, hoy el gran negocio de todo club es la venta de jugadores.

¿Hay que arriesgarse?

Nadie te compra, a gran precio, un muchacho de 27 años, sino de 20.

Ojalá entiendan

Que sepan que un chico, jugando bien 2 meses, te puede salvar la economía de la institución.

¿Vas a buscar nuevos talentos?

Con la empresa ‘Tecnograss’ vamos a recibir chicos con capacidad, pero también con ansias de superación en su lado personal.

Hay bueno jugadores que viven en barrios bravos

Vamos a sacarlos de ese entorno.

¿Crear una casa – hogar?

Primero hay que explicarles que en sus pies está su futuro y el de su familia.

¿Luego?

Hacerle saber que lejos de donde vive, hay un mundo mejor y con su talento puede llegar.

Es una tarea difícil

Le vamos decir: ‘Te vamos a sacar de tu casa, a un mejor sitio, vas a entrenar, estudiar y redireccionar tu vida’.

¿Piden jugadores peruanos en el extranjero?

Por supuesto, por ello nuestra prioridad es que juegue fuera de nuestras fronteras y como segunda alternativa, que milite en la primera del Perú.

No solo alcanza con casa y entrenamiento para tu proyecto

Tendrán un coach motivacional.

¿Cómo se trabajaría con ellos?

Darles un libro, para que después, a la semana, te cuenta la trama de lo que leyó. También hacerlos ver partido de fútbol y lo analicen. Eso ayuda al ser humano.

¿Por qué los técnicos casi no apuestan por los chibolos?

Hay gente que se olvidó que un día fue menor y buscaba una oportunidad.

¿Sabes que el torneo acabó y el 99 por ciento de los clubes tuvo preparador físico extranjero?

Es que nosotros mismos no creemos en lo que tenemos.

¿Cuándo vas a agarrar un equipo?

Hace 5 años trabajo en esto y no me dan una oportunidad.

¿Una ley que impondrías para limpiar nuestra pelotita?

Técnico que dirigió un equipo, no puede volver a conducir otro en el mismo año.

¿Por qué no perteneces a la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol?

Nunca me invitaron y no me siento representado por ellos.

Ahora que sigue

Este 3 de enero, esperamos a todos los chicos con ganas de crecer en el fútbol.

¿El costo de la prueba?

Es gratis. Vengan al campo de ‘Tecnograss’, en el cruce de la avenida Canta Callao con Alisos. Los esperamos para que muestren todo su potencial.

Un gran abrazo

Felices fiestas a los lectores del ‘Trome’.