Como jugador ganó casi todo lo que un futbolista sueña conseguir. Antonio Alzamendi fue campeón uruguayo, argentino, ganador de la Copa Libertadores, Copa Intercontinental, Copa América y jugó dos mundiales. El ex delantero charrúa habla del próximo choque en el Centenario y destaca juego de la Selección peruana y en especial a Christian Cueva. El que fuera técnico de Cienciano y Sport Ancash, también recordó a su pupilo Carlos ‘Kukín’ Flores.

¿Cómo ve el Uruguay vs Perú?

Decisivo, será como una final de la Copa América . Siempre dije que los dos iban a clasificar. Sabía que les costaría, pero ambos llegarán al mundial.

¿Quién llega mejor?

Los dos vienen bien, Uruguay ganando clasifica y Perú está sorprendiendo con el trabajo de Gareca.

¿Es favorito Uruguay?

Es un partido complicado para los dos con la ventaja que Uruguay juega de local, ese es un plus.

¿Qué destaca de Perú?

La técnica que tienen, si controlan la pelota nos lo pondrán muy difícil. Los peruanos son muy buenos, está en ellos creérsela más. Eso cambio con la selección, ahora falta que ocurra a nivel de clubes.

¿Algún jugador le llama la atención?

Tienen gente muy buena, empezando por Gallese que para mi es uno de los mejores del América lejos.

¿Quién más?

Los laterales son buenos, Corzo a quien vi en sus inicios mejoró, luego está Carrillo, Cueva, Tapia, Lapadula, tienen buena gente.

¿Lapadula es un nueve como los de antes?

Me encanta, como me gustaba Guerrero. Son jugadore de gol, guapos que se ponen al equipo al hombro.

¿Tan bueno lo ve?

Es como yo, a mí me faltaba la calidad de Rubén Sosa o Francescoli, pero tenía sangre, actitud y este chico es así.

Reaparece Cueva que está siendo decisivo en la campaña, ¿qué le parece?

Por algo fue figura en Brasil, ese enano es un diablo, valiente, clase A.

Carrillo y Flores juegan por los extremos como usted, ¿le gustan?

Carrillo es muy hábil y te arma un lío en cualquier momento, es peligrosísimo. El otro chiquito es bravo en la corta y tiene gol.

ANTONIO ALZAMENDI: CAVANI Y SUAREZ SON CRACKS

Frenar a Cavani y Suárez no será fácil para Perú…

Son cracks de nivel mundial, pero seguro que Gareca tiene preparado algo. Sin embargo, con gente como esta hay que tener cuidado porque en un minuto te matan.

¿Cómo le fue a usted contra Perú?

En las eliminatorias para Italia 90 les ganamos en Lima (2-0) y yo hice uno de los goles, el otro fue de Rubén Sosa.

¿Algún seleccionado peruano que recuerde?

El del 81 que nos dejó fuera del mundial. Era un equipazo con Oblitas, Barbadillo, Velásquez, Cueto y mi amigo Julio César Uribe.

¿Cuánto cambio la celeste con Diego Alonso?

Cambiamos mentalmente. Era de los que no estaba de acuerdo con la salida de Tabárez, pero el equipo ahora tiene otra cara, los jugadores muestran más actitud.

¿Por qué cree que terminó mal el ciclo de Tabárez?

A veces cuando un entrenador se mantiene mucho tiempo el jugador se aburre, pero no podemos olvidarnos de todo lo que hizo el maestro.

Uruguay no se cansa de sacar jugadores buenos, ¿cómo explica eso?

Somos un país futbolero, nacimos y vivimos para el fútbol. En el mundo saben que el jugador uruguayo es fiable y por eso nos llaman de todos lados y estamos en las mejores ligas.

¿Qué consejo daría a los delanteros que recién empiezan?

Que exploten lo que saben y lo perfeccionen. Yo no hacía más de lo que no sabía, pero si me quedaba horas entrenando los centros. Hoy reniego cuando veo chicos que desbordan 70 veces, pero no saben centrar o defensas que se dejan ganar la posición.

Los defensas de su época pegaban más que los de ahora…

Cómo quisiera jugar ahora, te tocan con la uña y cobran foul. Antes te hacían faltas que eran expulsión y prisión y no se cobraban, todavía tengo marcas en el cuerpo.

¿Recuerda alguno de los que le pegaron?

Algunos fueron compañeros míos como el ‘Tano’ Gutierrez, Villaverde, Ruggeri esos te mataban en las prácticas y los rivales ni hablar.

ANTONIO ALZAMENDI: SU PASO POR EL PERÚ

¿Qué recuerdos de su paso por el Perú?

Los mejores. Estoy en un grupo de WhatsApp de jugadores de Cienciano y los chicos me preguntan porque no vuelvo a dirigir, eso quiere decir que valió la pena mi paso por el país.

Dirigió a ‘Kukín’ Flores …

Un fenómeno. Como jugador fue sensacional de los mejores que vi y como persona era hermosa. Lástima el problema que tenía.

¿Eran tan bueno como dicen?

Tenía cosas de Bochini, Rubén Paz, era sensacional dribleaba y le pegaba como quería.

Habrá sentido su muerte…

Me dio un dolor muy grande cuando sucedió porque a pesar de lo que se decía de él, era una buena persona. Paraba en la joda y se iba de fiesta, pero a mí me compró con su forma de ser.

Una anécdota con él…

Un día se apareció como una hora tarde al entrenamiento y no lo dejé trabajar.

¿Qué excusa le dio?

Me dijo que viniendo al entrenamiento había un velorio y habían desviado el tráfico y por eso se tardó.

¿Qué le dijo usted?

Fue la mentira más grande que me dijeron en mi vida. Seguro que se fue de fiesta y se quedó dormido porque estaba muerto, pero como era tan buena su excusa le terminé creyendo.

¿Otro recuerdo con él?

Era un buen compañero, a los más chicos los corregía. Les decía: yo soy bandido tú no puedes ser así. Lo amo y amé por la buena persona que era.

¿Algún equipo lo llamó para dirigir en Perú?

No me quieren, parece que creen que estoy jubilado cuando para mejorar se necesita gente con experiencia. Entiendo a los técnicos jóvenes, pero para dirigir hay que tener algo de trayectoria.

¿Por qué cree que se apuesta por técnicos sin experiencia y se deja de lado a los de trayectoria?

Antes pedían experiencia y hoy se la meten en el bolsillo. Hay muchos intereses creados, los dirigentes están en el negocio con los empresarios. En el fútbol hay gente que sólo está por el dinero nada más.

Una lástima para el fútbol peruano la partida de Gregorio Pérez…

Gregorio me dirigió en el mundial del 90 cuando era ayudante de Tabárez. Es un gran profesional, de los que enseña, un maestro de los que ya no hay.

¿Qué te parece su reemplazante Álvaro Gutiérrez?

Aquí fue campeón con Nacional, es de hablar poco pero gran profesional, mejor reemplazo para Gregorio imposible.

Un gusto charlar con usted profesor…

Un abrazo a mis amigos peruanos que siempre me trataron tan bien. (José Reynoso Alencastre)

