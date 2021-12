Carlos Galván, ídolo de Universitario de Deportes, era conocido por su temperamento y por poner la pierna fuerte cuando era necesario. Sin embargo, solo una vez tuvo permisibilidad total por parte de un árbitro.

TE VA A INTERESAR | ‘Loco’ Vargas en ‘La fe de Cuto’: confesiones inéditas y de qué se arrepiente

El ‘Negro’ contó una insólita anécdota en el último programa de ‘A Presión Radio’. Resulta que durante la final del Brasileirao 1999 entre su equipo, el Atlético Mineiro, y el Corinthians, Galván recibió permiso expreso del árbitro Oscar Roberto Godoi para patear al mejor jugador del ‘Timao’, Marcelinho Carioca.

“Un referí, llamado Godoi, en una final entre Atlético Mineiro y Corinthians. Estábamos calentando y pasé por el lado del árbitro y me dice: “Galván venga, al número 7 puede pegarle las veces que quiera. El 7 era Marcelinho Carioca. Yo le aviso cuando pare, usted pegue nomás”, relató el ‘Negro’ para el asombro de todos los panelistas.

Obediente como él solo, Galván comenzó a cometerle faltas a Marcelinho Carioca sin contemplaciones. “No sabes, era escandaloso, cuando me lo cruzaba volaban codazos, patadas. Hasta que en un momento me saca amarilla. “¿Pero no me dijiste que le pegue?”, le dije, él me contesta: “Sigue pegando, yo lo manejo”, y seguí dándole”, expresó.

“Yo tenía miedo que me expulse, era una final. Al final del partido Marcelinho Carioca me pregunta: “¿Por qué me pegaste todo el partido?”, yo le dije “él tiene la culpa”, acusando al árbitro. Al año siguiente fuimos compañeros en el Santos”, añadió.

null null

Al parecer existía una enemistad entre el silbante y el jugador. Galván también recordó que Marcelinho Carioca era uno de los jugadores que mejor le pegaba de media distancia en Brasil y que debía usar unos zapatos especiales ya que calzaba 36.