Hace unos días, le acaban de quitar 8 puntos a Sport Boys por deudas con su plantel. Ya parece ser una historia repetida en el puerto. Desde que yo jugaba, había dirigentes que merecían llevar la ‘9′, porque metían unos ‘cabezazos’ que daban miedo. Jugué en Alianza Lima, CNI, Boys, Deportivo Municipal, IMI y todos me quedaron debiendo billete.

Yo no firmaba planillas. Tampoco cotizaba 20 dólares mensuales. En mi época, no existía un Francesco Manassero ni Agremiación de Futbolistas que nos visitaran en los entrenamientos para explicarnos nuestros derechos. Las protestas eran hacer la guardia a los dirigentes, guapearlos, trabajarlos al susto o poner la cara de sonso para que nos ‘lancen un centro’.

Hoy tendría dos departamentos

Si en mis tiempos hubiese existido la Agremiación, fácil tendría un par de departamentos en Miraflores y un carrito para alquilarlo como taxi. Tampoco estaría escribiendo columnas. Y muchos jugadores ahora no estarían fulbiteando los fines de semana para ‘parar la olla’, mangueando a los peloteros actuales, abriendo academias por todos lados, organizando festivales y pidiendo chamba.

Los Pocho, los Pacheco, los Juvenales, los conozco de memoria. Estoy curado con los ‘cabezazos’. Con la frente y con la nuca. Su estrategia, sus tangazos, sus promesas y mentiras datan de décadas atrás. En 1995, la ‘Misilera’ formó un plantel apodado ‘Los destructores’... Destructores de botellas, porque chuparon tanto que tuvieron que tumbar la Pilsen de la avenida Colonial, que hoy es el Mall Aventura Plaza.

Mis amigos los Destructores

Abran su cuaderno y anoten: Andrés ‘Balán’ Gonzales, Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez, Jorge ‘Pellejo’ Cordero, Ricardo Lara, Luis ‘Bimborracho’ Ávila, Dany Avilés, Jorge ‘Tata’ Reyes y Alejandro ‘Cadenita’ Espinoza, entre otros. El técnico César ‘Chalaca’ Gonzales y el presidente Kurt Woll, que tenía fama de completito. Esa mancha tomaba solo ‘chela’ fermentada, esos pomos que no son destapados en años.

Nos debían tres meses y, como no teníamos un sindicato, era una moneda al aire si nos abonaban el fin de mes. Un martes decidimos no entrenar al día siguiente. Ni bien acabamos las prácticas y nos duchamos, fuimos a comer un cebichito a Loreto, donde nuestro goleador degustaba un ‘pescadito’ bien rico, puro ‘filete’ blanco. Brindamos a vaso lleno y sin espuma, como emoliente, hasta las 3 de la mañana y nos quitamos a descansar sabiendo que nadie iría a la práctica.

Llegó la llamada ganadora

Pero a las 8 de la mañana nos avisaron que pagarían un mes y todos saltaron como resortes de la cama. Aparecimos con los ojos irritados, parecíamos hipertensos que sufrían de presión alta. Ni el fuerte aire acondicionado de la Municipalidad del Callao disimuló el tufo en la oficina donde nos darían nuestro sueldo. Pero antes que nosotros llegó ‘Balán’ Gonzales. Se apareció en su ‘nave’ y entró a recoger su plata. Allí lo esperaba el jefe de equipo, Billy Merino, quien tenía los sobres de cada uno en una mesita.

‘Balán’ coge un sobre y sale corriendo

El ‘9′ se acercó confiado y lo pararon en seco: “ Andrés, el presidente dice que vengas por tu dinero mañana ”. El zambo se transformó. Se le empezó a hinchar la vena de la frente. Botaba baba, porque ese cuento es más viejo que la ‘Caperucita roja’. Agarró los sobres, sacó un poco de cada uno, juntó 6 mil dólares, que era su mensualidad, y se dio media vuelta. Antes de marcharse, hizo un pedido: “ Con lo que queda, no se olviden de mis causas ‘Vitito’, ‘Puchungo’, ‘Pellejo’ y ‘Corcona’ ” y se subió a su carro.

El jefe de equipo, desesperado, lo persiguió hasta su casa en Gambetta. Tocó su puerta y lo hicieron pasar. Allí, muy serio, le habló bonito, pero ‘Balán’ fue clarito. “ Mira, hermano. Me saco la m... trabajando y jugando para que me paguen y nadie merece que lo maltraten. Ya chapé lo mío y consigan el resto para mi gente. Me he dado cuenta de que ustedes solo reaccionan con una huelga. Esta experiencia la voy a contar a compañeros de otros equipos, quizá algún día podamos armar nuestro sindicato. Bueno, causita, estoy resaqueado y debo curar el cuerpo. Acompáñame a tomarme una chelita para dormir tranquilo ”. Fue a su refrigeradora y sacó una al polo y brindaron como si hubieran campeonado.

El rebelde Andrés Gonzales

Hoy estoy escribiendo con una cerveza al costado del teclado de mi computadora y propongo un brindis por ‘Balán’, un señor que después del fútbol supo salir adelante honradamente en la construcción en los Estados Unidos y ahora tiene su programa en Youtube. Él fue el primer rebelde de nuestro fútbol. El que puso la primera piedra para que los clubes respeten a los jugadores. A la mala o a la buena. Simbólicamente, lo declaro el primer presidente de los Futbolistas Agremiados. Nos vemos el próximo jueves…

