¡Mi gente hermosa de ‘La fe de Cuto’! Regresamos con la segunda parte de la entrevista a Hugo ‘Cholo’ Sotil. Como ya lo había comentado en el programa anterior, es un honor, un privilegio tener a este ídolo de multitudes para que nos cuente sus mejores anécdota en el Barcelona y sobre su película que fue todo un hit en su época.

Don Hugo también nos cuenta detalles poco conocidos de su paso por Alianza Lima, por Municipal y por independiente de Medellín, donde siempre lo recuerdan. Además revela cómo fue compartir las canchas con Ganoza, Duarte, Castillo, Rojitas, Velásquez, Cubillas y Cueto.

Pero no todo acaba ahí. El ‘Cholo’ nos revela cómo fue la grabación de su película autobiográfica q ue hace poco se reestrenó en cines pero esta vez a colores. Arrancamos, mi gente. Y ya saben, nunca olviden de que la fe es lo más lindo de la vida.

¿Cómo fue participar en la Copa América de Caracas?

El Barcelona no me daba permiso, no es como ahora que la selección te necesita y tienes que ir sí o sí. En ese tiempo no había eso y el club me negaba. Yo dije, me olvidé de la Copa América. Hubo un partido extra que se realizó en Caracas y ese domingo jugaba en Barcelona, así que el sábado ya estaba pensando como irme. Jugamos el partido del domingo, ganamos y le llamo a mi señora que me aliste un pasaje a Madrid, luego hice la conexión a Caracas.

Usted fue a la aventura...

Llegué a Caracas con mi maletín a donde estaban entrenando, era de noche. Navarro y Quesada pensaban que era un dirigente. Yo estaba con un sobretodo, venía de Europa. Me voy acercando y Navarro dice ‘Es el Cholo’, pararon el entrenamiento. y me dice ¿A qué has venido? A mirarte la cara le dije. Saludé a todos. Había viajado, había jugado y me mandaron a entrenar. Yo estaba más cansado.

¿Y luego?

Llegó la hora del partido. Viajé con pasaporte español y los de la Conmebol me dicen ‘Señor Sotil, no pude jugar porque ha venido con pasaporte español’. Le dije que también tenía pasaporte peruano, se sorprendieron y me dejaron jugar. Yo tenía la intención de venir a Perú. Pero estando allá me habían mandado un emisario para que regrese después del partido.

Usted se vino sin permiso…

Al día siguiente tenía que pasar examen médico. Mandaron un empleado y él fue que me trajo como torero al hombro después del partido. Había nacido mi hijo un domingo, Hugo, 31 de octubre. Un dirigente me dijo que estaba en la convocatoria para viajar a Celta de Vigo. Tuve que ir a mi casa y otro viaje. Ya no había avión, fue un viaje en tren. Yo quería que fuera un viaje de acá a Japón porque estaba más cansado, pero solo era de 6 horas. Fui a jugar, suerte que ganamos.

¿Después?

Me dijeron que la Dirigencia quería hablar conmigo. Yo sacaba mi cuenta, si me han convocado para el partido, no creo que me castiguen. Me senté y el presidente me dice ’Señor Sotil ¿Usted sabe lo que ha hecho? Eso no lo hace así no más ningún jugador y usted se ha ido arriesgando su trabajo y a su familia’. Se me vino el alma al cuerpo. Me dicen ‘vaya a la oficina que usted tiene un encargo’. Era un cheque más, salí bien molesto de ahí, jajaja. Esa fue la mejor alegría que pude tener. Fui a la clínica y saqué a mi hijo.

‘Cholo’ Sotil: Cuándo se escapó de Barcelona para ir a la Copa América, su anécdota con Pelé y más (Foto: Trome)

CUÁNDO LE PREGUNTÓ A PELÉ SI YA SE IBA A RETIRAR

¿Cómo fue su anécdota con Pelé?

