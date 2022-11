Una moral a prueba de balas para lo bueno y lo malo es la que caracteriza al buen Andrés Mendoza. Cuando no cantó el himno con la blanquirroja se le vino todo el mundo encima y lo mismo o más ocurrió cuando por las Eliminatorias ante Ecuador, falló un gol con el arquero ya vencido. El ‘Cóndor’ no se hizo problemas, tomo con calma el cargamontón y se limitó a reír. Esa desfachatez que mostró para superar las críticas también la tuvo a la hora de conocer a dos chicas en un viaje con la selección peruana.

El plantel esperaba en el aeropuerto para regresar de Colombia donde se había ganado con gol de Nolberto Solano. La gran mayoría hacía compras en el duty free y de repente aparecieron dos argentinas que parecían modelos. Todos los jugadores quedaron impresionados pero el que más se entusiasmó fue el chinchano que quedó embelesado con las curvas de las féminas y no pudo contenerse y las saludó. “ Hola Chicas, me llamo Andrés ” Una de ellas volteó y dijo. “¡Q ué le pasa a este boludo, quién es! ” .

Sus compañeros se rieron y lo vacilaron. El delantero no se hizo problemas, sabía que el partido recién empezaba y mostrando su habilidad para las situaciones complicadas llamó a un utilero y le dio instrucciones claras y precisas de lo que tenía que hacer. “ Vas a ir a donde las chicas que acaban de pasar y les vas a decir que soy el mejor jugador de Perú, que soy el goleador de la liga belga, el mejor sudamericano de la Champions y que tengo ofertas de los mejores clubes de Europa. Si con eso no caen les dices que le pregunten por mí a Yepes y Córdoba que anoche sólo me vieron pasar”, especificó el delantero.

Andrés Mendoza fue crack en en Europa (Foto: Getty Images)

‘Modelitos’ dieron chance a Andrés Mendoza

El portador del mensaje se acercó a las chicas y repitió todo lo que el atacante le dijo. Por si faltaba algo más, el emisario puso de su cosecha y les contó que en una de las cuentas bancarias del goleador tenía varios millones de dólares. Con semejante presentación las cosas cambiaron radicalmente y las chicas no hicieron problemas y pidieron conocer a Andrés Mendoza .

El ‘Cóndor’, ya con el trabajo hecho se acercó a las señoritas,entró al área y en una pidió los teléfonos y se quedó conversando ante el asombro de sus compañeros que por poco lo aplauden.

¿Qué pasó luego? el entorno mas cercano al exjugador del Brujas contaron que a las pocas semanas las señoritas y el goleador se encontraron en Europa y confirmaron que todo lo que les había dicho el emisario era cierto.

