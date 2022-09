‘La Fe de Cuto’ tuvo como invitado especial a Hugo ‘Cholo’ Sotil, quien recordó el sinfín de anécdotas que le dejó una de las carreras más exitosas en el fútbol peruano. Una de las mejores historias que contó fue el roche que pasó con Pelé por culpa de Pocho Rospigliosi.

Todo sucedió antes de la Copa del mundo de México 1970, en una reunión con la prensa en la que coincidió con el astro brasileño.

“Esa vez nos reunimos con Pelé, toda la gente de Sudamérica. Y entra Edson Arantes con su abrigo de visón, se sienta a mi lado. Yo tengo una foto antes del mundial con él. Pocho Rospigliosi fue quien me llevó para hacer la entrevista y me dijo que le haga una pregunta. “¿Qué le voy a preguntar yo?”, le dije ”, relata.

Un ingenuo Hugo Sotil decidió ampararse en el experimentado periodista deportivo Pocho Rospigliosi quien le sopló la pregunta que debía hacerle a Pelé. Sin embargo, no esperaba que aquella consulta iba a incomodar al ‘Rey del Fútbol’.

“A Pelé lo estaban cuestionando, un entrenador Saldaña que no lo quería y decía que estaba viejo y lesionado. Pocho me dice que le pregunte a Pelé que cuando se retira. Le dije ‘Edson, hasta cuando piensas jugar’ y él me dice: “¡¿Tú también me estás retirando del fútbol?!”. Llegamos al mundial y salió elegido como el mejor jugador”, añadió.

Como se recuerda, Pelé fue una de las figuras de México ‘70 en un Brasil que salió campeón sin atenuantes. En aquel Mundial, Brasil y Perú se enfrentaron en cuartos de final, tanto Edson Arantes como el ‘Cholo’ Sotil se encontraron en la cancha del Estadio Jalisco cuando la ‘Canarinha’ derrotó a la ‘Blanquirroja’ por 4-2.

‘Cholo’ Sotil: Cuándo se escapó de Barcelona para ir a la Copa América, Pelé, su película y más

¡Mi gente hermosa de ‘La fe de Cuto’! Regresamos con la segunda parte de la entrevista a Hugo ‘Cholo’ Sotil. Como ya lo había comentado en el programa anterior, es un honor, un privilegio tener a este ídolo de multitudes para que nos cuente sus mejores anécdota en el Barcelona y sobre su película que fue todo un hit en su época.

Don Hugo también nos cuenta detalles poco conocidos de su paso por Alianza Lima, por Municipal y por independiente de Medellín, donde siempre lo recuerdan. Además revela cómo fue compartir las canchas con Ganoza, Duarte, Castillo, Rojitas, Velásquez, Cubillas y Cueto.

Pero no todo acaba ahí. El ‘Cholo’ nos revela cómo fue la grabación de su película autobiográfica que hace poco se reestrenó en cines pero esta vez a colores. Arrancamos, mi gente. Y ya saben, nunca olviden de que la fe es lo más lindo de la vida.

