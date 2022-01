Se conocieron en Universitario en 2017 y desde esa fecha no se separan. Sergio López es clave en el cuerpo técnico de Pedro Troglio y luego de salir tetracampeones en el fútbol hondureño llegan a repetir la formula del éxito en San Lorenzo de Almagro. El nombre de Alexis Gómez está en la agenda de los de Boedo.

Luego de dos años y medio en Honduras vuelven al fútbol argentino....

Era algo que queríamos hace tiempo, pero la idea era llegar a un equipo grande y San Lorenzo lo es.

¿Cómo se dio la negociación?

Fue de la noche a la mañana. Pedro (Troglio) estaba de vacaciones en Buenos Aires por cinco días y lo contactaron. El acuerdo fue rápido, la pretemporada la empezamos hoy en San Juan.

¿Hay posibilidades de contratar un jugador peruano?

Primero analizaremos lo que tenemos y puede ser. Antes ya nos llevamos a Alexis Gómez que era bravo en el ida y vuelta y con nosotros rindió.

Ahora Alexis está sin equipo, ¿De repente lo piden otra vez?

Hasta donde sé siempre tiene contacto con Pedro, ya él decidirá.

Alexi Gómez conoce el medio argentino y muy bien lo que quiere Pedro Troglio (Foto: @universitario)

Conoce el medio, esa es una ventaja si se llega a dar su pase a San Lorenzo...

Es cierto, pero allá se fijan mucho en lo que hizo en sus últimos equipos y cómo rindió.

Dejan Honduras con un tetracampeonato histórico...

Tuvimos suerte, estamos tocados. En dos años y medio disputamos cinco títulos y ganamos cuatro. Antes Olimpia perdía finales y los clásicos, pero llegamos y con el mismo equipo salió todo bien.

¿Hubo ofertas de otras ligas?

Después de las buenas campaña pensábamos que se nos iba a abrir el mercado de la MLS o el mexicano porque le ganamos al América en su casa luego de 30 años, pero no hubo nada concreto.

“Con Pedro Troglio, donde fuimos ganamos algo”

Mientras aquí todos los técnicos extranjeros apuestan por los de afuera, Troglio le dio la oportunidad a un peruano…

Tuve la suerte de coincidir con Pedro en la “U” y congeniamos. Le gustó mi trabajo y ya vamos cuatro años juntos. Donde fuimos conseguimos algo.

¿Conoces a los arqueros que tendrás en San Lorenzo?

Están Sebastián Torrico que es un histórico del fútbol argentino con 42 años y Augusto Batalla a quien lo conocí en el sudamericano Sub 20 cuando estuve con el ‘profe’ Víctor Rivera en la selección.

¿Nos lleva mucha ventaja el fútbol argentino?

Por lo logístico es más que cualquier país, ahí solo te dedicas a entrenar. Hay analistas, gente de video, ayudantes.

Sergio López y Alexis Gómez trabajaron junto en Gimnasia y Esgrima.

“Pedro Gallese puede tapar en cualquier equipo del mundo”

Se habla del interés de Boca por Pedro Gallese. ¿Qué opinas?

Pedrito puede tapar en cualquier equipo del mundo. Lo tuve en el Aurich y de ahí se fue a México. Otra cosa es si le conviene ir a la Argentina.

¿Cómo es eso?

En Orlando lleva buena vida y la MLS creció mucho. En Argentina por el tema social la gente quiere salir. Si me pide una opinión le diría que se quede en Estados Unidos o que se vaya a Europa.

¿En Europa también destacaría?

Seguro. Es un chico que sabe lo que tiene y lo que le falta. Es muy inteligente, nunca tendrá dudas bajo el arco, siempre sabe que hacer.

¿Qué recuerdos guardas de Pedro?

Los mejores. Es un poco diferente a los de su puesto porque mientras los arqueros generalmente son locos, él es centrado. Uno le decía haz esto y lo hacía sin reclamar. Cuando le llegó su oportunidad la supo aprovechar porque estaba preparado.

¿Tienes contacto con él?

Hay poca comunicación, no me gusta subirme al coche, pero me alegro por sus logros.

“Ángelo Campo es un gran arquero, pero mejor persona”

También trabajaste con Ángelo Campos…

A Campitos lo conozco de chico. En Sporting ristal hicimos una prueba en el 2007 o 2008 y le vi condiciones, pero como teníamos otros arqueros lo prestamos a Cienciano, pero venía a entrenar tres veces por semana con nosotros.

¿Luego que pasó?

Tapó en juveniles y llegó al primer equipo, pero yo me voy a Vallejo. El 2016 lo pedí para el Aurich y cuando Pedro (Gallese) se va México, él se queda de titular.

Llegó para ser suplente en Alianza y terminó de titular y campeón…

Físicamente no es imponente, pero tiene mucha personalidad. Desde que debutó parecía que había tapado toda la vida. Uno dice que al arquero hay que darle cuatro o cinco partidos para que cuaje, pero Campitos no necesitó eso.

¿Llegará lejos?

Claro que sí. En la final le me metieron un cabezazo desde el área chica y mientras otro arquero seguro que volaba, Ángelo la paró con una mano como si estuviese jugando en el parque con su hijo. Esas cualidades no las tiene cualquiera y además tiene un plus.

¿Cuál?

Es muy buena persona, gran padre y cariñoso con su gente.

Asistente de Troglio alternó con Claudio Caniggia.

Te vimos con Claudio Caniggia, ¿Cómo se dio el encuentro?

Es como un hermano de Pedro (Troglio), aparecieron juntos en River Plate y se fueron juntos a Italia. Cuando supo que estábamos en Miami nos invitó a cenar. Él no es de compartir con ex futbolistas sólo se juntaba con Maradona. (José Reynoso Alencastre)

