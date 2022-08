Alex Magallanes estuvo como invitado en ‘La Fe de Cuto’ en un programa que tuvo que ser dividido en dos partes por la cantidad de aguadito que se soltó. El popular ‘Maga’ contó sobre las peripecias que le tocó vivir en el año 1997, cuando firmó por el Dundee United de Escocia.

“Me voy a Escocia con ‘Pepe’ Espinoza, más conocido como ‘Pan con huevo’. El hombre tenía pasaporte comunitario, entonces no ocupaba plaza de extranjero. Para yo poder jugar, tenía que sacar mi permiso de trabajo y el Reino Unido, Inglaterra, Escocia, Irlanda, todo eso es parte del Reino Unido, entonces cuando me dice que tenía que salir a Francia para hacer el papel”, contó.

Esa fue la primera vez que Magallanes conoció la importancia de saber inglés, ya que por no conocer el idioma, estuvo a punto de quedarse en el aeropuerto.

“El traductor me dice: “Cuando llegues a Escocia, enseña este papel”, yo en mi ignorancia no sabía que Escocia era parte del Reino Unido. Llegamos a Irlanda para hacer trasbordo”, indicó.

Es aquí donde empezó el problema ya que ‘Maga’, obediente como él solo, guardó su documento que tenía que enseñar en Escocia, tal y como le habían dicho.

“Llego a Irlanda y me preguntaron a qué iba. Mi esposa me decía enseña el papel y yo: “Acá no, eso es en Escocia”. Ya todos habían pasado al avión yo pensé que ya me dejaba, me quedé hasta que vino un traductor. Entonces después de un rato enseño el papel y me dicen: “Eso hubieras enseñado desde el principio”, me sellaron y pasé”, expresó.

“Entro al avión y todo el mundo me aplaude EEEEHHHHHH, todos esperándome, yo entré como presidente, saludando” , añadió.

En esta segunda parte de la entrevista de Alex Magallanes en 'La fe de Cuto', el exfutbolista recordó todo lo que vivió en el extranjero por no saber inglés.

El problema de no saber inglés en un restaurante

Los problemas por no conocer el idioma le provocaron más problemas a Alex Magallanes en Escocia. En ‘La Fe de Cuto’, recordó una anécdota en un restaurante.

“Yo estaba con mi esposa y quería pedir más arroz y al mozo le pido “Ais”, él como que me entiende y se va, pero luego vuelve y me trae hielo. Mi esposa me corrige y pide ‘rice’, el mozo había entendido ‘ice’. “Ya no vuelvas a pedir” , me dijo”, relató.

Alex Magallanes: Las anécdotas con ‘Ñol’ Solano, Franco Navarro y el ‘Tri’ de Cristal

Después de haber celebrado nuestro primer aniversario retornamos con la segunda parte de la entrevista al gran Alex Magallanes 'Maga', quien ahora nos cuenta sus más picantes anécdotas con 'Ñol' Solano, Franco Navarro y Julinho en 'La Fe de Cuto'.

El primer programa con Alex Magallanes nos quedó chico por lo que quisimos hacer una nueva entrega con más aguadito como la anécdota de cuando salió a tomar con Nolberto Solano, cuando eran jovencitos o la vez que Julinho casi se pone como loco luego de haberse operado la nariz.

Asimismo, ‘Maga’ nos cuenta algunas emotivas experiencias del Tricampeonato de Cristal y sobre Carlos ‘Kukín’ Flores, que en paz descanse. Arrancamos, mi gente. Y ya saben, jamás olviden de que la fe es lo más lindo de la vida.

