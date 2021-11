El exdefensa de Universitario de Deportes, Carlos ‘Negro’ Galván, aprovechó las celebraciones por su cumpleaños para relatar una increíble anécdota junto a Diego Armando Maradona.

Todo ocurrió en 1995 cuando el ‘Negro’ Galván jugaba en Racing de Avellaneda y Diego Armando Maradona dirigía al equipo. El zaguero, que en ese entonces tenía 22 años, comenzaba a gozar las delicias de un sueldo de futbolista profesional y se compró su primer auto importado.

“Me voy a un night club, dejo el auto en la puerta, dejo la llave y el de la puerta me dice, “no, Negro, este carro lo dejamos aquí”, porque llamaba la atención. Bueno, subo, me quedo hasta las 2:00 a.m., entrenaba a las 10 a.m., así que tranquilo, me iba, cuando escucho: “¿De quién es este carro de m...? ¿Dónde dejo mi Ferrari?”, empezó Galván en una edición del programa A Presión Radio.

Galván comenzó a atar cabos, ya que el único Ferrari en Argentina era de Diego Armando Maradona, quien era su técnico en ese momento. Al ‘Negro’ no le quedó otra que salir y afrontar la situación. La respuesta del ‘10′ lo dejó más que sorprendido.

“Negro, ¿Cómo andás?”, lo saludó afectivamente. A Maradona se le olvidó el problema del auto e invitó a Galván a disfrutar de la noche hasta las 7:30 a.m.

Galván continuó el relato diciendo que de ahí mismo se fue a desayunar con Maradona y, después al entrenamiento. Otra sorpresa se llevó el excrema cuando Diego le dio el día libre.

“Bueno muchachos hoy vamos a hacer esto y esto… doctor un segundo, el ‘Negro’ Galván amaneció con una contractura en el gemelo, no entrena, le haces un masaje y lo mandas a la casa”, finalizó el exfutbolista ante las risas de sus compañeros de mesa.

