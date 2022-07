Uno de los episodios más recordados en la carrera de Andrés Mendoza se remonta al año 1999, en el que fue separado de la selección peruana sub 23 por no cantar el himno nacional.

Teddy Cardama era el técnico de aquella sub 23 que se preparaba para el Preolímpico de Brasil rumbo a los JJ-OO de Sidney 2000. El estratega decidió separar del plantel a Andrés Mendoza y Paulo Zabárbulo, quienes no cantaron el himno nacional en la previa del amistoso ante Ecuador en Tumbes (el mismo que terminó con triunfo peruano 2-0).

Muchas historias se tejieron sobre ese suceso. Mendoza fue criticado por un sector de la hinchada, incluso se dijo que no se sabía el himno. La verdad era otra y fue contada por Leao Butrón en el episodio más reciente del programa web ‘A Presión Radio’.

Resulta que Paulo Zabárbulo, compañero de Mendoza que también fue castigado, se rehusaba a cantar el himno por razones religiosas y habría sido su influencia la razón por la que el ‘Cóndor’ no entonó la canción patria.

“No fue por eso (que no se supiera el himno), sino que él paraba con Zabárbulo y él le dijo: “Yo no canto por mi religión, Andrés no cantes” , y Mendoza le hizo caso y no cantó. Lo destrozaron”, relató Butrón.

Andrés Mendoza y la verdadera razón por la que no cantó el himno nacional. Video: A Presión Radio.

Mendoza habló pocas veces del hecho, en una de esas ocasiones contestó de manera muy jocosa, lo que evidenciaba que para él ya era u capítulo cerrado. “Cómo no voy a saber (el himno), en el colegio lo canté todos los lunes”, respondió a ‘Fútbol en América’.