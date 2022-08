Uno de los futbolistas a quien más recuerda Alex Magallanes, y de quien confiesa aprendió mucho, fue el ‘Viejo’ Julio César Balerio. Sin embargo, el popular ‘Maga’ confesó en ‘La Fe de Cuto’ que le acusó uno que otro disgusto.

La primera de las historias fue cuando Balerio descubrió que el humo de cigarro, que al arquero le gustaba fumar de vez en cuando, le hacía daño a Magallanes. Lejos de bajarle a su hábito, hizo que al volante lo cambien de cuarto

La segunda anécdota fue tan graciosa que el ‘Cuto’ Guadalupe tuvo que levantarse de su asiento. Una combinación de la confesa ignorancia de ‘Maga’ sobre lujos sanitarios y la irascibilidad del ‘Viejo’, dejaron una historia para el recuerdo.

“Aprendí un montón con el ‘Viejo’, ahí tengo una anécdota con él. Yo concentraba con él y lo hacíamos en el Sheraton. En los baños había su water y su cosita esa para lavarse (bidet). Entonces yo pensé que uno es para ‘bajada de reyes’ y el otro para orinar, entonces yo siempre orinaba ahí ”, señaló.

“ Un día abro la puerta y lo veo al ‘Viejo lavándose ahí. Le preguntó: “¿Tío, eso es para lavarse?”, “Claro, ¿Tú qué hacías ahí?”, me contesta. Cuando le dije que yo orinaba ahí se me fue encima: “Negro con...” , me dijo jajaja”, agregó.

Pero esta no fue la única historia de concentración. Magallanes contó también que Julinho era sonámbulo. “Se levantaba e iba al baño pero no había la puerta. Caminaba de un lado a otro y comienza a patear. Yo dije: “Ah, este está jugando””, relató.

Alex Magallanes: Las anécdotas con ‘Ñol’ Solano, Franco Navarro y el ‘Tri’ de Cristal

¡Mi gente! ¿Cómo están? Volvemos con el ‘aguadito’ que tanto les gusta. Después de haber celebrado nuestro primer aniversario retornamos con la segunda parte de la entrevista al gran Alex Magallanes ‘Maga’, quien ahora nos cuenta sus más picantes anécdotas con ‘Ñol’ Solano, Franco Navarro y Julinho en ‘La Fe de Cuto’. Si te perdiste la primera aparte, aquí la puedes ver.

El primer programa con Alex Magallanes nos quedó chico por lo que quisimos hacer una nueva entrega con más aguadito como la anécdota de cuando salió a tomar con Nolberto Solano, cuando eran jovencitos o la vez que Julinho casi se pone como loco luego de haberse operado la nariz.

Asimismo, ‘Maga’ nos cuenta algunas emotivas experiencias del Tricampeonato de Cristal y sobre Carlos ‘Kukín’ Flores, que en paz descanse. Arrancamos, mi gente. Y ya saben, jamás olviden de que la fe es lo más lindo de la vida.

