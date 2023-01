La picardía que mostraba en la cancha también la tenía fuera de ella y para muchos que lo tuvieron de compañero, es de los jugadores más alegres que pisaron un campo de juego. Aldo Olcese jugó por Sporting Cristal, Aurich Cañaña, Alianza Atlético, Alianza Lima, Municipal y clubes del exterior y en todos por uno u otro motivo dejó su sello. Con los celestes no sólo ganó un título (2004), también hizo de las suyas fuera de los campos y una de sus víctimas fue su compañero Carlos Alberto Juárez.

Cuando el argentino llegó al Rímac, en un inicio se mostró un poco distante con sus compañeros por lo que nadie quería concentrar con él. Leo Rojas, asistente de Juan Carlos Oblitas que era el técnico de ese equipo, le dijo al volante. " Ya que eres tan vivo, ¿a ver concentra con él y vamos a ver cómo te va?” . El volante que a todo le decía que sí, respondió: “No hay problema, sólo déjenme hacerle una broma”.

‘Voz de pito’ advierte a su compañero

Previo a un partido importante, los rimenses concentraron y Olcese ingresó a la habitación del hotel y el ‘Cuqui’ lo miró raro. El mediocampista no se hizo problemas y adelantó al argentino nacionalizado ecuatoriano. “Carlos yo soy un buen compañero de cuarto, sólo tengo un problema, soy sonámbulo, pero no te preocupes, no hago cosas raras, sólo te pido que no me despiertes porque si lo haces puedes crearme un problema”.

A medianoche cuando Juárez dormía, Olcese se levantó y fue al baño. Luego abrió los caños, la ducha, e incluso hizo bulla para que el atacante se despierte. Cuando se percató que el delantero lo observaba empezó a desarrollar su plan. Se acercó a su compañero,levantó el edredón y se metió a la cama del ‘Cuqui’. Al nueve, sorprendido, no le quedó otra que hacerse a un lado.





El ‘Pájaro’ reacciona mal a la broma

El chato fue a más y le agarró la pierna al ‘pájaro’. El argentino se puso nervioso y empezó a decirle despacio, para no despertarlo, “che boludo qué haces” y se empezó a pegar a la pared. Olcese continuó y abrazó al nueve que nuevamente intentó decirle algo más fuerte, pero se acordó que no podía despertarlo, y sólo atinó a decir “este boludo está loco o es marica”. Para terminar, ‘voz de pito’ le tocó una nalga y ahí el argentino, que no podía bajarse de la cama porque estaba arrinconado a la pared, explotó “che no me interesa lo que te pase pero a mí no me tocas el c...boludo y cogió del cuello a Olcese.

El volante se río y le hizo ver que era una broma. El ariete no supo si pegarle o reír, pero entendió que debía pagar derecho de piso y aceptó que lo vacilen. Luego en el campo hicieron buena dupla y fuera de las canchas también jugaron en pared. El ‘pájaro’ conoció la noche limeña gracias a su compañero de habitación que era un especialista en la bohemia.

