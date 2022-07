El exjugador de Real Garcilaso, ahora conocido como Cusco FC., Brian Sarmiento, reveló un episodio de presunta corrupción en el fútbol peruano que le tocó vivir de cerca en el año 2015, cuando quedaron eliminados en semifinales ante Melgar. El argentino apuntó directamente al árbitro Diego Haro.

En entrevista para el canal de Youtube de Ezzequiel, el delantero argentino respondió a la pregunta: “¿Qué es lo más turbio que ha visto en el fútbol?” . Sarmiento recordó su expulsión en la semifinal.

“A mí me pasó en Perú, cuando clasificamos a semifinal. El presidente era medio boca suelta, quería meterse en la Federación, entonces al club lo tenían crucificado. Éramos la revelación del torneo”, inició.

“Jugamos la primera semifinal, de visitante contra Melgar, que cumplía 100 años, entonces yo en el segundo tiempo pido el cambio para la vuelta jugarla de local. Yo sabía que los árbitros allá son bastante corruptos en todo sentido. Termina el partido, viene el árbitro y me saca tarjeta roja mientras estaba yo sentado en el banco ”, sostuvo.

No obstante, tal vez lo más grave de su relato fue que el mismo árbitro de aquel compromiso, Diego Haro, le habría confesado que todo estaba digitado para que Real Garcilaso no salga campeón ese año.

“Le pregunto y me dice: “Brian, discúlpame, ustedes no pueden salir campeones, te tuve que echar”. Encima me dieron 3 fechas, por si llegábamos a la final, no la podía jugar”, sentenció.

Aquel partido lo ganó Melgar por 1-0 con gol de penal de Ysrael Zúñiga (segundo penal que Haro cobró en ese partido a favor de los arequipeños). El partido de vuelta en Cusco fue triunfo por 4-0 para el ‘Dominó’, evidentemente, Sarmiento no estuvo en ese compromiso. Finalmente, Melgar se proclamó campeón nacional aquel año al vencer a Sporting Cristal en la final.

