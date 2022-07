En la pelotita el dinero no te garantoiza el éxito, se vuelve miel para los informales, ociosos, y oportunistas, pero no a los organizados y serios. Hace algunos años cuando César Acuña decidió postular a la Presidencia de la República, quiso dar un golpe de efecto y pidió a su gerente deportivo, Jean Ferrari, que gestione un amistoso entre la César Vallejo y el poderoso Real Madrid.

Como hay ‘plata como cancha’ y containers llenos de dólares, euros y soles, solo había que contactar con el alto mando de la Casa Blanca. El popular ‘Palomilla de ventana’ chequeó su agenda del celular y se comunicó con José del Solar, quien trabajó en las divisiones menores del club millonario, para que haga el enlace. Ambos viajaron a España y gracias a las buenas relaciones entre ‘Chemo’ y la dirigencia madrileña, la cita se dio rápidamente

El representante norteño expuso su inquietud y trató de agendar el partido. La respuesta fue muy diplomática. “Las presentaciones en el extranjero se planifican con un mínimo de un año de anticipación y hay fecha para el 2017″. Asunto terminado. El gerente, que había viajado con sus hijos, quería selfies con Cristiano Ronaldo, Benzema, Ramos, Pepe, Navas y los otros monstruos de la plantilla de ese entonces: “Chemo, por favor, queremos ver el entrenamiento del primer equipo, crees que se pueda”.

Del Solar buscó ayudar a su amigo en España . (Foto: Liga de Fútbol Profesional)

Chemo del Solar abrió puertas de Casa Blanca a Jean Ferrari

El hoy DT de la Vallejo aceptó y, al día siguiente, los trasladó a la ciudad deportiva de Valdebebas. Ya en el recinto, el ex Tenerife, Valencia y Salamanca, fue invitado a jugar con los veteranos del Real Madrid. Entonces, gentilmente le sugirió a Jean que espere en la tribuna, mientras movía sus influencias para que se tomen fotos con los ‘Galácticos’.

De un momento a otro apareció Rafa Benítez, quien dirigía a los merengues y al ver Del Solar acompañado de su ex pupilo le gritó: “Qué haces aquí, todavía no sé si eres mi amigo o mi enemigo, como pudiste recomendarme a ese chico (Ferrari)” . El español no olvidaba que ‘Chemo’ le habló maravillas cuando le pidió una opinión para llevarlo al Extremadura y, a la hora de la verdad, solo alineó 164 minutos en la temporada 98-99 (14 minutos en su debut en Primera División y alternó en dos choques en la Copa del Rey).

Rafa Benítez se quejó con Chemo por recomendale a Ferrari (Foto: Getty Images)

Aquella vez, cuando el volante regresó a Lima trató de justificar su suplencia: ‘Es el peor entrenador que he tenido en mi carrera y no llegará lejos’. Se equivocó: Rafa ganó ligas y Uefas con el Valencia, Champions con el Liverpool, Mundial de Clubes con el Inter de Milán y Europa League con el Chelsea.

Antes de retirarse del complejo, el hoy administrador de Universitario insistió para saludar al ‘Míster’, pero ‘Chemo’ no quería pasar otra vergüenza, otro papelón, así que hizo la fácil, lo amagó. Ni con toda la plata de su jefe y su palomillada pudo traer al Real Madrid. Ni con todo su esfuerzo y recomendación de su amigo se pudo quedar como jugador en la Liga. A veces ni el dinero ni los tarjetazos te ayudan a conseguir tus deseos o sueños.

