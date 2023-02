Cuto Guadalupe continúa con su exitosa temporada en ‘La Fe de Cuto’ donde este fin de semana fue el turno de Anthony Matellini, quien tuvo una prometedora carrera con Universitario y que lo llevó hasta tener una experiencia en Arsenal de la Premier League, pero que concluyó inesperadamente a los 24 años. Sin embargo, un episodio que jamás olvidará fue cuando temió por su vida en una visita a Cienciano en el Cusco.

La ‘Gringa’ como lo recuerda Luis Guadalupe, recuerda aquella temporada de 1998 con la casaquilla crema. “ Jugué mucho ese año y fue lindo, campeonamos. Fue mi primer título. Te acuerdas cuando jugamos contra Cienciano en el Cusco y en el bus nos hicieron la emboscada ”, dijo el volante removiendo los recuerdos con más pánico vividos por el popular ‘Cuto’.

“ Recuerdas que la Policía nos llevó por un mal atajo y salieron todos los hinchas de Cienciano, todos nos tiramos al piso, no quedo ninguna ventana. Volaban las piedras, las rocas y a Jean Ferrari le cortaron la boca, eso fue fuerte ”, contó sobre los angustiantes momentos vividos en la ‘Ciudad Imperial’.

Anthony Matellini recordó día que la 'U' sufrió emboscada en el Cusco (video: Trome)

Cuto Guadalupe: “Me quedé traumatizado”

Luis Guadalupe recordó lo que todos los jugadores se gritaban en el se momento “ Cierren las cortinas, nos atacaban de todos lados. Ese incidente me traumó a mí. Antes era bravo ir al Cusco, que jugar en Huancayo ”, expresó guadalupe.

Anthony Matellini recordó que la policía tuvo que hacer uso de su armamento de reglamentario para evitar una tragedia. “ La tombería tuvo que hacer disparos, porque unos rocones nos tiraban por la ventana. Pero al final ganamos 1 a 0 con gol de ‘Polvorita’ Carrión ”, apuntó.

Anthony Matellini y Cuto Giuadalupe se rencuentran (Foto: GEC)

Anthony Matellini entrenó con Arsenal

Cuando Osvaldo Piaza deja el buzo de Universitario, dejó muchas recomendaciones para sus pupilos en Europa y Anthony Matellini no desaprovechó esa oportunidad de ro en el fútbol de Inglaterra.

“ En el 98, el profe Piazza conocía a Wenger, el entrenador del Arsenal y me mandan allá para hacer una pretemporada con ellos entre el Apertura y el Clausura. Me voy con Jean (Ferrari) que jugó en Francia y yo voy a Inglaterra. Me trataron como rey, me pusieron una suit. Estaban llegando todos los bravos para el Mundial: Petit, Vieira, De Ormas, Tony Adams. Yo de cía qué hago acá ”, contó.

“ Me acuerdo que en el bus que nos llevaban para entrenar el que se sentaba a mi lado, porque hablaba español, era Anelka. Recién lo habían contratado, nadie lo conocía. Me hice amigo de él en esos diez días que estaba en el Arsenal ”, recordó con nostalgia.

“Después me lesiono y me tuve que ir, pero me sentaba con él todos los días y conversando en español. Esa experiencia de haber convivido esos días, semanas, con esos bravos, fue alucinante”, apuntó.