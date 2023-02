Su sobrenombre es ‘Mudo’ pero ‘Cuto’ Guadalupe lo hizo hablar. Alberto Rodríguez hizo un repaso de su exitosa carrera en ‘La Fe de Cuto’ y recordó como en sus inicios en el fútbol su pase valía una cantidad de balones.

Rodríguez pertenecía a Deportivo Wanka y llegó a Sporting Cristal a los 16 años para después convertirse en baluarte de la selección peruana. No obstante, siempre corrió el rumor que el cuadro ‘rimense’ pagó su pase con pelotas.

“Dice que dieron pelotas, no sé qué, qué abusivos, me lo comentó el profe Gallardo en su momento, que manden pelotas, no sé qué más implementos, y Cristal les dio el doble, no pagaron nada, es lo que yo tengo entendido” , relató Rodrígez.

Fue en La Florida donde se asentó como defensor central, ya que al comienzo lo pusieron hasta de delantero. “Tú sabes que de joven todo el mundo quiere hacer goles y como tenía ciertas características... y ya pues, ya después Dios permitió que me remuevan a la posición y me bajaron”, contó.

“Fue algo nuevo pero me gustó esa posición (defensa), no se corre mucho, solamente ubicación, lectura y ya cuando te exigen, ya, me gustó y gracias a Dios fue la posición que me ha dado muchas alegrías, lo he disfrutado”, sentenció.

Alberto ‘Mudo’ Rodríguez en ‘La fe de Cuto’: sus anécdotas con Autuori, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Mourinho y más

Mi gente de ‘La fe de Cuto’ ya estamos aquí de nuevo con más aguadito. Luego de nuestra entrevista con Anthony ‘Thony’ Matellini para los verdaderos fanáticos, esta vez, te traemos una picante conversación con Alberto Rodríguez, el ‘Mudo’ canta todito en la más reciente edición de nuestro programa y se muestra cómo pocas veces lo has visto.

En esta divertida conversación el ‘Mudo’ Rodríguez nos narra todas sus aventuras, desde sus inicios en el fútbol hasta su paso por el futbol europeo donde cuenta sus hazañas enfrentando a equipos de primer nivel como la del Liverpool, al que eliminó cuando jugada con el Sporting Braga en la Europa League. Tremendos partidazos de los que ahora conoceremos el ‘lado B’.

Además, Alberto Rodríguez habla de sus encuentros con las máximas figuras del fútbol como Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Mourinho y más, los mismos de los que contará pormenores con todo el ‘ají’ que a ti te gusta. Ya sabes, mira todo el video, la fe es lo más lindo de la vida.