‘Kukín’ Flores está en todos lados. Pero vamos por partes. Hay dos momentos en la vida de un futbolista, que siempre le podrás ‘robar’ una sonrisa: Cuando tiene el balón en sus pies o recuerda sus logros en el balompié. Frente al mar de Chucuito, en su Callao querido, Caros Elías está feliz.iento.

El tiempo ha pasado, pero nadie se olvida que el 2009, con su golazo en la final, Sport Boys fue campeón de la Segunda División, ahora llamada Liga 2, y regresó a Primera (Liga 1). Tiene 34 años, ha recorrido el país vistiendo camiseta de muchos clubes del interior y fue compañero del siempre bien recordado Carlos ‘Kukín’ Flores. Ahora juega en la ‘Copa Perú’, pero los recuerdos brotan en una charla a puro sentim

Carlos, ¿estabas retirado?

La verdad que ya había decidido no jugar, dedicarme a mi academia, formar niños y pasar más tiempo con mi familia.

¿Por qué cambiaste de idea?

El profesor Tito Chumpitaz ‘agarró’ la dirección técnica del AF Cosmos de Surquillo.

¿Te buscó?

Me llamó y cuando le dije que pensaba dejar de jugar, me ‘pu..’, su comentario fue que si estaba loco y me pidió regresar.

¿Y conoces ese tipo de campeonatos?

Con Alfonso Ugarte de Puno jugué desde la Liga y no sabes cómo te patean y peor si has jugado de manera profesional, los defensas se te ‘prenden’, te advierten que allí no la vas a tener fácil.

DE PRIMERA DIVISIÓN A LA COPA PERÚ

¿Tan fuerte es la cosa?

En ‘Copa Perú’ te golpean más que en fútbol profesional.

Acabas de citar la ciudad del altiplano, ¿se ahorra?

Claro, porque no tienes donde ir, ni en que gastar.

¿Has visitado algún lugar en especial?

En cada ciudad que me tocó jugar, visité sus lugares turísticos.

¿El Lago Tititcaca?

Lo visité varias veces, estaba muy cerca y de verdad fue maravilloso.

¿Otra ciudad?

Cuando jugué en ‘Los Caimanes’ de Puerto Eten, vivía a 10 minutos de la playa Pimentel.

¿Y en comida?

Me enamoré de la tortilla de raya. Algo espectacular.

Nombraste Pimentel, ¿debes ser un experto nadador?

El mar es para los peces.

Pero si eres

Si, pero hago la del ‘Chavo’ y ‘Kiko’ en Acapulco, solo me mojo los pies.

EL CALLAO DE CARLOS ELÍAS

Acá en el puerto, nadie choca contigo, seguro ni un ‘achorado’ te piensa ‘cuadrar’

Nunca, pero en Surco sí.

¿Cómo es esa historia?

Cuando era juvenil de Alianza y me ascendieron al primer equipo, me fui a vivir por la avenida ‘Caminos del Inca’, un barrio elegante.

¿Qué ocurrió?

Mi empresario consiguió que una empresa de telefonía me entregue un teléfono celular y tenía línea libre para llamar.

Sigue...

Estaba en una custer rumbo al entrenamiento y suben 4 ‘patas’ bien vestidos. De pronto la gente empieza a gritar: ‘Rateros, rateros’ y ellos se bajan.

¿Qué había sucedido?

No entendía nada, peor cuando meto mi mano a mi bolsillo, me doy cuenta que se llevaron mi ‘fono’.

CARLOS ELÍAS Y SPORT BOYS

Hiciste un gol histórico que todo hincha rosado recuerda

Fue el gol con que el club salió campeón en Segunda división, el 2009 y volvimos a Primera.

¿Cómo fueron los días después del partido?

Una locura. Subía a un taxi y no me cobraban la carrera: ‘Has hecho subir a mi Boys, no podría cobrarte’, me decían los taxistas.

¿Otra?

Iba a restaurantes y terminaba de comer y me avisan que la cuenta la había pagado unos hinchas de otra mesa.

¿Una última?

Fue a un centro comercial, a buscar polos y el dueño me dejó escoger y me pidió que me los lleve sin pagar.

¿El lugar más caro dónde te has sentado a almorzar?

Frente a la Plaza de Armas de Cusco.

La tienes que contar

Habíamos ganado 3:0 a Alianza y yo había hecho un gol.

Adelante

Miguel Mostto, que siempre hablamos y quiere que lo nombre en las entrevistas, me dice: ‘Vamos a darnos un gusto’ y llegamos al local.

¿Era elegante?

Sí y el plato más barato era un chaufa de 45 soles. Encima gourmet ja, ja.

¿Lo pediste?

Claro y me pedí una gaseosa ‘pirañita’ y costaba 7 soles.

¿Terminaste el colegio?

Toda la secundaria, soy bravo en computación, no como Crifford Seminario, que nunca iba y aprobó por jugar al fútbol.

CARLOS ‘KUKÍN’ FLORES, UNA GRAN HISTORIA

Fuiste compañero de Carlos ‘Kukín’ Flores

Un jugador extraordinario y un ser humano único.

¿Una anécdota con él?

Acaba los entrenamientos, se metía a la ducha, no se secaba el cuerpo, así todo mojado, se ponía su ropa y me decía que lo lleve a su casa en mi auto.

¿Lo hacías?

Cómo le iba a decir que no. Empapaba todo el asiento, le preguntaba: ‘Tío ¿por qué haces eso?’ y su única respuesta era: ‘Estoy apurado’ y yo pensaba: ‘Pero todos los días no puedes estar con el tiempo’.

¿Otra con él?

Le gustaba pararse a tu lado, conversar y mientras hablaba, te acariciaba la oreja y a veces uno se relajaba tanto que te quedabas dormido.

¿Van por el título de la ‘Copa Perú con el AF Cosmos?

Tenemos todas las condiciones, trabajamos como un club profesional. Los mayores le hablamos a los chicos que bajo esta forma de trabajo y con el técnico que tenemos, si vamos a llegar.

Es el club que te hizo regresar a darle a la pelota

El Presidente Justo Carvajal me llamó a su oficina y 10 minutos nos pusimos de acuerdo. Allí te das cuenta de la seriedad del proyecto.

Su otra faceta es entrenar niños en su academia de menores (Foto: Allengino Quintana)

Thiago Alonso, tu ‘cachorro’, ¿juega?

Me acompaña a todos lados, está en la academia. Le gusta, pero siempre digo que tiene que ser lo que sienta que le hace feliz.

¿Eres el rey del Tik Tok?

Ghía Belén, mi hijita, hace sus videos y yo la acompaño. Ya me han dicho que cuando crezca debo estar alerta porque es muy bella.

¿Y qué piensas hacer?

Ya encargué unos ‘fierros’ o seguro me tendré que volver ‘sicario’.

Te siento en paz

Tengo a mi esposa Taína que es mi fuerza y mi apoyo, mi pequeño Aimar que se fue al cielo, que me cuida a mí y sus hermanitos. Tengo razones suficientes para estar agradecido con Dios.

