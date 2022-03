Aguiar y el ajuste a los jóvenes de Alianza para campeonar en 2017: “Son feísimos”

En un equipo de fútbol, por lo general, recae en los jugadores experimentados la labor de mantener unido al grupo, pero cuando hay que ajustar algún elemento que se está yendo por otro camino, tienen que sacar los dotes de liderazgo. Esto sucedió en el Alianza Lima campeón del año 2017.

TE VA A INTERESAR | Gianluca Lapadula utiliza jerga peruana al saludar y sorprende a periodista | VIDEO

El exportero de Alianza Lima, Leao Butrón, contó en el último episodio de A Presión, una de estas experiencias y el curioso argumento que utilizó el uruguayo Luis Aguiar para volver a enrumbar a un grupo de jugadores jóvenes que no se estaban tomando muy en serio la temporada.

“Estábamos ya casi al final del año y teníamos que ganar los últimos partidos y dos semanas antes, 2 ó 3 juveniles en una discoteca antes de un entrenamiento. Hicimos una reunión y yo, un poco más político: “Muchachos, estamos cerca de la gloria, es importante”. Rinaldo (Cruzado) le metía su ají”, inició su relato Butrón.

Todo se estaba llevando de manera tranquila hasta que el uruguayo Luis Aguiar tomó la palabra y empezaron los problemas por un peculiar comentario que no le gustó a los jóvenes expuestos.

“Entra el ‘Loco’ (Luis) Aguiar y les dice: “Ustedes ¿Qué se creen? Muchachos, ustedes están con chicas porque son jugadores de fútbol ¡Porque son feos, son feísimos! es por la pelota, por la camiseta, si les gustan las chicas, busquen campeonar”, casi hubo bronca ese día”, contó.

Como es sabido, Aguiar tenía un temperamento fuerte, que muchas veces le causó problemas en los clubes donde estuvo. De hecho, se comentó en muchos medios que parte de su no renovación para el 2018 se dio a partir de su carácter complicado.

“Aguiar era de meter puñete, en 2020 le metía puñete al camerín. Hubo como 5 charlas y en 2 hubo bronca”, agregó Butrón.

Finalmente, Alianza Lima consiguió el título del 2017, su primero en 10 años de sequía. Aguiar volvió a inicios del 2020, no obstante, no le fue tan bien como en su primera etapa y se fue a mitad de temporada al no entrar en los planes del entonces técnico Mario Salas.

Aguiar y el ajuste a los jóvenes de Alianza para campeonar en 2017: “Son feísimos”. Video: A Presión Radio