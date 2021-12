Hace 21 años, por estas horas, el siglo XX se iba ‘despidiendo’. Nadie presagiaba que en poco tiempo, una tragedia enlutaría el balompié peruano. Sandro Baylón, promesa de nuestro fútbol, jugador de Alianza Lima y la selección peruana, perdería la vida en un accidente automovilístico.

Su compañero Henry ‘Pato’ Quinteros, figura de los ‘Blanquiazules’, recuerda los últimos instantes que compartió junto a él. La cita que tenían para festejar la llegada del nuevo siglo y la noticia que le desgarró el alma para siempre.

Henry, fuiste el último compañero que estuvo con Sandro Baylón

Ese día 31 de diciembre de 1999, entrenamos temprano con la Sub 23 y, como estábamos libres, con él nos fuimos a almorzar y de allí a hacer compras.

¿Qué planes había hecho?

Cada uno recibía las 12 en su casa y luego nos juntábamos con nuestras parejas y las de mis hermanos, en la casa.

¿Todo estaba preparado?

Sí, incluso compramos algunas cosas para la reunión y cerca de las 6 de la tarde nos despedimos, jamás imaginé que era la última vez que lo vería.

¿Cómo se enteraron de la noticia?

Lo estábamos esperando, no llegaba y la radio informó la tragedia.

SANDRO BAYLON, HENRY QUINTEROS Y EDGAR OSPINA

Y si lo recordamos con alegría, ¿era bueno con la salsa?

Le gustaba escucharla, pero no bailaba bien.

¿Silencioso?

Era callado, de poco hablar y por eso lo llamábamos ‘Mudo’.

¿Desde cuándo se conocían?

Veníamos desde los juveniles de Alianza, éramos como hermanos.

Ustedes estaban en el ‘Bella Esperanza’, un equipo donde jugaban los jóvenes ‘blanquiazules’

Sí y éramos dirigidos por el profesor colombiano Édgar Ospina.

¿La mejor charla técnica del ‘cafetero’?

Nos decía siempre: ‘La pelota tiene que jugarse a ras del suelo. Además, ustedes saben que el balón está hecho de cuero y el cuero viene de la vaca y ese animal come pasto. No tienen por qué tirar el balón hacia arriba’.

¿Tienes otra de él?

Nos decía: ‘Al balón trátala con amor, dale un beso, háblale como a la esposa o la novia. Porque si no viene otro, le hace cariño y se va’.

¿Él te hizo debutar en Primera?

Sí y en la cena, la noche anterior, se acercó y me dijo: ‘Por si acaso, mañana no te vayas a ca... de miedo’.

HENRY QUINTEROS Y SPORTING CRISTAL

Te fuiste a Cristal y tuviste que regresar a Matute para enfrentar a Alianza

La noche anterior sabía que me iban a recibir con un clima hostil.

¿Pasó?

La silbatina de siempre y lo entiendo, porque la gente cree que me fui por plata y la verdad fue porque los que manejaban el club, en ese momento, no tenían un buen trato conmigo.

¿Y ocurrió lo esperado?

Como era el encargado de patear los tiros de esquina, cada vez que iba a ejecutar, me caía de todo de la tribuna.

A propósito, ¿Quién te rapó el cabello cuando debutaste con la camiseta ‘íntima’?

Frank Ruiz, me regaló mi gorro y hasta ahora, donde lo veo, lo saludo con la palabra padrino.

¿Es cierto que en el estadio de Alianza penan?

Desde juvenil he concentrado allí y he escuchado gritos, sonidos.

¿Te metías debajo de la cama?

No, porque siempre he sabido que hay almas buenas y malas, pero no te pueden hacer daño.

¿QUÉ HACE HOY HENRY QUINTEROS?

Jugar de chibolo en el club, ¿te da ciertos privilegios en el vestuario?

El utilero era ‘Lobito’ y a los jóvenes, vengas del club u otro equipo, te daban al último tu ropa. Primero a los mayores y después a ti.

¿Y a la hora de la ducha?

Los más chicos había que esperar, pero conmigo pasó algo especial.

¿Por qué?

Yo vivía en Barranco y Juan Jayo y Carlos Basombrío me recogían y regresaban a casa. Cuando ellos se duchaban, me decían que entre para poder irnos y como eran ellos quienes lo decían, me metía y nadie decía nada.

Y hoy eres entrenador...

Con mis hermanos tenemos un centro de entrenamiento. Es para las personas de cualquier edad. Estamos en Chorrillos y quien desee averiguar y recibir información, nos pueden seguir por Facebook: centro de entrenamiento quinteros y por Instagram: @entrenamientoquinteros. También pueden llamar a los teléfonos: 991882848 ó 997537980

Gracias por tus recuerdos

Un abrazo para ustedes y que sean un gran 2022.

