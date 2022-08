¡Mi gente! ¿Cómo están? Volvemos con el ‘aguadito’ que tanto les gusta. Después de haber celebrado nuestro primer aniversario retornamos con la segunda parte de la entrevista al gran Alex Magallanes ‘Maga’, quien ahora nos cuenta sus más picantes anécdotas con ‘Ñol’ Solano, Franco Navarro y Julinho en ‘La Fe de Cuto’. Si te perdiste la primera aparte, aquí la puedes ver.

El primer programa con Alex Magallanes nos quedó chico por lo que quisimos hacer una nueva entrega con más aguadito como la anécdota de cuando salió a tomar con Nolberto Solano, cuando eran jovencitos o la vez que Julinho casi se pone como loco luego de haberse operado la nariz.

Asimismo, ‘Maga’ nos cuenta algunas emotivas experiencias del Tricampeonato de Cristal y sobre Carlos ‘Kukín’ Flores, que en paz descanse. Arrancamos, mi gente. Y ya saben, jamás olviden de que la fe es lo más lindo de la vida.

Hicieron un campañón con Cristal.

94, 95, 96 fueron años espectaculares.

Desde que estuviste ahí...

Ese año a mí me criticaron mucho porque no hice muchos goles, en divisiones menores había hecho muchos goles. Pero es que Oblitas me había puesto más atrás, yo me preocupaba por marcar y no tanto para definir. En menores me llevaba a todos y hacía goles por eso me querían tanto. Por ejemplo, yo vi eso, saliendo un poquito del tema, a ‘Kukín’ Flores.

Qué en paz descanse...

Yo lo he enfrentado es mi categoría, lo que jugaba ‘Kukín’, Maradona le quedaba chico, no sabes lo que jugaba ‘Kukín’.

Era impresionante...

Tengo una anécdota con ‘Kukín’. Un día me llamó Arturo Delgado. Yo estaba en mi barrio de San Miguel, ya jugaba en San Agustín, y me van a buscar para llevarme a Cantolao para la categoría de Carlos ‘Kukín’ Flores y entrené dos días.

¿Dos días nada más?

Es que ya pertenecía a San Agustín tenía que salirme de San Agustín y ‘Kukín’ cómo jugaba en los entrenamientos, pero ‘Kukín’ era una maravilla, lo adoraban.

Carlos 'Kukín' Flores fue el verdadero '10 de la Calle' como lo recuerda Roberto Duffoó a Trome. (Foto: GEC)

Era todo...

Salía del entrenamiento, no le decían nada, con él combinamos bien, pero ahí Arturo me dice vas a quedarte, pero estoy en San Agustín y ahí llega el señor Mendoza, la persona que estoy muy agradecido, me dice a dónde vas a ir, quédate acá y por él soy lo que soy, porque podía haberme ido a Cantolao y no sé que hubiese pasado, uno no sabe, pero fue esa bonita experiencia con ‘kukín’.

Impresionante...

‘Kukín’ te hacía los goles olímpicos, era complicado pararlo.

¿Tú estuviste en esa final de Cristal de la Copa Libertadores?

Con Sergio Markarián. Lo que pasa es que ya teníamos un proceso ahí estábamos hablando del 94, 95, 96 y 97. Era un grupo que ya se conocía.

Ya se conocían.

Por ejemplo, del tricampeonato, somos 7 los jugadores que llegamos a la campaña del 97. Momentos inolvidables del tricampeonato y de la final dela Copa Libertadores. Acá tengo una anécdota de ‘Ñol’.

Nolberto Solano (Foto: Getty Images)

LA ANÉCDOTA CON ‘ÑOL’ SOLANO

Cuéntala .

Tú sabes que ‘Ñol’ no toma. ‘Ñol’ me venía a buscar para jugar un fulbito y a mí me gustaba el fulbito, iba con ‘Ñol’, un día me habrá buscado como a las 9 de la mañana.

Temprano...

