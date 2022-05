Hace cuatro años, por estas fechas, el país entero vivía expectante el inicio del Mundial Rusia 2018. Después de 36 años nuestra selección peruana había regresado al torneo más importante del fútbol y eso era una alegría nacional. Pero había un nudo en la garganta que impedía ser completamente feliz: Paolo Guerrero, capitán de la ‘Bicolor’, había sido suspendido por FIFA al haber dado positivo en un control antidoping y estaba prohibido de defender la ‘Blanquirroja’. Los medios de comunicación asumían no contar con él, pero Carlos Alberto Navarro, el popular ‘Tigrillo’, era el único periodista que levantaba la bandera del: ‘Sí va a jugar’, contra todos los incrédulos y detractores. Insistió con su defensa, la gente se aferró a su fe y esta es la historia.

Carlos Alberto’, hasta ahora la gente repite la frase: ‘Tú Paolo, mi Polo, nuestro Paolo’

Surgió cuando todos decían que estaba loco por creer que jugaría el Mundial.

¿Era fe o había sustento legal?

Un amigo que no está metido en el fútbol, que estudió conmigo derecho, me llamó.

¿Qué te dijo?

Fue claro: ‘Lo que te voy a decir es una luz muy tenue de esperanza’.

En ese momento todo valía

Me agregó: El Derecho tienes que empujarlo. No existe un artículo que diga que un futbolista, sancionado por doping, se le pueda perdonar.

¿Entonces?

Me agregó: Pero el presidente de la FIFA si tiene el poder de indultar o dar amnistía. Hay que recurrir a él.

¿Cómo se lograría eso, bajo qué argumentos?

Explicarle lo que significaba Paolo para el país, no solo en el tema futbolístico.

¿Ese fue el consejo?

Y algo más me subrayó: ‘No puede ir solo, tiene que formarse un equipo’.

¿Y cómo siguió la historia?

Ahí estaba el problema.

¿Por qué?

El ‘9′ estaba peleado con el presidente de la FPF Edwin Oviedo, doña Peta, desde Brasil, también le había dado con todo.

¿Entonces?

Empiezo mi campaña diciendo que hay que unirse, olvidarse de los berrinches. Que si puede vaya el mismo presidente de la República.

Pocos te creían

Los de siempre empezaron a acusarme que vendía humo.

Después…

La competencia decía qué si iban, no los iban a recibir.

¿Ninguno de los implicados te llamó?

Llamé a la señora y le dije que ustedes tienen la fuerza para llegar hasta el primer mandatario.

¿Y cómo se dio el primer paso?

Me avisan que el delantero estaba entrando a la Videna para reunirse con el número 1.

¿Empezaron a creerte?

Lo que había manifestado, en las redes sociales empieza a tener más de 1 millón de visitas. Me encendí y seguí diciendo que ‘Paolo si va a jugar’.

¿Cómo siguió la historia?

Cuatro días después, desde que empecé a proponer ese viaje en equipo, anuncian que se van a Suiza todo el grupo.

¡Bingo!

Cuando llegan, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, los recibe.

Se estaba cumpliendo todo como lo habías pensado

Pero les dice que no puede ayudarlos, responde que es imposible que haga algo, pero les avisa algo importante: ‘Vayan por allá’ y les abre un camino.

¿Los guía por otra puerta?

Claro, les dio la ruta ganadora. Por eso, cuando salen de su reunión con él, no declaran, pero no se regresan, se quedan 8 días.

¿Se van al Tribunal suizo?

Ese fue el consejo, la señal y es allí donde lo habilitan para jugar el Mundial. No lo perdonan de su falta, pero si podía jugar en Rusia 2018.

Hablando jurídicamente, ¿Cómo fue la salida?

El tribunal acepta una cautelar y como la ley suiza esta encima del Tas, tiene que jugar.

O sea, ¿no lo dejaron limpio de polvo y paja?

Por eso termina el mundial y lo castigan.

Esa noche, antes del fallo definitivo, ¿pudiste dormir bien?

Lo hice en un hotel.

¿Qué habías hecho?

Estaban pintando mi casa, tengo una hija que sufre de alergia y tuve que salir a descansar a otro lado.

Tú resistías la presión, ¿pero tus niñas mayores?

Las redes escribían todo el día y a la mayor le pedí que no responda y no vea nada del internet.

Fue otro de tus momentos de gloria

Tenía tanto poder que lo que decía, se hacía.

¿Por ejemplo?

Un día, para un partido amistoso de la selección ante un país europeo previo al Mundial, pedí: ‘Todos los jugadores deben salir a la cancha con la camiseta 9′ y lo hicieron.

Salió el fallo, te declaran ‘héroe’ nacional, ¿Qué siguió?

Me iba al campeonato, en asiento económico y cuando registro mi equipaje, el encargado me mira, le pregunta al de al lado: ‘Si hay sitio, ¿verdad?’.

¿Qué ocurrió?

Me pasaron a la zona de ejecutivos.

Todos te querían

Pise Rusia y todos me pedían fotos.

¿No te mareaste?

No, para nada. Ya estaba en una edad que no me iba a pasar eso.

Para terminar con esa parte de todas las historias que has escrito. ¿De dónde nace la frase: ‘Mi Paolo, tu Paolo, nuestro Paolo’?

En ese tiempo trabajaba en otra radio y después de mi programa, llegaba una sexóloga, que la presentaba así: ‘Te quedas con tu Carolina, mi Carolina, nuestra Carolina’.

Este año se fue tu padre, el ‘Tigre’ Tito Navarro

Una vez, en un almuerzo familiar, todos nos reíamos con sus ocurrencias.

Imagino

Y le dije: ‘Cuando mueras, ni cag.. te voy a llorar, porque a ti no te gustaría’ y hasta ahora no he soltado una lágrima por él.

¿Algo más que recuerdes con él?

Cuando lo elogié: ‘Cuando te vayas de este mundo, le voy a decir a tu urólogo que me haga el trasplante de tus huev…’'

Él le dio con todo a todos, ¿nunca lo amenazaron?

Cuando se cayó el Fokker, en el año 1987, recibió una información que tenía que ver con los árbitros de ese vuelo.

¿Lo soltó?

Sí y lo llamaron advirtiéndole que se calle y agregándole: ‘Tu nieto estudia en el colegio tal y sale a esta hora’.

¿Cómo reaccionó?

Me comentó: ‘Se va al carajo ese tema, ni más lo tocamos’. Es que era su único nieto y no lo iba a arriesgar.

Hoy trabajas con Waldir Sáenz y ha sido tu ‘casero’ cuando era futbolista

Me sacaron de la cabina que tenía en Matute y trasmitía de un pupitre en la tribuna occidente y abajo mío se ponían una ‘mancha’ de 12 tipos y todos amigos de ‘Wally’.

¿Te miraban mal cuando lo criticabas?

Me decían: ‘Dale más’ y se reían a carcajadas.

Un gran abrazo por esta gran historia

A ustedes y los espero de lunes a viernes de 6 a 7:30 pm por Radio PBO.

