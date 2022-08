El exdelantero, Carlos Elías, anunció hace unas semanas su retiro definitivo del fútbol, despidiéndose de una carrea que lo vio pasar su fútbol por clubes como Alianza Lima, Sport Boys, Cienciano, etc. u trayectoria también está plagada de anécdotas.

El popular ‘Carlito’s Way’ brindó una entrevista con el canal de Youtube ‘Habla Barba’ y entre las historias que contó, destacó 3 en especial.

La amenaza de ‘Pepe’ Soto que terminó con una firma por Nike

Elías debuta profesionalmente con Alianza Lima en el 2006, año en que salió campeón. El exatacante destacó todo lo que aprendió de las figuras blanquiazules de ese momento. “Jayo, Rinaldo Cruzado, Viza, ellos me hablaron lo que ellos pasaron”, inició.

Uno de los que más le habló antes de su debut fue José Soto, el entonces capitán y caudillo del equipo íntimo. “Me put.. para que juegue como yo sé. Me dijo: “el primer pase que des, tienes que darlo seguro”, sostuvo.

“Va a mi cuarto Pelusso y me dice que voy a debutar. Cuando se va, me toca la puerta José Soto. Se me acerca y me dice: ¿Cómo estás? ¿Tranquilo? Es que no vas a jugar en cualquier equipo, vas a debutar en Alianza Lima ¿Quieres jugar o no? Tú mañana vas a debutar, pero no me vas a dejar mal, porque estoy apostando por ti ”, agregó.

Sin embargo, luego de la amenaza amistosa, José Soto le hizo una oferta que más que nada sirvió de incentivo para hacer un buen papel.

“Tú, mañana juegas bien y al día siguiente te hago firmar por Nike” , me dijo. Ganamos, y al día siguiente vino Nike y me hizo firmar un contrato de dos años. Mi sueño era debutar y ver a mis padres en la tribuna, nunca pensé que algo así llegue. Me dieron un contrato, dos maletines con ropa, etc.”, expresó.

La llamada ganadora de Franco Navarro y sus 300

Después de ascender con Sport Boys en el 2009, Elías llamó la atención de León de Huánuco que iba a jugar Copa Libertadores. La historia empieza cuando Franco Navarro lo quiso ubicar durante sus vacaciones.

“Me voy de vacaciones a Mancora, había tenido un tema ahí en Boys que no nos pagaron y quería desconectarme de todo. Mi papá llama a mi esposa y le dice: “Que Carlos prenda el teléfono, que me están llamando de un equipo”. o prendo el teléfono y me llama Franco Navarro”, relató en ‘Habla Barba’.

“Aló, con Carlos Elías, te habla Franco Navarro”, yo le contesto: “¿Qué Franco Navarro?”. “El entrenador pues hue...”, me contesta. Ahí me aguanté porque el profe tiene un acrácter complicado. Me dijo: “Mañana vienes porque vas a ser jugador de León de Huánuco y vas a jugar Copa Libertadores”. Ahí nomás le dije a mi esposa: “Me voy””, añadió.

Elías recordó que en esa Copa Libertadores anotó dos goles, producto de la motivación especial de Franco Navarro. “Le hago un gol a Gremio y se lo dediqué a él, porque él me llamó, confió en mí. Es un técnico ganador, nos hacía ver la película ‘300′ y las hurras eran: “¡¿Qué queremos? ganar!”, salíamos motivadazos” , contó.

Asimismo, contó lo que vivió siendo compañero de ‘Chiquito’ Flores y cómo una vez le hizo el pare por reclamarle un mal pase.

“Nunca le ha gustado que le digan nada. Tiene sus errores pero no le puedes decir nada. Un día falló un pase que me tuvo que dar. “Oye Juan, tírala bien, pues”, le dije. Acabo el primer tiempo me llama: “Mocoso, que sea la última vez que me hablas así en frente de todos”, y de ahí nunca más. Podía tener sus errores como todos, pero nos salvó varios partidos”, manifestó.

El vuelo el terror

“Fue feo. Estábamos en Boys y nos íbamos a jugar a Moquegua, último partido de primera ronda de segunda y nos fuimos en el avión de la Marina de Guerra del Perú, ahí donde nos sentamos en fila, agarrándonos de un cordón”, inició.

Elías y sus compañeros viajaban tranquilamente sin imaginarse que al piloto, quien posiblemente no tenía mucho conocimiento de la historia del fútbol peruano, les hizo una broma, haciéndoles creer que estaban en caída libre.

“Entonces el piloto hace una maniobra que no conozco, yo sentí que el avión se había apagado. Sentimos que el avión se bajaba y yo terminé con el pecho pegado en el techo. Yo gritaba: “Papá, mamá”. Cuando el avión levantó, el piloto nos dijo: “Muchachos, ¿Se asustaron?”. Ya te imaginas todo lo que le dijimos ”, contó.

“ En ese momento uno pensó en lo que había pasado con Alianza (tragedia del Fokker) y él sale con esa broma, todos llegamos a Moquegua asustados. Felizmente, no perdimos, empatamos 1-1″, sentenció.