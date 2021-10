Tenía dos características: Atajaba en pantalón de buzo y desvió varios penales. Carlos Laura fue un arquero de Primera división o si gusta Liga 1, pero también atajó en la ‘Copa Perú’, se dio el gusto de ganar la Segunda división, ahora llamada Liga 2, en el estadio ‘Nacional’ y ante un penal, gustaba ‘florear’ a los rivales, al mismo estilo del arquero argentino Damián ‘Dibu’ Martínez. Una historia llena de aventuras, que las trasmite desde su sinceridad. Hoy es técnico y abrió su academia para niños que sueñan con cuadrarse bajo los 3 palos.

Carlos, ¿por qué no usabas short?

La verdad es que tenía vergüenza porque mis piernas siempre fueron bien flacas.

¿Te daba ‘roche’?

Por supuesto.

En ciudades de la sierra, normal

Claro, por eso cuando fui a Alianza Atlético de Sullana, todos me miraban y pensaba que estaba loco. Con 38 grados y yo en pantalón.

Su característica era atajar en buzo

¿Nunca saliste al campo en short?

No y la verdad, era porque no me iba a sentir cómodo.

¿Cómo ‘chamullabas’ al rival antes de ejecutar la pena máxima?

Le decía que era malo, que mejor no patee le avisaba que lo haga para ese lado, señalándole con el dedo.

¿Te respondían?

La mayoría se reía o simplemente se concentraban en el balón.

¿Ninguno reaccionó mal?

Johan Fano.

¿Qué dijo?

Fuera de acá payaso, si eres una mazamorra.

¿Le atajaste?

En una oportunidad y también lo hizo con Fernando ‘Zorro’ Martel de Alianza y al argentino Claudio Velásquez.

¿Bloquear un penal es suerte?

Mira, la verdad es que revisas quienes patean en tal o cual equipo y te das una idea de cómo ejecutan, pero juega mucho la intuición y con un gran porcentaje de suerte.

¿El torneo más largo que te tocó jugar?

La ‘Copa Perú’ que empieza en enero y termina en diciembre.

Canchas difíciles

Una vez, cuando defendía los colores del Alianza Universidad, fuimos a jugar a un pueblo de Huánuco y llegamos a una cancha que se ubicaba, exactamente, entre 2 cerros.

¿Otra?

Fuimos a Talara y lo eliminamos al Torino. La gente nos reventó la luna del bus y salimos en Portatropas.

Allí sí se ven los guapos

Los árbitros, por miedo, favorecen al local.

¿Verdad que eras insoportable en las concentraciones?

Tenía un gran problema: Era sonámbulo.

¿En serio?

Si hermano. De pronto me sentaba en la cama y hablaba solo, hasta que me despertaba.

¿Tus compañeros de habitación se asustaban?

Decían que los había querido ahorcar.

¿La charla técnica más veloz?

El profesor Edgard Ospina. Te reunía, decía la lista de los que jugaban y agregaba: ‘Ya saben, hay que ganar’ y se iba.

¿La más larga?

Roberto Arrelucea. Minucioso, expresiva, empleando buenas palabras. Prolongada y con muchas enseñanzas.

¿Estas organizando un campeonato?

Es un torneo relámpago. En la cancha de ‘Rancho Modelo’ en el cruce de la avenida Trapiche con Prolongación San Felipe.

¿Quiénes jugarán?

‘Chiquito’ Flores, ‘Chemo’ Ruiz, el ‘Toro’ Cantoro. Son 16 equipos, premio 4 mil soles y la entrada 10 para ver esos ex futbolistas de calidad.

¿Te robaron tu auto?

Una camioneta del 2015 y que ya está la denuncia. Esperemos la pueda recuperar.

¿Tienes tu academia de arqueros?

En el estadio ‘El Ermitaño’ de martes y jueves de 4:30 pm a 6 de la tarde. Allí trabajamos con los chicos, dándole una formación debida.

Muchas gracias por tus recuerdos

Un abrazo a los lectores del ‘Trome’.

