Les cambió la vida. Al cuadro victoriano campeón de 1997, Jorge Luis Pinto le enseñó otra forma de ver y vivir el fútbol. El técnico, que en un principio fue resistido por los jugadores, marcó al plantel de Alianza Lima y Carlos Basombrío lo recuerda en esta nota. El que fuera lateral blanquiazul, también destaca el reciente título del club de sus amores.

Feliz por el título de Alianza…

Claro que sí. Hace tiempo dejé de jugar, pero todavía la gente me felicita por el título y antes de las finales me decían ‘gato’ mañana somos.

¿Confiabas en el equipo?

La gente creía que Cristal campeonaba por el 3-1 y yo les decía: final es final, ahí el jugador se tira hasta de cabeza. Ese partido que pierde Alianza, lo jugó con algunos suplentes.

¿Justo campeón Alianza?

No te puedo decir que justo, pero sí que fue uno de los más regulares. Si me pides la opinión de entrenador te diría otra cosa.

¿Cuál?

En los 180 minutos Cristal tuvo el balón y las ocasiones, pero Alianza aprovechó la que tuvo. En el último partido nosotros aguantamos mientras Hohberg tuvo la de cabeza que sale desviada y el tiro al palo, pero el campeonato estaba para Alianza.

¿Qué destacas de este equipo?

Me gusta que está sacando chicos, algo que no se hace tiempo y que si hace Cristal. Ahora espero que los muchachos sigan creciendo.

¿Fuiste al estadio?

No voy hace años, no me gusta.

¿Y eso por qué?

Es más, en mi casa veo los partidos solo porque ahora los analizo como entrenador. Pero algo que si me alejó de los estadios es ver a la gente faltar al respeto a los futbolistas como si fuera fácil pararse en una cancha. Como soy renegón mejor no voy porque luego les digo algo.

Tienes famas de renegón, ¿Es cierto?

Desde chico, hasta ahorita. Así me voy a morir. No soy jodido, lo que ocurre es que cuando no me gusta una cosa la digo.

¿Te trajo problemas ser así?

Nunca discutí con los entrenadores, con el único que me peleé fue con Pinto.

Carlos Basombrío a Pinto: “Usted esta bien huev...”

¿Qué pasó?

Yo siempre fui una persona profesional, nunca tuve problemas de conducta, pero un día el profe me dice: ven acá y me pregunta ¿Dónde estuviste anoche?. Le respondí que enfermo en casa, y sale con que me habían visto en una discoteca en Miraflores y que había chocado mi carro

¿Y qué hiciste?

Me rayé y le dije, profe usted está bien hue…qué está hablando. Me puse loco y lo hice subir a que vea mi carro que no tenía nada.

¿Cómo terminó el problema?

Hable con Alejandro Herrera que era dirigente y él sabía que estaba enfermo y que a las 8 dormía y no tomaba ni salía.

El 'gato' dejaba todo por la blanquiazul. (FOTO GEC).

¿Qué te dijo Pinto?

Me contó que todo se lo había dicho el taxista que lo llevó al entrenamiento y era hincha de Cristal.

Carlos Basombrío en Alianza Lima: “Pïnto no nos dejaba comer huevo frito”

Una anécdota con el colombiano…

El ‘profe’ revisaba hasta lo que comíamos, pero nosotros le decíamos a la señora Esther, que era la que cocinaba, que nos pusiera un huevo frito encima y Pinto no nos dejaba porque decía que era malo para el deportista. Un día, la tía dijo que el colombiano se vaya a la m…y no jo…y nos puso el huevo frito escondido debajo del arroz.

¿Y qué pasó?

No sé como el ‘profe’ se dio cuenta y voló. Se la quería comer a la señora.

Era obsesivo…

Tenía sus cosas, pero le estaré agradecido toda la vida. En ese tiempo pensábamos que éramos profesionales y la verdad no lo éramos, con él aprendimos a serlo.

Tanto así…

Nos enseñó hasta a vestirnos, no se le pasaba una.

Otra con el profe…

En las concentraciones por la noche le gustaba pasar por los cuartos para ver que hacíamos. Un día Marco (Valencia) que compartía cuarto con Frank Ruiz dice: Ya me tiene hue…el ‘profe’.

¿ Y qué hizo?

Puso unas maletas atrás de la puerta, unas sillas y apagó la luz. Cuando el profe entra se sacó la m…y ‘Polay’ y la ‘muralla’ se hacían los dormidos y no se reían porque tenían miedo a la reacción de Pinto.

Tuviste el privilegio de jugar con César Cueto...

El maestro es un grande, es otra cosa.

También tendrás alguna anécdota con él….

Cuando trabajamos juntos en Alianza, César estaba con la primera y yo con la reserva. Estábamos en un partido de práctica y yo apuntaba en mi cuaderno y me dice, que tanto escribes que no ves el partido y me ve que había anotado mi lista para ir al mercado.

¿Qué te dijo?

Estás loco, como vas a hacer eso en pleno partido y se empezó a reír. Desde ese día cuando me ve me pregunta cual es el menú y le cuenta a todos lo que hice.

¿Estarás feliz con Hernán Barcos?

Es un jugador muy inteligente. Aporto un montón dentro de sus limitaciones físicas por su edad. Todos pensábamos que estaba para acabar su carrera y mira lo que dio. Parte del campeonato es de él. Hizo goles, dio pases de gol, y también aconsejó a los chicos.

Carlos Basombrío: “Jefferson Farfán es una preocupación para el rival”

¿Qué nos dice de Farfán?

Desde que está en la cancha ya es una preocupación para el rival. Hizo goles por experiencia y ubicación. Te ganaba la posición y te mataba. Podrá estar mal de la rodilla, pero no lo chapaban porque está fuerte.

¿Tanto así?

Socio, a ese muchacho lo enfrenté hace unos años en una pichanga por el día del hincha aliancista y sólo nos quedó tomarle foto porque pasaba como un avión, nadie podía frenarlo. Y eso que uno era rápido.

¿Crees que regresará Paolo?

Terminará viniendo. Ellos no juegan por la plata porque la tienen. La ‘Foquita’ lo va a traer, ya verán, quieren retirarse juntos.

Oslimg Mora juega en tu puesto, ¿cómo lo ves?

En las finales no me gustó, no lo vi. Lo noté temeroso y él venía de la selección, pero no estuvo a la altura de lo que había mostrado antes.

¿Y Lora?

Juega muy bien, maduró bastante, tiene personalidad. No le pesa la camiseta ni le presión, eso es lo que le falta a Mora.

¿Por qué no trabajas en Alianza?

Dirigí a la reserva en Copa Libertadores, llegué como asistente de Pepe Soto. Ahora los directivos cambiaron y meten a su gente, conocidos y primos. Antes en una oficina había dos personas trabajando y ahora hay 15 que hacen lo mismo. (José Reynoso Alencastre).