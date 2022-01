Hoy que tanto se habla de los ‘chocolateros’ en el fútbol peruano es bueno recordar a Julio César Antón que repartió chocolate en los 80′ y 90′ con Sporting Cristal, Sport Boys y Municipal entre otros clubes. El ‘artista’ se declara admirador de Teófilo Cubillas y Julio César Uribe, aunque a la hora de elegir se queda con la el goleador de los mundiales.

¿Quién te hace debutar?

José Chiarella en 1978 con el Sport Boys.

¿Siempre de diez?

Yo era enganche, pero por velocidad a veces jugaba de delantero.

¿Por qué ya no aparecen enganches?

El fútbol cambio totalmente, ya no existen prácticamente, por los sistemas ahora el fútbol es táctico y colectivo, pero en la selección está Christian Cueva, quien hace esa función. Tiene esa habilidad para sacarse al rival.

¿Te gusta?

Claro, es conchudo, desequilibrante y si no hace gol, da el pase para que lo haga otro.

“André Carrillo pasa como carro lleno”

¿Otro que destaques de la selección?

André Carrillo, parece puntero de los de antes, por velocidad encara y pica a los defensas. Pasa fácil, como carro lleno. Peña también me gusta, pasa por buen momento.

Ahora que se habla tanto del ‘chocolate’, tú eras de esos jugadores…

Muchos me consideran uno de los últimos diez y me ponen a la altura de Uribe y del ‘Nene’. En mi época había harto chocolate y el hincha disfrutaba con la improvisación.

El 'Artista' es querido por los hinchas del cuadro cervecero (Foto: facebook)

Con eso se nace…

Así es, me gustaba salirme del libreto. A veces me salían cosas que no sé cómo las hacía, a pesar que había entrenadores que me pedían que juegue simple o marque más.

¿Cómo es eso?

Chiarella me pedía que marque y a veces por hacerle caso me olvidaba de lo mío, pero también tuve técnicos como Miguel Company o Lucho Roth que me decían que haga lo que sabía y me dejaban libre.

Los rivales saldrían a ‘romperte’…

Por mi velocidad no me agarraban y eso que enfrenté a gente como Rodulfo Manzo, Óscar Arizaga, Walter Escobar y Samuel Eugenio.

Julio César Antón elige entre Uribe y Cubillas

¿Uribe o Cubillas?

No quiero hacer esa comparación. Uribe fue espectacular, hacía lo que quería con la pelota y el cuerpo. El ‘Nene’ era gambeteador a velocidad, pero admiré a Teófilo desde niño y sigo con él hasta la muerte.

Era tu referente…

Recuerdo que cuando tenía 16 años fue a Chincha con Alianza Lima, bicampeón, y lo correteé por toda la cancha para una foto, era mi ídolo.

¿Jugaste con él alguna vez?

El equipo de México 70 me adoptó para sus giras durante 15 años. Recuerdo que en un partido en Huacho hicimos una pared con el ‘Nene’ desde la media cancha a un toque que terminó en gol.

Dicen que Marcos Calderón mandó a Lucho Reyna a que te marque como a Maradona…

Fue en un partido con la “U” en Chancay. La estaba rompiendo y Marcos empezó a gritarle a ‘Cachete’. “Reyna marca a Antón como si fuera Maradona”.

¿Y cómo te fue?

Company me dijo vete arriba y júntalo con Eugenio. ‘Chamuco’ le decía déjamelo a mi pero no pudieron, al final ganamos 3-2 con gol de penal mío.

¿Por qué sales de la “U”?

Un día hubo una cena con los compañeros, comando técnico y dirigentes en el hotel de Manuel Kanashiro, y como yo imitaba a Ramos Delgado que era el entrenador, el chino Percy (Rojas) me dice imítalo ahora.

Julio César Antón participó del recordado 'Rap de cristal' (Foto: GEC)

¿Lo hiciste?

No quería por respeto al ‘profe’, pero el mismo Ramos Delgado me da el caramelito y me dice: " Dele negrito”. Hice mi show y cuando termino se me acerca al oído para decirme: “Eso no se hace” y me sacó del equipo con el cuento del soplo al corazón.

“Soplo fue excusas para que me bajen el de dedo”

Se te detectó un problema al corazón, pero nunca tuviste problemas…

Se me hizo todas las pruebas posibles y se detectó que era algo congénito que no me impedía jugar, pero los entrenadores cuando no me querían se agarraban de eso.

¿Tanto así?

Cuando era el mejor extranjero del fútbol ecuatoriano en Liga de Quito y goleador del equipo cambian de técnico y el ‘Tano’ Betochi al que no le gustaba, me salió con que debía pensar en mi familia y me sacó.

¿Te buscaron clubes de Europa?

Pude ir al Zaragoza antes que ‘Tuta´ Redher. En un amistoso en Washington empatamos 3-3 y jugué bien. Recuerdo que ‘Cachito’ Ramírez me dice que el presidente y el entrenador del equipo habían preguntado por mi.

¿ Y qué pasó?

Le dije ‘Verdugo’ bájame tres años porque yo ya tenía 30. Cuando vienen a verme, los entrenadores de esa época que eran Óscar López y Óscar Caballero no me ponían ni en el equipo suplente y sólo por la presión de los dirigentes me hicieron jugar.

¿Cómo te fue?

Lo estaba haciendo bien, pero para el segundo tiempo me sacaron y me cag…los quería matar.

¿Qué vino luego?

No me pusieron casi todo el año, cuando había partidos de práctica me mandaban a picar con el preparador físico.

¿Son los peores entrenadores que tuviste?

Seguro, todo lo veían físico. Nos masacraban hasta el viernes creyendo que el domingo íbamos a volar y luego no teníamos piernas en los partidos.

Julio César Antón: Nace el ‘Artista’

¿Quién te puso ‘El Artista’?

El gran ‘Pocho’ Rospigliosi. Un día don Alfonso me invitó a su programa y me hizo llevar los discos que había grabado. Al final terminé cantando y desde ese día me llamó así.

Otro compañero que le gustaba el canto…

Martín Duffó. No jugué con él pero cantaba muy bien la música romántica. Otro es el ‘gato’ Purizaga.

Jugaste con el ‘Chorri’ una anécdota con él.

Un día faltaba gente para el partido de práctica y Juan Carlos (Oblitas) le pide a don Alberto Gallardo que le preste tres juveniles y entre ellos estaba Roberto.

¿Qué pasó?

El ‘ciego’ le dice que juegue de marcador izquierdo y él aceptó. Lo hizo tan bien que al día siguiente lo subieron al primer equipo y al mes debutó con gol ante Municipal. Un crack.

¿Cómo ves los partidos qué vienen ante Colombia y Ecuador?

La opción está latente, en las últimas fechas recuperamos los puntos que perdimos en Lima.

¿Te gusta el Cristal de Mosquera?

Destaco como arma sus equipos Roberto, es ofensivo, sin embargo es muy vulnerable atrás. (José Reynoso Alencastre).