Jugábamos, pin, pan, terminamos el fulbito y ‘Ñol’ me decía vamos a comer a la casa… una cervecita, ya era como la 1 de la tarde. Vamos a tal sitio, 2 horas, 3 horas, 4 horas, yo paraba con un vasito, soy poco de tomar.

Es verdad, no tomas...

Ya eran las 8 de la noche y terminamos en un restaurante. Ahí, le decía ‘ya vamos’ y ‘Ñol’ me decía ‘Ya, en un ratito ‘Chacal’.

Tú estabas desesperado...

Me quería ir a mi casa, el ritmo del hombre era impresionante. Jugábamos, teníamos 20 años, este tiene cuerpo de viejo, está loco, hice la de Michael Jackson, para atrás. Me voy, dije, se va a quedar dormido, mis respetos para ‘Ñol’. ¡Qué chiquito, ah! Ahí lo conocí…

Antes y después de Julinho. (Fotos: Archivo de El Comercio)

LA ANÉCDOTA CON JULINHO

Esa campaña de la Copa Libertadores fue inolvidable.

Fueron lindos momentos. Julinho, ese loro, narizón, ahora que me acuerdo te cuento una anécdota. Ahora está arregladito.

Se operó la nariz...

Él se tomaba la foto en cualquier lado, pero tenía una narizaza, luego se operó. Luego toda la gente lo fastidiaba hasta el presidente del club Jaime Noriega.

¿Luego que sucedió?

A Julinho no le gustaba que se muestren esas fotos con su nariz grande, él quería que saquen la foto con su nueva nariz. Se molestaba y llamaba a los periodistas por eso.

Se ponía bravo...

Cómo van a sacar esa foto decía y se molestaba. Un día Jaime Noriega escucha eso, tuvo la paciencia de buscar esa foto con la narizaza de Julinho y mandó a hacer unos cuadros grandes con su cara y tú entrabas el club y esos cuadros estaban pegado como si fuera propaganda.

Asu, qué fuerte...

Entra Julinho y ve sus fotos y va al camerino y dice quien ha hecho esto, ‘Maga’ tú, me dice. y yo le respondo ‘qué voy a estar gastando plata en eso, quién ha sido’. Estaba hecho un loco, yo estaba sentado, este loro ahorita le da un ataque, y seguía preguntando. Llega Jaime Noriega y dice: “Julinho, yo he sido’. Se sentó e hizo la del chavo. Jajaja.

Franco Navarro y un adelanto de lo que sera su entrevista en 'La Fe de Cuto' (Foto: GEC)

LA ANÉCDOTA CON FRANCO NAVARRO

Luego te vas a Escocia.

Sí, me voy con ‘Pepe’ Espinoza, más conocido como ‘Pan con huevo’. El hombre tenía pasaporte comunitario, entonces no ocupaba plaza de extranjero. Para yo poder jugar, tenía que sacar mi permiso de trabajo y el Reino Unido, Inglaterra, Escocia, Irlanda, todo eso es parte del Reino Unido, entonces cuando me dice que tenía que salir a Francia y me fui a Francia.

Juegas en Unión Huaral y te dirige Franco Navarro. ¿Una anécdota?

Tú sabes que Franco hace sus movimientos de la mano, entonces estábamos en el camarín con la gente y yo soy así, loco jodiendo, me paro y la gente me dice ‘Cómo hace el tío Franco, cómo hace el profe Franco’. ‘Ahhh, ehhhh, ahhh’, lo imito y la gente se estaba matando de risa. Luego, la gente se pone seria y yo giro y Franco estaba viendo. ‘Negro loco’, me dijo. ‘No pasa nada’, me dice, ‘Tranquilo’. Tú sabes que el hombre es picón.

Tú pensabas que había quedado ahí el tema...

Así es. Me estoy cambiando y lo veo parado allá, parado y me llama ‘Negro Loco’. “Vuelves a hacerme esa huevada ahí y te saco la con… ¿Qué? ¿Soy tu payaso? Qué cosa…”, me dijo.

Ya me imagino...

Nunca más lo fastidié.

