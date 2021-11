Carlos Galván siempre fue un jugador temperamental y no era extraño verlo protagonizar conatos de bronca defendiendo la camiseta de Universitario de Deportes y de otros equipos en los que paseó su fútbol. Sin embargo, el ‘Negro’ guarda el recuerdo de una pelea en específico.

Se trata del arquero brasileño Fabio Costa, con quien se agarró a trompadas cuando eran y rivales y también cuando fueron compañeros.

Cuando el ‘Negro’ jugaba en Atlético Mineiro le tocó enfrentar a Vitoria. En una jugada que ya se había detenido, Fabio Costa aprovechó la distracción del árbitro para encajarle un golpe en las costillas al argentino, algo que el zaguero no iba a olvidar al final del partido.

Terminado el encuentro, se armó la bronca entre los jugadores de ambos equipos. En un momento, Galván encontró al portero desprotegido y le clavó los toperoles en el cuello. Tuvo que intervenir la Policía ara separar a los futbolistas y el ‘Negro’ terminó en la comisaría.

“En Brasil me fui preso. Me agarré a trompadas con el arquero Fabio Costa, me pegó él primero, yo me cegué y le pegué un planchazo en el cogote. Me dieron 8 fechas”, aseguró en una edición de A Presión Radio.

La dulce venganza

El reencuentro fue mucho más caliente entre ambos jugadores. “Para desgracia de él, al otro año nos compra a él y a mí el Santos. Nos agarramos a trompadas dos veces más”, recuerda Galván.

No obstante, lo curioso de esta pelea entre compañeros fueron las circunstancias en las que se dio, las que incluyen un jugador que se hizo expulsar a propósito y otro que fingió una lesión para pegarle.

“Jugábamos en Sao Paulo, a 100 kilómetros de la capital, y el ‘loco’ a alguien le dice que va a jugar solo el primer tiempo porque tenía un pasaje para Bahía que salía antes del final del partido. Entonces se hace expulsar y se va para el vestuario”, arrancó el exdefensor.

“En ese momento estaba yo de capitán, entonces me agarré atrás (parte posterior del muslo) y al técnico le dije: “Me desgarré”. Me sacó y me fui al vestuario a buscarlo a ese cobarde y ahí nos peleamos”, relató el ‘Negro’.

