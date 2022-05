Hay jugadores queridos Universitario de Deportes, pero ninguno como Andrés ‘Balán’ Gonzales, delantero que aceptó la invitación de ‘La fe de Cuto’ para contar las más divertidas anécdotas de su época como goleador del fútbol peruano, donde a parte de la crema, también se puso la casaquilla de Alianza Lima, Sporting Cristal y Sport Boys.

‘Balán’ Gonzalesfue uno de los amigos más cercanos de Quembol Guadalupe, hermano del popular ‘Cuto’, a quien conoce desde que era un pequeño lleno de ilusión en el picante barrio de Corongo, en el Callao, donde aprendió a pegarle a la pelotita.

“ Andrés yo quería hacerte una pregunta. Tú sabes que uno escucha muchas historias. Me dicen que un día había una reunión y tú no sabías como salir. Esa me la contó mi compadre Carlitos Zegarra y que tú te ingeniaste en tirar tus cosas por la ventana y que tu esposa te pescó y te hiciste el sonámbulo”, preguntó ‘Cuto’ sin poder evitar la risa.

Balán Gonzales cuenta el día que se lanzó de segundo pido por seguir juerga (Video: Trome)

Balán Gonzales: “Hice la finta que iba a dormir”

“Ja, ja, ja. Eso es verdad. Estábamos liquidando una tarde con varios amigos. Conversando y conversando, yo estaba jugando de local, pero no siempre se juega de local, en un momento también tienes que jugar de visita, pero los ‘drones’ estaban rondando, dando vueltas escuchando lo que uno estaba conversando”, contó refiriéndose a su pareja.

'Cuto' parece querer aprender la lección de su amigo (Foto: GEC)

La ‘marcación’ estaba muy cerrada atra el goleador. “ Yo estaba hablando y planificando donde iba a ‘jugar’ y el ‘dron’ por allá se para: ‘Dónde se va a ir este’. Así que a los muchachos les digo ‘yo los voy a despedir y después veo como salgo ’. Entonces me paro les estiro la mano ‘nos vemos compadre’, supuestamente se acabó la reunión, ‘ya tomé mucho’, dije e hice la finta que iba a dormir ”, relato el goleador con los ojos llenos de malicia.

Balan Gonzales: “Me saqué la mie... y me hice el sonámbulo”

“ Yo tenía una casa de 4 pisos, pero en el segundo piso tenía mi habitación y la ventana daba justo hacia la calle. Me baño, escucho que no había bulla y me lanzo por la ventana ¡Puuum! sonó fuerte , estaba alto. Me saqué mi mier... “, se carcajea ‘Balán’ por su intrépida acción.

“ Me levanto. En eso aparece mi señora y me grita ‘¿Andrés adónde vas?’ No me digas nada que estoy sonámbulo y seguí caminando . Después de esa sacada de mie... tú crees que me voy a quedar. No me quedé, me fui. Cómo me iba a quedar”, finalizó la anécdota