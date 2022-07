Dicen que en su Argentina natal fue boxeador antes que futbolista y en los diferentes equipos que jugó no sólo demostró ser un goleador, también destacó por ir bien al ‘puñete’ como cuando quiso ‘reventar’ al ‘Puma’ José Carranza. Sin embargo, siempre hay excepciones a la regla y alguna vez hasta los más pintados se van al suelo cuando menos lo esperan. Esto le ocurrió al buen Sergio Ibarra en Cienciano aquella temporada del 2010.

El experimentado atacante era una de las figuras del ‘Papá' y también el encargado de poner los apodos y vacilar a sus compañeros. Era raro que el ‘Checho’ no ponga al centro a un recién llegado, por eso ni bien vio a Juan Carlos Mariño lo empezó a vacilar por el dejo argentino del volante, quen se formó en tierras gauchas, y por su vestir con estilo europeo. El ‘Burrito’ no le hacía caso a su veterano compañero y lo masticaba, pero no lo pasaba al hoy conductor de televisión.

‘Checho’ Ibarra tampoco tuvo onda con Mariño en la cancha

En el campo las cosas iban bien para el equipo, pero la relación entre el ‘10′ y el ‘9′ no era de las mejores. En más de una ocasión el delantero le hacía gestos al ‘lanzador’ para que le lance el balón, le marcaba el espacio, pero el volante elegía a otro compañero o se jugaba por la individual. Eso a Sergio Ibarra le generaba molestia y gesticulaba con los brazos en señal de protesta.

Juan Carlos Mariño no soportó ofensas del 'Checho' y lo dejó sangrando.

‘Burrito’ Marino no toleró queja de ‘Checho’

Un día luego de un partido el ‘Checho’, que era uno de los líderes de un grupo junto a Julito García, comentó que el volante era un agrandado, amarraba mucho el balón y que con esa cara no podía hablar con acento argentino o español y menos vestirse como un jugador de las grandes ligas. La ‘maleta’ llegó a los oídos del ‘Burrito’ y por primera vez se le vio molesto, aunque a pesar del enfado encaró de buena manera al goleador luego de un partido de práctica delante de todo el plantel. “ ¿Qué pasa viejo? ¿es cierto que estás hablando mal de mí? . Vacílame todo lo que quieras, tengo correa y no me meto con nadie, pero no me maletees con los compañeros pues ” dijo el jugador formado en Lanús.

El ‘Checho’ se puso faltoso, se confió y cobró

El golador inca se la tenía jurada y dijo esta es la mía: “Qué te pasa agrandado, feo de mie… qué te crees hablando como argentino o español, ahorita te saco la mie… así que vete a la con… “ . Juan Carlos Mariño, pistero de La Victoria y en los barrios más bravos de Lanús lo miró fijamente y le dijo: “Tío, con mi viejita no se mete nadie” y lo adelantó con dos puñetes que le reventaron la nariz y le dejó el ojo como Rocky Balboa. El ‘Checho’ vio la sangre y se encaballó, pero ya había cobrado y rico. Marcelo Trobianni, DT del cuadro rojo, admirador del juego de Mariño, paró la pelea y mandó a todos a las duchas, no sin antes mandarle una sonrisa cómplice al ‘Burrito’. Habían hecho aterrizar a uno de los líderes que no se llevaba bien con el entrenador.

Durante unos días no se habló de otra cosa en el cuadro cusqueño, el hoy exitoso presentador de televisión de Latina, salía de su casa a entrenar con gorrito y lentes oscuros grandes. Era el primero en salir del camarín para que nadie vea las secuelas de la pelea. El otro ‘argentino’, siguió a lo suyo: perfil bajo y alegre cuando las circunstancias lo ameritaban. Eso sí, luego de esa bronca se ganó el respeto de todos no solo en su equipo, sino en todos los vestuarios del fútbol peruano.

