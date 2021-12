Universitario de Deportes ha empezado con ilusión su pretemporada y desde Argentina, Luis Alberto ‘Beto’ Carranza, uno de los jugadores más recordados en tienda crema contó a Sebastián Vignolo, en ESPN, los entretelones de uno de los goles más gritados por los hinchas merengues el 2-1 ante Unión Minas, en Cerro de Pasco, en junio del 2000. ¡Mira el video!

Pasaron 21 años de aquella hazaña donde el argentino anotó un doblete, pero el gol que quedó inmortalizado en la retina de los cremas fue segundo tanto. “Jugué en el lugar más alto del mundo, Cerro de Pasco, en Perú. Agarré una pelota en mi cancha, corrí y como no vi a nadie hice el gol y seguí corriendo por la inercia, choqué con el alambrado y se tiraron todos encima mío. No podía respirar. Después vino el médico con el balón de oxígeno. La foto dio la vuelta a todo el mundo. Vergonzoso fue ja, ja, ja”, recordó el ‘Beto’ Carranza.

El mediocampista en compañía de otro excrema, Carlos Alberto Yaqué, recordó un par de divertidos momentos de la previa “Te cuerdas el vuelo lo que fue, Carlos, que quisiste ir a saludar al piloto y estaba sentado en una banqueta ja, ja, ja. Quería ver el aterrizaje y la pista era de tierra. ¡No entendíamos nada! Fue un viaje terrible”, recordó el argentino.

Beto Carranza contó a Pollo Vignolo que es la 'Sopa de Cóndor' (Video: ESPN)

Yaqué a Beto Carranza: “Cuéntales por qué ganamos en la altura”

El ‘Beto’ Yaqué interrumpió a su excompañero en Universitario para hacerle recordar el verdadero motivo por el que ganó esa tarde en Cerro de Pasco “Cuéntales por qué ganamos, te acuerdas. por la Sopa de Cóndor ja, ja, ja”, recordó el goleador crema.

El ‘Pollo’ Vignolo, conductor de F90 en ESPN no podía creer lo que escuchaba y preguntó qué es la ‘Sopa de Cóndor’. “Decían que el médico del plantel hacía una sopa de cóndor que servía para contrarrestar la altura. Pero era una sopa de verdad. Cuando la traían a la mesa el muchacho venía con el plato caliente y el dedo gordo metido dentro de la sopa ja, ja, ja. Nosotros decíamos cómo no se quema el dedo. Igual la comía”, recordaron entre carcajadas los argentinos.

Beto Carranza y Beto Yaqué se encontraron en una charla para ESPN (Captura)

Lo que muchos no sabían era que después de la famosa ‘Sopa de Cóndor’ el volante comía otras cosas, así lo reveló Yaqué quien compartía cuarto con Carranza. “El Beto comía la ‘Sopa de Cóndor’, pero después en el cuarto se comía un sánguche de salame y queso” contó Carlos Alberto Yaqué y su compañero lo confirmó “Siempre me alimenté mal, no me gustaba el pescado ni las verduras. recuerdo que cuando jugué en escocia compraba 30 pizas y me comía una en cada cena”, confesó.

¿Quién es el Beto Carranza?

Luis Alberto Carranza es un exjugador de fútbol que debutó en Racing de Argentina y tras una gran aparición fue fichado por Boca Juniors (1992-95). Luego jugaría en Independiente de Avellaneda. Después ficharía por Universitario (2000) donde anotó uno de los goles más importantes y recordados de la campaña 2000 y que le daría el título al cuadro crema. Luego firmaría por el Dunde de Escocia junto a Claudio Caniggia. Se retiró en el 2005 defendiendo al Almirante Brown.

Inolvidable partido de Universitario con doblete de Beto Carranza y con el que logró titulo nacional (Foto : @universitario)