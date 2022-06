La expectativa por estar en Qatar 2022 era tremenda. La eliminación a manos de Australia fue lapidaria. Por las calles del Perú aún se respira el aroma de la tristeza y decepción. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué perdimos? ¿Subestimamos al rival? ¿Se equivocó Ricardo Gareca? ¿Hubo peleas en el vestuario después del partido? Son muchas las preguntas que se hacen los hinchas y se tejen como cuando se empieza a escribir un mito. Pero qué mejor que encontrar respuestas en la voz de uno de los protagonistas del partido del repechaje. Carlos Zambrano, el aguerrido central de la Blanquirroja, conversó en exclusiva de aquel lunes 13 de junio, que nos marcó la vida.

Han pasado días del partido con Australia, ¿aún hay tristeza?

Es complicado, el dolor va a seguir. Habíamos remado tanto para llegar a esta instancia y quemarnos en la orilla es muy duro.

¿Cómo fue ese vestuario después del partido?

Un cementerio. A la gente le dolió tanto, imagínense cómo estuvimos los que pusimos el pecho.

Se ha dicho en las últimas horas que hubo bronca en el camarín, que tú y André Carrillo se pelearon...

Somos muy buenos amigos, es increíble la facilidad de inventar algo así para confundir a la gente.

Para Carlos Zambrano, André Carrillo debió jugar todo el partido.

En el papel creo que éramos superiores a Australia, pero en la cancha se vio otra cosa...

No jugamos como lo hacíamos, sabemos que podíamos hacerlo mejor.

¿Pecamos de triunfalistas?

Nunca subestimamos a un rival, no nos sentimos superiores ni menos que nadie. Recuerda que Australia eliminó antes a Uruguay. El partido no fue fácil, si vemos estadísticas, ellos tuvieron más ocasiones de gol que nosotros.

Mucho se habló del cambio de Carrillo...

Eso depende del entrenador. En la interna, el grupo siempre hablamos que lo más recomendable es pedir el cambio si uno no se siente bien.

Pero él no parecía estar mal, hasta reclamó por la variante.

Son decisiones que se toman y ya. A veces funciona y otras, no. Qué hubiera pasado si salía André y el que entraba hacía un gol...

CARLOS ZAMBRANO: “ME HUBIESE GUSTADO TENER A CARRILLO HASTA EL MINUTO 90″

¿Tú lo hubieras mantenido en el campo?

Es un jugador desequilibrante que me hubiese gustado tenerlo hasta el minuto 90.

¿Hablaste con Advíncula después que anunció su retiro de la Blanquirroja?

Leí su mensaje y le hablé con palabras fuertes, creo que hasta le menté la madre para hacerlo reaccionar. Le dije: ‘No te eches la culpa tú solo, esto es de todos, somos un grupo’.

El 'León' Zambrano habló con Luis Advíncula en el camarín y le hizo ver que no era culpable de nada. (Foto: FPF)

¿Te gustaría que Ricardo Gareca siga al frente de la selección?

Me gustaría mucho. Que se respeten los procesos, porque antes se cambiaban a cada rato y no llegamos a nada.

Hace un tiempo dijiste que el tiempo de tu retiro se acercaba, ¿sigues pensando lo mismo?

Tengo 33 años, jugaré hasta cuando el cuerpo me dé, hasta que tenga ganas, no me voy a engañar a mí mismo. Si hay alguien mejor que yo, seré consciente y daré un paso al costado.

¿Te ves en el Mundial 2026?

Es muy pronto para pensar en eso, no sé que pasará, no sé si estaré.

¿Qué se siente jugar en ‘La Bombonera’?

Un privilegio, un espectáculo...

La hinchada xeneize es bien exigente...

Una de las mejores del mundo, como la del Eintracht Frankfurt, pero con más pasión. A pesar de que ahora está prohibido el ingreso de hinchada visitante, se meten y se escuchan sus cánticos de aliento, eso ayuda mucho al equipo a lograr resultados.

En Eliminatorias cuál es el insulto que más se dicen...

Somos directos con un ‘lárgate de acá, reconc...’ y también nos responden lo mismo.

CARLOS ZAMBRANO: " MESSI ES MÁS CALLADO, EL OTRO (NEYMAR) ES MÁS LLORÓN”

¿Quién es más reclamón, Messi o Neymar?

Ambos son tremendos jugadores. Messi es más callado, el otro es más llorón, se puede decir.

Sabes, te noto cierto acento argentino...

Reconozco que el dejo se pega un poco, ja, ja.

Gracias por estas confesiones...

Soy futbolista, pero también hincha de mi selección. Soy el primero que quiere que le vaya bien y agradezco a los hinchas por ese cariño cuando nos recibieron en el aeropuerto.

