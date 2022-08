Alex Magallanes fue el más reciente invitado en ‘La Fe de Cuto’. El talentoso volante que paseó su fútbol por Sporting Cristal, Universitario de Deportes y la selección peruana contó anécdotas de sus inicios en el fútbol, incluyendo el duro motivo por el cual no firmó por Alianza Lima.

Según cuenta el popular ‘Maga’, el recordado ‘Cholo’ Castillo ya le había puesto el ojo desde que estaba en las divisiones menores de San Agustín. “Qué haces en ese equipo de ‘blanquitos’, con esa camiseta amarilla pareces una causa con una aceituna” , le decía.

Sin embargo, la posibilidad de ponerse la blanquiazul se hizo más plausible cuando ya había sumado buenas actuaciones en la primera división. Es en inicios de los 90 cuando Alianza Lima se puso en contacto con él.

“Antes de eso me llegué a juntar con la gente de Alianza Lima, con Micky Rospigliosi y con Ronaldo ‘Gato’ Sánchez, ya había pasado eso que te conté del ‘Cholo’ Castillo que me querían pero al final no voy, entonces cuando yo debuto en San Agustín y me va bien, Alianza Lima me quería”, contó.

Sin embargo, la negociación se cayó porque en Alianza Lima no quisieron aceptar su único requerimiento: una casa para él y su familia. El motivo que le dieron colinda con lo discriminatorio.

“Los de Alianza Lima me estaban esperando con un buffet, nos pusimos a conversar y me dicen te queremos llevar a Alianza Lima, les digo que quiero ir, pero yo quiero mi casa porque yo vivía en mi barrio, no había baño y el dirigente Rolando Sánchez me dice: “No, a los negritos de Alianza no les damos casa” . Ahí quedó el tema y seguí en San Agustín y ahí viene la propuesta de Germán Muñoz”, añadió.

¿Por qué eligió Sporting Cristal sobre Universitario?

“Con la ‘U’ me reúno y me siento con Jorge Nicolini, todo un caballero, mis respetos. ¿Qué quieres?, me dice don Jorge. ‘Yo quiero mi casa’, respondo y me dicen ‘vas a tener tu casa, vas a tener un contrato por dos años’. Firmamos todo por dos años con la ‘U’, pero tenía que negociar el tema de San Agustín para poder quedar libre, pero no se pudo llegar a un acuerdo”, relató ‘Maga’.

Magallanes contó cómo, en ese momento, le llegó la propuesta de Cristal y recordó un consejo de Segundo Cruz quien le dijo que “si lo llamaban de Cristal, vaya sin dudarlo porque ahí pagaban bien y puntual”.

“Me llamó Luiggi de Gregori y me dice que Juan Carlos Oblitas quiere hablar contigo. Me acordé del tío Segundo que me dijo no vayas ni a la ‘U’ ni Alianza Lima sino a Cristal. Me llevaron a la casa de Oblitas, bonita la casa del ‘Ciego’, desde ahí me quedé enamorado de su jato. Me dijo que me quería en el equipo ya que Pablo Zegarra se iba a España ”, sentenció.

Mira aquí la entrevista completa a Alex Magallanes.