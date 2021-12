Hoy todo marcha sobre ruedas para André Carrillo, el delantero es figura en el Al Hilal y clave en el esquema de Ricardo Gareca por desequilibrio y goles. En febrero jugará el Mundial de Clubes ante Palmeiras, Chelsea, Monterrey entre otros cuadros y seguramente destacará. Sin embargo, en sus inicios el hábil atacante no lo pasó bien, su falta de gol en la selección peruana le pasó factura y se le llegó a considerar un jugador frío.

A inicios del 2011 la selección sub 20, dirigida por el uruguayo Gustavo Ferrín, se preparaba para disputar el sudamericano a disputarse en Arequipa y el prometedor jugador aliancista llegaba como figura. André había jugado poco con la blanquiazul, pero en unos cuantos partidos demostró que era diferente al resto y estaba llamado a marcar diferencias en el torneo. Se hablaba que su pase costaba un millón de dólares, una cantidad elevada para alguien con poco más de diez partidos en primera y sin marcar goles, pero se le tenía confianza y más el DT quien lo puso de titular el día del debut ante Chile.

A la hora de la verdad, la ‘culebra’ como todo el equipo en el que también estaban Carlos Cáceda, Carlos Ascues, Alexander Callens, Joazinho Arroé y Christian Cueva entre otros, decepcionó y perdimos 2-0 ante los sureños. Luego jugamos ante Argentina y volvimos a caer esta vez 2-1 y frente a Venezuela en el partido que debíamos ganar sí o sí, solo empatamos 1-1. Al último choque ante Uruguay llegamos con opciones para pasar a la siguiente ronda, teníamos que golear a los celestes o al menos ganar para despedirnos del torneo con al menos una victoria. El primer tiempo fue malo y terminó 1-0 para la blanquirroja con gol de Ángel Ojeda. Perú necesitaba hacer cuatro goles y para la última media hora del partido Ferrín hizo ingresar a la ‘culebra’ y Osnar Noronha en busca de más peso ofensivo. La variante no dio los resultados esperados, Carrillo se excedió en la individual y por momentos dio la impresión de no estar metido en el partido a pesar de lo que estaba en juego. Diego Donayre hizo el 2-0 pero no nos alcanzó y una vez más quedamos fuera de un sudamericano juvenil a pesar de tener la altura arequipeña como aliado. Cuando el árbitro ecuatoriano Omar Ponce pitó el fin del encuentro, varios jugadores se lanzaron al suelo lamentando la eliminación mientras la hoy estrella de la selección se fue de la cancha como si nada hubiese pasado.

Ya en el camarín varios jugadores se pusieron a llorar por la eliminación. Algunos levantaron la voz y el técnico dijo algunas palabras tratando de levantar el ánimo, pero el que sorprendió a todos fue el Noronha. El delantero, que había anotado un gol ante Venezuela, y era de los más callados del grupo se acercó donde Carrillo y le recriminó su accionar: “Nunca metiste la pierna, teníamos que ganar y te cuidaste pensando más en una transferencia a Europa” sentenció el charapa. Carrillo se quedó sorprendido, el provinciano del grupo, que no mataba una mosca y uno de los menores del grupo, lo había sacado al fresco, pero reaccionó y respondió. " qué te pasa h....” e intentó irse encima de su compañero, pero quizás porque era consciente de que no había hecho un buen campeonato y que el delantero era más grande, se frenó y sus compañeros se lo llevaron a un costado del camarín. Al regreso a Lima, Carrillo fue titular en los primeros partidos del campeonato, hizo dos goles y a pesar de su mal sudamericano, Alianza vendió el 90% de su pase al fútbol portugués por más de un millón de euros. Ahora André no estará en una liga top, pero triunfa y del para algunos “pecho frío” no queda nada. Noronha no tuvo el éxito de su compañero, pero donde estuvo hizo goles y próximo año jugará en Vallejo.

TE PUEDE INTERESAR