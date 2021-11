En los años 80, el país vivía terremotos políticos, una fuerza oscura como la de ‘Sendero Luminoso’ nos declaraba la guerra, el gobierno de Alan García nos ponía en el punto máximo de la inflación y el futbol tenía una naciente promesa. Carlos Palacios, jugador de Universitario de Deportes, lamentablemente apodado ‘Piticlín’, virtuoso con el balón, candidato a ser ‘estrella’, seleccionado por el técnico Marcos Calderón, enfrentado futbolísticamente con José Velásquez y aplaudido por la tribuna. El muchacho de Ancón solo fue eso, un jugador de grandes condiciones que no se consolidó, que aún hoy, los memoriosos del balompié, lo recuerdan con nostalgia.

Carlos, ¿verdad que te desaparecías de los entrenamientos por estar en tragos y algo más?

A mí me pagaban 4 soles mensuales y me daba rabia tener poco sueldo.

¿No era por andar pegado al ‘vicio’?

Eso es una gran mentira.

¿No consumías?

Lo mío eran las mujeres.

¿Po qué te perdías tanto?

Me quedaba en mi barrio, tomaba unas cervezas y mandaba un muchacho para que avise que estaba enfermo.

¿Nunca ‘probaste’?

Como cualquiera chiquillo, pero mi vicio eran las chicas.

¿Y de dónde nace toda esa historia?

Porque culminado un entrenamiento, fumé un cigarrito, al lado del profesor Roberto Scarone.

¿Y qué pasó?

Un periodista vio y me bautizó como ‘Piticlín’. Me hizo mucho daño.

¿Hace cuánto no fumas?

No pruebo cigarrillos hace 4 años.

¿Es cierto que te escabas de la concentración?

Primero te cuento una acabando el entrenamiento.

Adelante

Un día nos fuimos a un bar de Lince en el auto de Raúl Párraga, Miguel Kulisic y yo.

¿Tomaron harto?

Sí y como estaba yo recontra movido y tenía ganas de arrojar, me fui al baño. Estos, al ver donde iba, de inmediato gritaron: ‘Él paga’ y se salieron.

¿Pagaste?

Tuve que salir esquivando a los mozos.

¿Otra?

Esa sí fue estando concentrados.

¿Quiénes te acompañaban?

Un día Roberto Chale y Julio ‘Cholo’ Aparicio me dicen: ‘Acompáñanos, tú vas a comprar el trago’

¿Dónde estaban?

En el ‘Lolo’ Fernández.

¿Se escaparon?

Roberto estaba con pijama y fuimos avanzando y como a 3 cuadras había una fiesta y la gente, al vernos, nos reconoció.

¿Entraron?

Sí y en camisón de dormir, el ‘Niño Terrible’ bailaba en el centro de la sala.

¿Los descubrieron?

Al día siguiente entró el técnico José Fernández y se dio cuenta que nos habíamos escapado, porque debajo de la cama, teníamos botellas de cerveza.

¿Y cuál fue la sanción?

A mí me perdonaron porque era joven, una promesa. A Chale no lo tocaron y al ‘Cholo’ Aparicio lo botaron del club.

¿Es cierto que fuiste el maestro de Germán Leguía?

Le enseñé a jugar.

¿De verdad?

Después de entrenamiento, me llamaba y me pedía que le explique como hacía para levantar la pelota.

¿José Velásquez te tenía bronca?

A mi enseñaron que cuando viene alguien por atrás, a patearme, solo levante el talón.

¿Y eso hiciste con el ‘Patrón’?

Por atrás vino a ‘reventarme’ y obviamente hice lo que había aprendido, y su empeine chocó con mi talón y se lesionó.

¿Te peleaste con el ‘Chueco’ Marcos Calderón?

Me había convocado a la selección juvenil y tenía un esguince. Él mismo me dice que me tome unos días.

¿Y qué ocurrió?

Antes de irme, pasé por la cancha y como unos compañeros estaban pateando penales, me acerqué y me vio.

¿Qué te dijo?

Gritó: ‘Te he dicho que vayas a tu casa con.. tu m..’

¿Obedeciste?

Reaccioné en una y respondí: ‘Vete tú primero con…’ y me fui. Quedé fuera de la selección.

Fue un virtuoso con el balón. Tuvo grandes duelos con José Velásquez

¿Le sigues dando a la pelota?

Con la pandemia cambió todo y ahora, poco a poco, me siguen invitando a los partidos de fulbito. Allí siempre te dan una propina.

¿Ya no entras al mar?

Ya no. Los años han pasado y el frío te hace daño. Los pescadores se internan por 20 días en el mar y eso ya no lo puedo resistir.

¿Verdad que el día que te probaste te hicieron contrato?

Llegué a probarme a un partido de práctica, el técnico era ‘Tano’ Bártoli. Me vio 20 minutos y me mandó a la gerencia del club y firmé por 4 años.

Que vengan mejores tiempos

Eso sí y siempre cuidándose que siguen los contagios.

