Alex Magallanes dejó aguadito por montones en ‘La Fe de Cuto’, con una cantidad historias que hicieron delirar de risa al buen ‘Cuto’ Guadalupe. Una de ellas fue la vez que le ganó el miedo y se escapó de Sporting Cristal.

Según cuenta el propio ‘Maga’, su llegada a Sporting Cristal le provocó una gran impresión. Fue en el año 1994, solo tenía 20 años y poca experiencia en un club modesto como San Agustín.

“Cuando llego al club y veo todo bien bacán, al único que conocía era a ‘Ñol’ (Solano) y no estaba, miro todo y dije ¿Dónde estoy? Miré, me asusté y me fui para mi casa. El vigilante me dijo: “¿A dónde vas?”, “Ya vengo”, dije, y me fui a mi casa”, relató ante las risas de ‘Cuto’.

“Me fueron a buscar en la tarde, un dirigente me pregunta qué pasó, él pensaba que me habían botado o alguien no me había tratado bien. Yo le dije que “me asusté”, añadió.

Pero la verdadera prueba de fuego iba a ser retornar al día siguiente para encarar a sus nuevos compañeros y a su director técnico, el experimentado Juan Carlos Oblitas quien fue el que, incluso, lo había recibido en su casa para convencerlo de firmar por Sporting Cristal. Magallanes nunca olvidaría las palabras del ‘Ciego’.

“ ¿Qué pasó?¿Tremendo negrazo y asustado?” , me dijo, fue su forma de darme confianza. Después me presenta a los jugadores, yo estaba nervioso, estaba Flavio (Maestri), Manuel (Earl), Garay, Balerio. Cuando me presentan escucho que dicen: “¿Ese es el negrito que se fue? ¿Ahora no se va a ir?, yo estaba sudando”, relató.

Alex Magallanes: Las anécdotas con ‘Ñol’ Solano, Franco Navarro, Julinho y el ‘Tri’ de Cristal

¡Mi gente! ¿Cómo están? Volvemos con el ‘aguadito’ que tanto les gusta. Después de haber celebrado nuestro primer aniversario retornamos con la segunda parte de la entrevista al gran Alex Magallanes ‘Maga’, quien ahora nos cuenta sus más picantes anécdotas con ‘Ñol’ Solano, Franco Navarro y Julinho en ‘La Fe de Cuto’. Si te perdiste la primera aparte, aquí la puedes ver.

El primer programa con Alex Magallanes nos quedó chico por lo que quisimos hacer una nueva entrega con más aguadito como la anécdota de cuando salió a tomar con Nolberto Solano, cuando eran jovencitos o la vez que Julinho casi se pone como loco luego de haberse operado la nariz.

Asimismo, ‘Maga’ nos cuenta algunas emotivas experiencias del Tricampeonato de Cristal y sobre Carlos ‘Kukín’ Flores, que en paz descanse. Arrancamos, mi gente. Y ya saben, jamás olviden de que la fe es lo más lindo de la vida.

Mira aquí la segunda parte de la entrevista a Alex Magallanes.