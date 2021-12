Hoy se cumplen 18 años del título que ganó Cienciano de la mano de Freddy Ternero. Alfredo ‘Maca’ Bernal fue preparador físico que ‘puso a punto’ al ‘Papá’ y en charla con Trome nos cuenta historias de esa campaña inolvidable para el Fútbol peruano.

Profesor se cumplen 18 años del título de Cienciano en la Sudamericana, ¿Qué recuerdos?

La hazaña ya creció, ahora tiene DNI.

¿Cuándo llegan al Cuzco pensaban que la historia iba a terminar así?

Al comienzo no. Las condiciones de entrenar no eran las mejores, era complicado. A veces se trabajaba en la explanada de Sacsayhuamán por eso creo que el anterior preparador físico duró solo un mes.

¿No había canchas?

No sé porque no encontraban, pero como éramos el equipo representativo de la ciudad nos prestaban Sacsayhuamán a pesar de ser un patrimonio de la humanidad.

¿Cuál era la fortaleza de ese equipo?

Defensivamente éramos muy sólidos, salvo el partido con la Universidad Católica, en el que perdimos 3-1, nunca nos hicieron muchos goles. El partido con River Plate es otra cosa porque era una final.

Freddy Ternaro fue el artífice y motivador para alcanzar logro internacional (Foto: GEC)

¿Otra?

Teníamos un equipo con experiencia. Hasta los que no eran titulares tenían recorrido. Ibáñez era el titular, pero ahí estaba Maurinho Mendoza, en defensa si no estaban Carlos Lugo o Santiago Acasiete, estaban Martín García o ‘Changó’ Maldonado. Arriba igual, Roberto Holsen podía reemplazar a Germán Carty.

PF de Cienciano: “Cuando ganamos a Santos dijimos: sí se puede”

¿En qué momento se dan cuenta que podían campeonar?

Luego de ganarle a Santos FC en Cusco. En ese momento cuando estábamos saltando en el centro del campo, Óscar Ibáñez dice sí se puede y todos gritaron que sí.

¿Habrán festejado ese día?

Como ya no se jugaba hasta la otra semana, en el camarín los jugadores gritaban “libre, libre, Bernal no jo…déjanos salir” me decían, pero no aceptamos y nos fuimos a cenar a un restaurante en la Plaza de Armas. Ahí otra vez nos miramos a la cara y dijimos si nos ponemos las pilas somos campeones.

Una anécdota de esa campaña…

Cuando íbamos a Colombia para jugar con Nacional, en el aeropuerto un vigilante le dice al ‘Cholo’ Ccahuantico, sólo pierdan 2-0 para ver si en Cusco le dan vuelta.

¿Y qué pasó?

El cholo le respondió: huev….vamos a ganar 2-0. No se equivocó por mucho porque quedamos 2-1,pero la historia no termina ahí.

Alfredo 'Maca' Bernal cuenta alguno secretos de aquella campaña de Cienciano (Foto: GEC)

¿Qué ocurrió?

Cuando llegamos a Lima el ‘Cholo’ fue a buscar al vigilante y le dijo, qué decías. El de seguridad le respondió: mis respetos ustedes son otra cosa.

Esa final con River en el Monumental fue picante…

Como Boca Juniors había sido campeón del Mundial de Clubes ganando al Real Madrid, sus hinchas querían que le ganemos a River Plate y nos dieron su respaldo. En todos lados nos decían ganen a las gallinas y eso nos dio más confianza aún.

“Freddy Ternero compraba camisas de 100 dólares”

¿Cómo era Freddy Ternero?

Hoy todos hablan de ver videos y estudiar a los rivales, eso lo hacía Freddy hace tiempo. Les daba a los jugadores CDs para que conozcan a los que iban a enfrentar.

Una anécdota con el profe…

El decía que las cábalas eran una tontería que uno debía confiar en su capacidad. Sin embargo, el mismo día del partido con River Plate sube el utilero y le dice que una de sus camisas se había perdido. En ese momento me dice que lo acompañe.

¿A dónde fueron?

Fuimos a la tienda Lacoste y compró dos camisas. En ese momento le digo, oye hue…no decías que las cábalas son una coj…..se río y me dijo que usaba una camisa para cada tiempo. El hombre se gastaba buena plata porque sus camisas eran de mínimo 100 dólares.

Cienciano festeja su primer titulo internacional de la historia (Foto: GEC)

¿Juvenal Silva era tan especial cómo se dice?

Así como hizo cosas muy malas, hizo otras muy buenas, como el conformar el plantel campeón. Eso es mérito todo de él, pues escogió a muchos de los jugadores.

Tenía fama de no pagar bien, ¿Con ustedes cumplió?

No nos podemos quejar, todos cobramos bien, pero le costaba soltar la plata.

¿Cómo es eso?

Previo al partido con Santos FC la gente le reclamó que debía el premio por eliminar a Universidad Católica y quiso alargar el tema, pero los muchachos le metieron presión y terminó pagando y nos dijo que si eliminábamos a los brasileños los 45 mil dólares que daba Conmebol eran para nosotros.

¿Cumplió?

Claro que sí, pero luego de eliminar a Nacional nos dijo ni se les ocurra que les voy a dar el premio entero que creo eran 80 mil dólares y nos dio un porcentaje.

“Ternero Terminó con ampollas en los pies por caminar en brasas”

¿A quién se le ocurrió caminar por las brasas?

Era una empresa que se dedicaba a temas motivacionales que Freddy conocía. Lo consultamos con los más grandes del plantel y dijimos que sí.

¿Qué pasó ese día?

Cuando vimos el fuego no aceptamos, aunque ‘Calín’ La Rosa casi pasa. Al final terminó pasando Freddy y nos dijo todo bien, no sentí nada, pero el problema vino al día siguiente.

¿Por qué?

Freddy no podía ponerse las zapatillas porque tenía los pies con ampollas.

Cada día es más complicado que un equipo peruano llegue lejos, ¿a qué cree que se debe?

Pasan los años y cada vez nos cuesta mucho más avanzar, hasta los bolivianos con Bolívar o los venezolanos con Táchira hacen mejores campañas. Nunca pensé que íbamos a ser los únicos, por eso valoro más lo conseguido. (José Reynoso Alencastre).