Esa vez nos reunimos con Pelé, toda la gente de sudamérica. Y entra Edson Arantes con su abrigo de visón, se sienta a mi lado. Yo tengo una foto antes del mundial con él. Pocho Rospigliosi fue quien me llevo para hacer la entrevista y me dijo que le haga una pregunta. A Pelé lo estaban cuestionando, un entrenador Saldaña que no lo quería y decía que estaba viejo y lesionado. Pocho me dice que le pregunte a Pelé que cuando se retira. Le dije ‘Edson, hasta cuando piensas jugar’ y él me dice: “¡¿Tu también me estoy retirando del fútbol?!”. Llegamos al mundial y salió elegido como el mejor jugador.

Luego juega con Alianza y sale campeón en los años 77 y 78

Claro, el equipo de mis amores, pero no te molestes. Desde que estuve en el vientre de mi madre era aliancista. Llegué y era la octava fecha y estábamos séptimos. Fue el mismo equipo que salió campeón 77 y 78. El primer entrenador era Mario González, un moreno bonachón. en los entrenamientos ponían salsa y de pronto se apaga la música. Era el presidente, pidió que reúnan a todos, tiró una guapeada y al profesor le dieron de baja. De ahí, mi caserita era la U, le metíamos 5, 6. Yo pensaba estoy en Barcelona, hago de 5 para arriba.

Ese año cumplió su sueño con el equipo de sus amores...

Campeonar y juntarme con todos esos muchachos Ganoza, Duarte, Castillo, Rojitas, Velásquez, Cubillas y Cueto.

‘Cholo’ Sotil: Cuándo se escapó de Barcelona para ir a la Copa América, su anécdota con Pelé y más (Foto: Trome)

SU PASO POR INDEPENDIENTE, MUNICIPAL Y SUS ÚLTIMOS AÑOS EN EL FÚTBOL

Y luego se va a independiente de Medellín en Colombia...

También llegaron Cueto y Guillermo al Nacional, en esa misma temporada. Después de haber sido compañeros, fuimos rivales. La gente muy amable y siempre me recuerda. Tengo muy buenos amigos como Bolillo Gómez, era muy malo, su papá era dirigente. Es mi pata, por eso me atrevo a decir esto.

Luego juegas en el Municipal en el 81 al 83...

En el 80. En ese momento ya estaban surgiendo Franco Navarro, Malasquez. Era un buen equipo, llegamos a la Copa Libertadores. La pasé bonito. En todos los equipos en los que he jugado me he divertido y he salido campeón.

¿Su último partido profesionalmente?

Fue con Alianza, en Matute, ganamos uno a cero. Me salieron a marcar como si yo tuviera 18 años, ya estaba en retiro ya. Un chiquillo Bustamante, antes de la tragedia. Ese fue mi último partido. De ahí quedé como entrenador de Espartanos y entramos a la liguilla, era un equipo de Pacasmayo.

¿Después Deportivo Junín?

Fue antes. Como jugador, entrenador y luego como jugador otra vez. Jajaja

¿También en León de Huánuco?

Ya es Copa Perú, estuve con Lucho La Fuente. Había un señor empresario que hasta ahora lo estoy buscando. Tu nombre no lo voy a decir pero tiene camiones.

¿Cómo siente que le sigan dando homenajes en vida? Su película, por ejemplo.

Recomiendo a todos que vayan, pero que mi mujer no se entere.

Usted estaba jugando cuando se hizo la película...

En el Municipal. Ahora la están sacando, pero a colores. Usted no puede salir ahi, en blanco y negro. Han aumentado unas cosas que en la primera versión no la habían puesto. Primera vez que una película se demora dos años en grabar, tenían que adaptarse a mis entrenamientos. Si no jugaba yo, el estadio estaba vacío. Los clásicos llenos.

Es un honor tenerlo en el programa..

Yo tenía el honor de probar una sopa seca, pero me adelantaron en el camino: ‘Lunes no trabajan’, jajajaj

Es una película que se fue a Hollywood...

Es una película de una persona que es humilde y se vuelve pintor, al estilo Picasso. Estuve dos meses en Europa filmando la película. Toda la grabación la mandaron a Estados Unidos.

MÁS INFORMACIÓN: