Paco Bazán volvió a ‘La Fe de Cuto’ para soltar todo el aguadito que no entró en la parte 1. Entre las historias que contó el exarquero de Universitario de Deportes está una en la que Andrés Mendoza hizo de las suyas en Argentina, incluyendo un elogio de Diego Armando Maradona y un encuentro íntimo con una muchacha.

Sí, un tipazo Mendoza, acá lo hemos tenido, él es el que tiene el récord del ring de las 4 perillas con 10 rounds.

Y yo he sido casi testigo de eso.

¿Cuéntame cómo es eso?

Sí, hemos sido compañeros en la selección y compartimos el cuarto pues en Argentina.

¿Ah, sí?

Sí, me mandó al baño y yo le tocaba la puerta y me decía: “Espera, sobrino, todavía”. Y yo estaba esperando que termine su faena, no tenía nada que ver ahí, conoció una muchachita ahí en recepción. Ese día nosotros fuimos a jugar Eliminatorias contra Argentina con Uribe de técnico y estaba Maradona en el hotel porque era su despedida. Iban llegando todos al mismo hotel y recuerdo que estábamos en el ascensor y se abrió la puerta. Ahí apareció el Diego con un séquito que parecía ‘Cuevita’, y lo quedó mirando al ‘Cóndor’. Maradona le dijo: “Vos sos Mendoza, qué pedazo de jugador, el de Brujas”. Diego Armando Maradona reconoció a Andrés Mendoza.

Increíble.

Se cerró la puerta y Mendoza estaba más feliz, estaba como perro con dos colas, imagínate que el Diego te diga eso.

Paco Bazán en ‘La Fe de Cuto’, Parte 2

¡Mi gente! ¿Cómo están? Regresamos con el ‘aguadito’ de todos los viernes. Después la primera parte de la entrevista al ‘colorado’ Francisco ‘Paco’ Bazán, regresamos con la segunda entrega de esta picante conversación con el conductor de ‘El Deportivo’ de ATV. No saben, va a echar a todititos esos peloteros que lo llamaron para cuadrarlo por sus comentarios.

‘Paco’ Bazán nos cuenta cómo fue que incursionó en la TV cuando tuvo que hacer la previa de un mundial en ATV. Luego pasó a conducir un magazine de farándula y, después, la ‘Señito’ Gisela Valcárcel lo catapultó al estrellato cuando lo hizo su coanimador.

Pero no todo queda ahí. ‘Paco’ Bazán cuenta que Christian Cueva lo llamó un día, en plena Copa América, para cuadrarlo porque había llamado ‘garrapatas’ al grupo de amigos de ‘Aladino’ por grabarlo en una reunión, aparentemente, con unos tragos de más. Arrancamos, mi gente. Y ya saben, nunca olviden de que la fe es lo más lindo de la vida.

