Luis ‘Cuto’ Guadalupe continúa con una temporada increíble de ‘La Fe de Cuto’ y este fin de semana el turno ha sido para Juan Manuel Olivares quien sorprendió con ‘mucho aguadito’. El volante, con el que compartió momentos de gloria en Universitario de Deportes, confesó que quiso jugar por Alianza Lima y recordó entre sus momentos más divertidos sus ‘carreras de autos’.

‘Camioneta’ relató como competía por ser el más veloz con Jean Ferrari y ‘Cheta’ Domínguez, sin embargo, no se refería a las pruebas de velocidad física en los entrenamientos, sino en las pistas de la la Vía Expresa.

“Mi copiloto era Giuliano Portilla, como llegábamos con las justas nos encontrábamos en la Vía Expresa, no era a propósito porque no habían celulares. Y un día, ya llegando al Óvalo Grau, en un semáforo, a la derecha tenía a Ubillús y adelante estaba el ‘Cheta’ con Ferrari”, relató.

“Cuando da la luz verde, yo arranco, Ubillús acelera mirándome y no se había dado cuenta que el ‘Cheta’ no había arrancado. Lo chocó y el ‘Cheta’ chocó al carro de adelante. Yo me fui cag... de risa”, agregó.

Camioneta Olivares y su recuerdo al estilo 'Rápidos y Furiosos' en Universitario (Videdo: Trome)

Camioneta recordó día que Miguel Company le pegó a Alberto Beingolea

‘Camioneta’ llega a la selección peruana Sub 23 como uno de los mas jóvenes volaores convcados por el entrenador peruano Miguel Company. El DT preparaba un equipo para un campoenato campeonato internaiconal, donde quedó eliminado en un artido que tenía que ganar ante el clasico rival del sur.

“En ese panamericano quedamos eliminados, teníamos que definir con el Chile de Marcelo Salas. ‘Kukín’ Flores jugaba en esa selección, era el diferente y creo que lo cambian. Terminó 2-2 el partido y fuimos eliminados”, recordó el volante.

“ Company estaba con la cabeza caliente, no había dormido, estaba con unas ojerazas. En el Lobby del Hotel estaban los periodistas Alberto Beingolea, Bruno Cavassa y Toño Vargas, parecía que estaban tomando unos tragos , cuando el primero pregunta ¿Profesor no cree que se equivocó con el cambio de Kukín…? ”, las alertas se encendieron…

“ Miguel Company se paró, lo agarró del cuello y lo han tenido que separar. Nunca le gustaba que le discutieran los cambios. Ese era bravo, me contó su historia de cómo trabajó de todo en su barrio bravo del Rimac, era mechador, bravo para pelear ”, relató Olivares.